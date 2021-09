泰勒絲歷年各張專輯最佳搭配讀物：《folklore》《evermore》跟吳爾芙的小說最速配？

編譯:愛麗絲

長期以來,泰勒絲(Taylor Swift)因其所作詞曲的抒情調性、如講述故事般的氛圍而備受讚譽。特別自2020年,她於疫情期間創作能量爆發,推出兩張令人驚喜的姐妹專輯《folklore》與《evermore》,網路上便充斥著將其專輯與文學的交叉比對。

要找到對泰勒絲歌曲的文學和修辭分析、影響其創作的文學經典、YouTube上許多英語教師對其寫作的評論並非難事。但如果您深諳文學,卻對泰勒絲的歌曲一無所知該如何是好?不妨參考以下將泰勒絲各張專輯對應相近調性的作家,作為欣賞其歌曲的參考。

奧康納在喬治亞州長大;在泰勒絲同名專輯裡,以一曲〈Tim McGraw〉作為開端:

He said the way my blue eyes shined

他說我的藍眼睛閃閃發亮

Put those Georgia stars to shame that night

讓喬治亞夜空的星星都黯然失色