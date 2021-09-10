稱保障言論自由，巴西總統簽署臨時法案：禁止社群媒體刪除貼文和帳號

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日簽署一份臨時法案，禁止社群媒體公司刪除任何貼文內容、帳號與個人檔案，除非提供正當的理由或動機。他聲稱限制科技巨頭內容監管的權利，是為了保障言論自由。

根據當前民調，波索納洛很可能會輸掉明年的總統大選；但他聲稱自己如果無法連任成功，唯一的理由只可能是因為選舉被操縱。《紐約時報》指出，作為美國前總統川普（Donald Trump）的重要盟友，波索納洛正在利用社群媒體建立政治聲量，並據此仿照川普的做法，近期就開始大肆批評國內已經使用25年的電子投票系統，先奠定相關論述基礎，以便將來選舉落敗時要提出異議。

平台將失去權力刪除不實訊息，需要經過法院同意

波索納洛簽署這份法案的時間，正好在他的支持者舉行大型示威遊行活動前夕。根據這份法案，社群媒體公司只有在內容涉及裸照、毒品、暴力行為、鼓勵犯罪或侵犯著作權時，才能刪除貼文，若刪除其他主題的貼文，都需要經過法院的指令。巴西政府也在Twitter上表示，這項政策不允許社群平台因為政治、意識形態、科學、藝術或宗教而審查內容，能夠捍衛公民的言論自由。

1. Brazilian government is taking the global lead in defending free speech on social networks and protecting the right of citizens to freedom of thought and expression. pic.twitter.com/FEimY8DchZ — Government of Brazil (@govbrazil) September 6, 2021

而這也代表，社群平台官方沒有權力刪掉有關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒的不實資訊或謠言。而如果社群媒體刪除了某些內容，但是政府認為其提出的理由並無根據，甚至可以要求平台重新復原內容。

「你能想像社群平台每發現一則不實內容，就要獲得法院的刪除許可有多難嗎？」里約熱內盧州立大學（UERJ）法學教授 Carlos Affonso Souza表示，根據這份法令，社群媒體在被裁罰之前，有30天的時間去修改平台上的相關政策。他認為， 波索納洛此舉是為了不實言論與假訊息創造出有利的環境，更容易在網路上被快速傳播。

過去，波索納洛就曾經被Facebook、Twitter和YouTube刪除過許多內容，包括藉由影片宣傳未經證實能夠治療COVID-19的藥物。光是在7月，YouTube就下架了15個波索納洛上傳的影片。 Facebook和YouTube目前還沒根據這份法案，而改變在巴西處理內容的方式與政策；Twitter則拒絕透露。

Facebook也對此回應，巴西的政策嚴重妨礙他們的權利，無法限制平台上不當使用的行為，更指出有法律專家認為這項措施可能違憲。Twitter表示，這項政策改變了巴西原本的網路相關法令，也破壞了原先的價值觀與社會共識。YouTube則表示，目前仍在分析這份法案，將會評估是否會對平台用戶與創作者帶來風險。

不過，長期追蹤巴西政治情勢的人士指稱，這項政策儘管影響十分廣大，但是如果沒有採取進一步的措施納入正式法律，很可能在120天後就會到期，並不會永久存在。因為波索納洛簽署的法案屬於臨時措施，主要是為了解決國內突發情況的一種緊急命令。有些巴西國會議員公開反對這項政策，也有參議員已經向最高法院提起訴訟，希望能儘快終止效力。

美國德州簽通過類似法案，盼藉此捍衛保守派觀點

巴西是第一個由總統簽署這類法案並影響層面擴及全國的國家，不過美國佛州、德州政府也有相關案例出現。

《獨立報》報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）昨（9）日也簽署了一項法案，要求Facebook、Twitter等大型平台不能因為任何內容觀點，刪除用戶的貼文內容或禁用帳號，而且還需要定期發布透明報告，說明他們如何處理被檢舉的內容、如何刪除貼文以及推播貼文等。

艾波特表示，這份法案希望打擊科技公司審查用戶政治觀點的權力，因為社群媒體藉由審查內容壓制保守派的思想與價值觀，導致德州民眾的言論自由受到了威脅。他更在Twitter上發文表示，保守派的觀點將不會再被社群平台審查。根據這份法案，被社群媒體刪除貼文或是帳號的使用者，將能夠透過法律提起告訴，並重新獲得使用社群媒體發聲的權利。

Conservative viewpoints will NOT be censored on social media in Texas.



Thank you @BriscoeCain & @SenBryanHughes.



In Texas, we will always fight to defend your freedom of speech.#txlege pic.twitter.com/FYfackYODY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 10, 2021

佛羅里達州5月時也曾經通過一份法案，禁止社群媒體刪除佛州參加選舉的政治人物，並授權讓佛州選舉委員會能夠對社群平台開罰。這項法案在川普被Twitter、Facebook及YouTube等平台封殺後提出，共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）一度協助催生，如果社群媒體公司刪除候選人的帳號，最多只能停權14天，若違反法律則最高可以對其開罰25萬美元（約690萬新台幣）。

《The Verge》報導，這項法案引起諸多爭議，最後被聯邦地方法官辛克爾法官Robert Hinkle駁回，認為這項立法是在強迫社群媒體平台刊登違反其政策標準的言論，而且該法僅針對大型平台，非對所有社群平台進行規範。Hinkle指出，這項法案違反了部分聯邦法律，也違背了憲法的原則，最後裁定駁回。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範