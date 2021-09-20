《情熱書店》：這麼多人在逆境中開書店，他們都在想什麼呢？

文：果子離

《情熱書店》是日本作家池內佑介用中文撰寫的文集，寫書店的故事，寫店主的心境，寫每一家書店的經營風格、營業型態與選書風格。

十家新舊書店，以東京都的書店為主（只一家位於山梨縣甲府市）。每家書店各自具備特別的性格。這本書與常見的書店巡禮文章不同在於，作者與書店保持長期互動，交流密切，對書店或店主有深層認識，而非僅憑有限印象訪談。他以細微的觀察與敏銳的省思，記錄與書店或店主的因緣、拜訪書店所見與所感，並不時道出身為採訪者的想法與疑惑。

何況池內佑介長懷在日本開中文書店的夢想，有夢但不敢輕易執行，因此對於愛書人開設獨立書店一事，總能留意於浪漫與務實之間，如何取捨平衡。

這本書不只寫書店，不只談圖書產業，也切入一個時代，描述社會現象，諸多層次慢慢堆疊，留給讀者省思空間。這是不愛逛書店或不很關心獨立書店的朋友也可以閱讀的書，儘管以書店為主題，但敘述的其實是各產業或個人如何逆境求生，努力與堅持的故事。一如自序所說，想到這麼多人在逆境中開書店，並以自己的方式為書和閱讀的未來付出努力，「我就實在沒辦法沉浸於悲觀情緒裡。」

獨立書店應該如何？

我在新書《我喜歡這樣的生活》裡收錄一文，對「獨立書店應該加強社區經營」一說提出質疑。我認為，「獨立書店的主力客源不是社區鄰居。多數獨立書店同時也是主題書店，對書店主題屬性有興趣的，不是左鄰右舍，而是天涯海角不知在何處的一群人，這叫社群，不叫社區。」

但池內佑介筆下引介的書店，多數用心於社區經營，尤其開頭兩家Madosora堂、CEKCCORI韓文書店。它們不只賣書，也開啟人與人的連結，人與書、人與社會的對話。

Madosora堂負責人是一名藝術工作者，有感於所有創作都在居家獨立作業，生活日漸封閉，決定走出來，改變工作環境，改變生活模式，於是開設了面向人群，與社區緊密結合的書店。

CHEKCCORI韓文書店更是兼顧社群與社區的典範——以專業選書，吸引對韓國感興趣的日本人，這是社群。加強韓日交流之餘，也讓因為韓文書慕名而來的讀者，認識神保町這個世界最大的古書街。這是社區。CHEKCCORI韓文書店舉辦神保町座談系列，讓熱愛韓國但對神保町興趣不大的讀者，因此感受到這個社區的魅力，另一方面讓喜歡神保町但不太關注韓國的人，對這東亞鄰國產生興趣。同時經營社群與社區這兩大區塊，是最值得經營者參考的一家書店。

但池內佑介也未美化或簡化，視獨立書店的現實困境於不顧。藤子文庫，設立於逐漸沒落的綠色公園商店街，店主的左右矛盾、自我懷疑，也被池內佑介描繪得入木三分。

只想安靜賣書

本書充滿頓號，不是標點符號的頓號，而是閱讀過程令人多次停頓思索，有時聯想到自己逛過的獨立書店，互相參照；有時思考文章中所寫到的，店主對人生或對社會或對書店經營的種種想法。而頓點最多的是全書最不起眼的，卻也最好、最深情的一篇。這篇壓軸，介紹水中書店。

說不起眼，因為在這麼多家書店中，水中書店缺乏強烈風格 ，不太突出，甚至可說不太適合拿來當獨立書店典範。許多獨立書店救亡圖存的經營模式，如舉辦講座、增加網拍管道，它都沒有，甚至選書——獨立書店最自傲或賴以存在的最大特色，這家書店也不以為然。

多數獨立書店依主題精心選書，架上的都是挑選過的好書，而很多賣到火熱的暢銷書不進貨，有時甚至於形塑為一種宣示，一種姿態。然而水中書店不喜歡這樣，店主今野真說，如果按自己標準，只陳列小眾的書，對閱讀量不大的人來說，「其書架就成為牆壁般的存在」，使他們覺得書店難以親近。

因此，水中書店以有容乃大的精神，不採取好壞書二分法決定進書，而以書種多樣化滿足不同年齡興趣的讀者，儘量讓任何人都能找到想要的書。

或說，這和學校附近文具店的書店有什麼兩樣？沒用什麼心嘛。不，水中書店用心在另一些地方，例如「做書架」。

水中書店是舊書店，最常做的事，是把書擺在書架中最適合的位置，這個動作稱為做書架（不是字面上木工製作書架的意思）。他們依循某些原則或感覺，把舊書重新排列組合。可惜這部分作者未多說，有點模糊。

水中書店諸多作法，不論你同不同意，背後都有理念，這是作者最喜歡，對其閱讀生活影響最大的書店，而這竟與不辦講座、課程、讀書會有關。店主今野真說，以前自己在逛書店時，很少參加書店活動或和店主打交道，但只要身處書店，心情便能放鬆。他設想，有些客人在人與人互動很多的空間會不自在，於是他自己開了書店，只想安靜賣書，希望為像他一樣溝通能力低，心情低沉，容易憂鬱的人帶來一種安全感。

作者與店主同具這種性情與心境，遂有強烈共鳴，有一種這家書店是為我這種人而開的認同感。

像這樣，作者不以第三者身分採訪報導，而是在文章中不時冒出來，與書店或店主互動連結，沒有主持人與來賓搶話的呱噪感，這是本書值得畫圈圈的地方。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰