泰勒絲歷年各張專輯最佳搭配讀物：《folklore》《evermore》跟吳爾芙的小說最速配？

編譯：愛麗絲

長期以來，泰勒絲（Taylor Swift）因其所作詞曲的抒情調性、如講述故事般的氛圍而備受讚譽。特別自2020年，她於疫情期間創作能量爆發，推出兩張令人驚喜的姐妹專輯《folklore》與《evermore》，網路上便充斥著將其專輯與文學的交叉比對。

要找到對泰勒絲歌曲的文學和修辭分析、影響其創作的文學經典、YouTube上許多英語教師對其寫作的評論並非難事。但如果您深諳文學，卻對泰勒絲的歌曲一無所知該如何是好？不妨參考以下將泰勒絲各張專輯對應相近調性的作家，作為欣賞其歌曲的參考。

弗蘭納里．奧康納（Flannery O’Connor）→ 《Taylor Swift》

奧康納在喬治亞州長大；在泰勒絲同名專輯裡，以一曲〈Tim McGraw〉作為開端：

He said the way my blue eyes shined

他說我的藍眼睛閃閃發亮

Put those Georgia stars to shame that night

讓喬治亞夜空的星星都黯然失色

奧康納根植於美國南方文學的作品，和泰勒絲首張專輯《Taylor Swift》專輯中的南方意象彼此呼應，地貌風景、中產階級、教派意識——正如奧康納所言，這是「宗教意識強烈」（Christ-haunted）之處。

安潔拉．卡特（Angela Carter） → 《Fearless》

卡特以其魔幻現實主義、對童話形式的重新演繹而聞名。《Fearless》中滿溢童話、幻想和魔法氛圍，泰勒絲揉合戀愛、心碎、失望等青春心事以歌曲重新詮釋。如果您喜歡以似曾相識的形式、想法作為起點，並喜愛跟隨作者筆下創造的轉折，這就是適合您聆聽的專輯。

珍．奧斯汀（Jane Austen）→《Speak Now》

《Speak Now》如上一張專輯《Fearless》的姐姐般——更大膽調皮、有趣，但仍迷戀於童話、浪漫和魔法。如同珍．奧斯汀筆下的羅曼史，總融合對既定浪漫結構與模式，從內外在、個人、社會文化各面向的尖銳諷刺與評論。《Speak Now》中，從主打歌〈Speak Now〉對華美婚禮的破壞性狂想，到如〈The Story of Us〉裡情侶關係的變幻無常，都俏皮地開了點小玩笑。

希薇亞．普拉斯（Sylvia Plath） → 《Red》

《Red》或許是泰勒絲投入與抒發最多情緒的專輯之一，曾於2013年獲葛萊美年度最佳專輯獎提名。如果你是普拉斯的狂熱愛好者，這是最適合你的專輯。與普拉斯最相關的主題——孤獨、孤立、痛苦的心碎、高貴迷人的魅力本色等，都體現在這張專輯裡，同等細緻。

薩爾達．費茲傑羅（Zelda Fitzgerald）→《1989》

《1989》是泰勒絲的首張流行風格專輯，其中包含派對熱鬧歡快的刺激、戀愛心事的跌宕起伏，與1920年代的瘋狂年月——咆哮的二十年代的氛圍相當吻合。而美國小說家、社交名流、美國作家史考特．費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）的妻子薩爾達．費茲傑羅可謂1920年代的指標性象徵。

此外，《1989》與薩爾達．費茲傑羅唯一出版的半自傳小說《為我留下那首華爾茲》（Save Me the Waltz），都充滿對離開的情感抒發與苦惱。泰勒絲轉往流行的音樂風格和搬至紐約或許密切相關；《為我留下那首華爾茲》中的主角和她的丈夫從美國南方搬至法國蔚藍海岸，並以芭蕾舞伶的身份尋求名利。兩者皆存有令人興奮的慾望與騷動。

瑪麗．雪萊（Mary Shelley）→《Reputation》

《Reputation》專輯封面精準描繪當時泰勒絲欲呈現的意象——黑暗、哥德、憂鬱，怎麼能讓人不聯想到瑪麗．雪萊呢？當時泰勒絲歷經誤解、媒體與社群霸凌等巨大壓力，如獨自身處一片廢墟之中，所有發言都無人聽見。

艾蓮娜．費蘭特（Elena Ferrante）→《Lover》

費蘭特書寫了各式各樣、不同層面的愛——黑暗骯髒的醜惡和閃耀動人的光芒並存。這在費蘭特早期小說中展露無遺，譬如《Troubling Love》、《Days of Abandonment 》和其代表作《那不勒斯四部曲》，探索情人、朋友、母女之間的關係。同樣地，泰勒絲的《Lover》恰如其名，也做到這一點，和早期作品不同，在這張專輯裡，泰勒絲以歌曲描繪錯綜複雜的人際關係。

維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）→《folklore》與《evermore》

泰勒絲如吳爾芙般將，巧妙彎曲時間軸，使歌曲敘事環環相扣，創作出兩張姐妹專輯。共三十多首曲目，充滿相互呼應、唱和等特色，細緻歌詞更在細節裡闡明、探討重大命題，並籠罩迷霧般的神秘感，一如泰勒絲所言，此兩張專輯的創作歷程，好比站在森林邊緣，可以轉身折返，或繼續深入探索，而她選擇了後者。若你喜愛吳爾芙的作品，這兩張便是最適合你的專輯。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰