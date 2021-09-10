拜登習近平二度通話，白宮：想確保競爭不會變成衝突

美國總統拜登與中國國家主席習近平，昨（9）日時隔7個月後再次進行通話，也是拜登上任以來的第二次。《路透社》報導引述美國官員的說法，指出這次通話持續了90分鐘，內容著重於跨國議題，包含疫情，不過談話的目的不在於達成特定協議。

拜登習近平二度通話，進行「廣泛、戰略性的討論」

白宮新聞稿指出，這次拜登與習近平通話，是要處理兩國之間的競爭關係。在通話的內容中，拜登與習近平進行「廣泛、戰略性的討論」，針對雙方利益趨於一致之處、以及利益、價值觀還有觀點分歧的部分，開誠布公的處理並討論這些議題。

另外，拜登也強調，美國很重視印太、以及全世界的和平穩定及繁榮。新聞稿中也提及，兩領導人也針對兩國關係進行討論，希望能「確保競爭不會變成衝突」。

另一方面中國《新華社》報導，習近平表示，中美相關部門可以繼續對話，就氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題進行協調和合作。

相較於上次2月時習近平與拜登的通話，內容提及北京不公平的經濟做法、鎮壓香港、新疆人權以及台灣等等，上次的通話更強調從「美中分歧」中討論「美中合作」，這次則更強調美中「避免競爭變成衝突」的問題。

幾個月前的針鋒相對

《BBC》報導指出，美國與中國過去幾個月來，在許多議題上針鋒相對，包含新疆人權、香港、貿易等，還有砲火隆隆的美中阿拉斯加會談。更指出相較於川普，拜登在上任後與中國的互動比較不頻繁。

《CNBC》報導則提及，在面對美中關係時，拜登與川普相較下來，更常訴諸於與傳統美國盟友合作。川普過去任期，則比較喜歡單方面向中國提出制裁與關稅，來解決貿易上的問題。

過去幾個月，美國與中國不斷加強與各自盟友的政經關係。週四時習近平在金磚五國會議上表示，北京會在明年擔任金磚五國峰會的主席，並且會加強與各國間的合作關係。美國則將在今年秋天與日本、澳洲與印度舉行實體印太四方會議。

外交部回應：將確保美國對台政策不變

另一方面，外交部也針對這件事做出回應。

外交部發言人歐江安表示，已經注意到美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話，並說明外交部一向密切關注美中高層互動情形。她強調台灣與美國關係密切友好，溝通管道暢通，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。

外交部強調台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，長年來對印太地區的繁榮及穩定發展有顯著貢獻。台灣將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範