「我不是北京耳語者」新加坡總理李顯龍訪美，強調拒美中脫鉤

文：薛小山

正在美國訪問的新加坡總理李顯龍表示，俄烏戰爭破壞了國際框架和全球合作體系，也加劇了美中緊張，但是他反對將中國踢出國際體系，拒絕美中脫鉤。李顯龍說，自己並不是「北京耳語者」（Beijing Whisperer），只是不希望印太地區陷入熱戰。

李顯龍在3月26日至4月2日之間的赴美訪問，是東協國家領導人在拜登上台後首次訪問華盛頓。

星期三（3月30日）他在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的座談會上，呼籲尋求預防印太熱戰的和平解決機制，並為堅持全球化背書、反對將中國踢出國際體系。

李顯龍說，「大多數國家如何才能團結合作，不陷入混亂、封閉經濟或無政府狀態呢？這是新加坡最大的擔憂，因為我們依靠全球化謀生……你希望拜登和習近平在最高層面進行接觸、理性計算、保持關係。也就是說，關係不要比現在惡化。但是你不知道雙方的努力是否奏效。」

拜登總統和李顯龍在周二會面後發表聯合聲明，全文沒有提及中國。美國傳統基金會亞洲項目主任沃爾特·洛曼（Walter Lohman）告訴美國之音， 「從兩國領導人的聯合聲明來看，二人好像並沒有就中國進行強硬的對話。他在記者會上有提到一點中國，更多是建設性的口吻。但是拜登政府的公共修辭通常會說要抵制中國。至少從描述方式上，（這次對中國）採取的是懷柔的方式。」

李顯龍：新加坡不會與中國隔絕

在李顯龍訪美前，一些中國媒體分析，在俄烏戰爭的敏感時刻李顯龍訪問華盛頓，對中國「不是一個好跡象」。然而李顯龍在美國的幾次發言顯示，新加坡對中國友好的官方口徑並無改變。

此前有多家投資銀行預測，中國經濟或將面臨疫情爆發以來最大的下行壓力，無法達到5.5%的官方目標。國際金融協會（IIF）的數據顯示，中國在俄烏戰爭後出現了史無前例的資金外流。

李顯龍星期三堅持認為，「中國會不斷發展壯大，勢頭強大且不可阻擋，問題是如何將中國融入國際系統？你可以試圖阻撓，但是會隔離自己，並且會為這段關係埋下長期隱患。或者你可以試著和中國合作，納入國際系統，雙贏互惠，希望之後會有建設性進展。」

李顯龍還提醒，一旦和中國脫鉤，美國會承擔巨大的經濟成本。中國是美國最大的貿易夥伴之一和許多美企的製造基地。 「這些鏈接一旦斷裂，美國也會受到傷害。」

李顯龍在會上面對記者提問時辯白說，自己並不是北京的耳語者（Beijing Whisperer），「新加坡是以華裔為主，多種族、多宗教的東南亞國家，擁有獨立的國家利益和優先事項。他們這樣對待我們。我們也這樣提醒他們。」

李顯龍想調停美中越發困難

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對美國之音表示，新加坡的經濟結構在金融、服務業和外來投資上依賴美國，同時中國是新加坡最大的貿易夥伴和出口市場，李顯龍試圖作為美中調停者可以理解，但是在當下的歷史背景中很難有所突破。

Photo Credit：莊嘉穎 新加坡國立大學副教授莊嘉穎

他說，「李顯龍是很希望走向國際化的領導人，但是碰到的實際情況跟當初的預期不同、和他給自己定位的歷史角色有衝突。李顯龍是希望這種模棱兩可的態度能持續多久就持續多久，能獲益多久就獲益多久。」

莊嘉穎還指出，「新加坡是跟著利益跑，而不是純粹的親美親中，向來希望在美中之間左右逢源。但烏克蘭戰爭後美中分歧會越來越大，利益重疊會越變越少，新加坡希望從中得利也會比較困難。」

美國的印太經濟框架（Indo-Pacific Economy Framework）強調以超越傳統貿易協定的方式加強同地區盟友的關係，目前仍未公佈更多細節。

李顯龍建議美國將該計劃制定得越實質性越好，如果缺乏自由貿易協定（FTA）的市場准入元素，起碼考慮加入數位經濟合作或者綠色經濟的成分。

「美國用印太經濟框架作為該地區的接觸手段，立足於共贏，而不僅僅是建立在戰略、安全和潛在敵意的基礎之上，而且我認為美國應考慮引導方向，防止擦槍走火。」李顯龍說。

洛曼指出，新加坡對中國的官方口徑雖然友好，但是近年來其防禦措施並沒有鬆懈，也是支持美國重返印太的重要夥伴。

「新加坡在關鍵領域也是威懾中國的一部分。他們建立海軍基地，允許美國船隻停留。美新之間有防務合作諒解備忘錄、國防戰略框架協定。最大的的不穩定力量是中國，我認為新加坡懂這一點，只是沒有說出來。」

洛曼表示，美國沒有要說服任何人和中國進行經濟切割。但是美新兩國可以攜手降低風險，在出口管控和制裁方面合作。洛曼指出，關於協助美國在印太的軍事和經濟存在，新加坡一直強烈倡導美國在印太持續發揮作用。 「新加坡是非常好的伙伴，在美國需要的時候總是不會缺席。」洛曼說。​

Photo Credit：AP / 達志影像 3月29日,新加坡總理李顯龍拜會美國總統拜登

印太如何防止擦槍走火？

在國防軍事領域，李顯龍認為印太地區正在向非常危險的方向發展，比如民調顯示多數韓國人認為有必要發展核武器，日本前首相安倍晉三也在呼籲擁核，台灣考慮延長義務兵役。

「除了對烏克蘭現狀的反應之外，我們還應思考亞太地區的衝突路徑以及如何避免衝突，可以建立什麼樣的結構、流程、接觸和戰略調整來防止威懾失敗。」

他表示，與歐洲不同，印太地區沒有北約機制和明確的紅線，有的是「一個中國」政策、《台灣關係法》、三個聯合公報和戰略模糊。 「我想我們都希望在台灣保持現狀——如果有任何變化，一定不能用武力或非和平的方式發生。」