恆大集團破產邊緣：518億美元債務即將到期，外界憂心釀成「中國版雷曼風暴」

許多人對美國雷曼兄弟（Lehman Brothers Holdings Inc.）次級房貸風暴，所引起全球金融海嘯仍記憶猶存，當時美股數月間蒸發51兆美元（新台幣1463兆元）的市值，全球經濟衰退近十年。多年過去如此夢魘恐又將悄悄形成，中國地產公司恆大集團，一年內即將到期債務約為518億美元（新台幣1.48兆元），外界憂心釀成「中國版雷曼」。

中國恆大集團負債上兆面臨破產邊緣

中國恒大集團由許家印於1996年創辦，其總部設立在深圳。集團核心業務為房地產開發，是中國規模最大的房地產商之一；據點遍布中國兩百多個城市，亦於電動車、旅遊、體育、金融以及健康養老領域均有發展。

2018年中國房地產業協會，發布「2018中國房地產上市公司100強」，恒大綜合實力強佔第一名；2018《財富》世界500強發布，恒大以460.19億美元（新台幣1.3兆元）的營業收入位列230名，同年台積電僅為368名。

直至今日，恆大集團負債已經將近人民幣1.97兆元（新台幣8.27兆元）。

「房地產公司在帳面上負債這麼多，是說不通的，這不正常！」投資公司Janus Henderson Investors的分析師Jennifer James估計，這筆負債可能比外界預期的還要高，而更嚴重的是恆大房地產已收了許多「首款」，卻尚未把房子蓋出來。

今年中國張先生為父母買的一間公寓，等待恆大交付已經等了4年。當時張先生支付了人民幣60萬的頭期款，並逐月付出人民幣7000元的房貸，一直到了地方政府停止了建案（後面有復工）。

這期間，恆大並沒有對張先生購買的公寓有任何溝通，大間公寓也無一點進展，而恆大今（2021）年8月還試圖出售該區的其他標的，並對其它民眾許下承諾，2023年將如期入住。

「對生活影響特別大」，張先生告訴《紐約時報》，他為了要討回已經支付的錢，必須對恆大提起訴訟，要求解除合約，還得要重新買一套房子。

為什麼會有這麼大的錢坑？一直以來，恆大都維持著高負債、高槓桿、高周轉和低成本，這種「三高一低」的經營模式，中國媒體《新浪財經》報導指出，中國房地產都逃不出大舉借債、高價拿地及快速周轉的經營方法。

報導稱，雖然中國房地產商早已意識到高槓桿的問題，但大型企業要轉型並不容易；直到中國政府於去（2020）年8月，住房城鄉建設部和人民銀行在北京召開了「重點房地產企業座談會」，約談了12家重點房地產商，並向其傳達了「三條紅線」的要求。

三條紅線的具體要求是：1.剔除預收賬款的資產負債率不得大於70%；2.淨負債率不得大於100%；3.現金短債比不得小於1倍。並且依據企業「踩紅線」的程度，分為「紅、橙、黃、綠」四個等級，給出了不同的融資待遇。

恆大集團「三條紅線」全中 中國政府抽銀根

恆大在被約談的12家房地產商中，成績非常不理想，為了去槓桿減少債務、增加現金，且服膺北京當局的規定，去年11月計劃通過香港，分拆集團業務以首次公開募股（IPO）籌集至多20.4億美元的資金。

其中恆大製造電動車的子公司——恆大汽車於今年年初順利在香港上市，儘管恆大汽車當時未賣出任何一輛汽車的情況下，市值一度飆升至約870億美元，甚至超越福特汽車（Ford）。

標普全球評級（S&P Global Ratings）中國房地產主管Matthew Chow表示，恆大最近開發各種業務，包含：電動車、醫療以及旅遊，再以公開募資的方式，抵消中國房地產衰退下的負債。

中國政府的監管力道加大，恆大創辦人許家印於今年8月辭去董事長一職。隨著恆大集團負債日漸攀高，原本資金已捉襟見肘，恆大卻又爆出核心房地產業務，於今年上半年發生罕見虧損達6.18億美元，儘管許多項目已經降價促銷求售。

近日該集團於公告中發布預警，截至今年前6個月淨利，將較去年同期大幅下降；而恆大汽車，虧損竟然也高達7.41億美元，港股價聞訊後，重挫19%創下歷史新低，目前其市值僅有65億美元。

更大的問題是，在高負債且業務大幅衰退的情況下，影響到了整個投資市場的信心，而恆大是中國最大的美元計價垃圾債券發行者，同時也積累了大量來自中國商業銀行和其他貸款機構的境內債務，《彭博社》報導稱，環環相扣下，無一投資者可倖免。

因為該公司的財務問題，悄然延燒到整個高風險債券市場，導致其他房地產開發商的債券遭也莫名遭到拋售。這樣整體投資市場的危機，讓北京當局陷入兩難，一方面是恆大已經債台高築，不應再放寬舉債限制；二來卻又擔心，這樣的風波將危及整個市場，對執政造成動搖。

中國金融監管機構趕緊在今年8月，約談了中國恆大高管，敦促其在不破壞房地產和金融市場穩定的前提下解決公司債務問題；恆大承諾將積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

不過這項承諾恐怕得跳票了，《華爾街日報》報導指出，幾個月來恆大已不得不向供貨商、承包商出售物業單位以抵扣部份欠款，但仍無法填補財務上的巨大黑洞；截至今年6月，有息負債仍高達880億美元（新台幣2.4兆元）。

報導稱，因為中國近來房市放緩，各大地產商壓力更趨於沈重；如今，恆大的債務問題，已經變成「大而不能倒」的局面。若北京不出手解救恆大的現金慌，將連帶使放貸的金融機構受到牽連，造成信貸緊張，進而殃及中國整體經濟；如今北京當局正頭痛這一項艱難的決定。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航