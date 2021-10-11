支持度只剩3％，日本左派勢力為何淪為「萬年在野黨」？

本屆日本眾議員任期將在10月21日結束，新任首相岸田文雄決定在10月14日解散國會，大選將在任期結束後的10月31日舉行，創下日本憲政史上首例。

值得注意的是，《時事通信》民調發現，最大在野黨「立憲民主黨」的支持率只有3％，而且已經連續下降三個月；另一個民主黨體系出身的「國民民主黨」，更創下支持率為0％的「奇景」。自民黨長年宰制日本政治已不是新聞，要找出究竟是什麼原因，使得日本選民對在野黨的態度幾近「不屑一顧」，才是分析上最困難的部分。

換首相沒有差別？日本萬年在野黨不變

日本民主黨系政黨和非自民黨系的聯合，並不是沒有成功的例子，2009年至2012年曾短暫執政，不同於現在「一強多弱」的政治格局，當時民主黨單獨過半，自民黨成為第二大黨，偏向兩黨制運作，不過民主黨的政權基礎迅速鬆動，執政3年首相換了三人，黨內深陷權力鬥爭，外加政策連續失利，2012年失去政權後，開啟長達八年的重組期。

舊民主黨陣營無法整合的原因是什麼？究竟是意識形態、黨產，或對美中路線根本上的分歧，各種說法都有，絕非單一因素，不過即便眾議員選舉在即，這次在野黨無法形成新聯盟，共同對抗自民黨，也是大多數日本政治評論家的共識。

回到地方選舉，或許更能了解實質整合的困難。

7月的東京都議會選舉，被解讀是眾院選舉前哨戰，立憲民主黨和共產黨在23個選區成功整合，並在12個選區贏得席次，數字上看似勝選，但立憲民主黨在東京也不過是「第五大黨」。兩黨所謂的「勝選區」，多半是既有票倉，或是靠著國會議員拉抬都議員「母雞帶小雞」，才有辦法擠進當選名單；令人不解的是，立憲民主黨黨魁枝野幸男親自出馬輔選的選區，竟大多以落選收場，今後面對全國性選舉，立憲民主黨有多少吸票能力，終究是問號。

敵人的敵人也不是朋友，日本在野黨想贏嗎？

在野陣營在東京都議會選舉的合作，非但無法邁向為更大聯盟，反倒提前為眾院選舉的合作增添變數，國民民主黨幹事長榛葉賀津也痛批，立憲民主黨和共產黨的合作，嚇跑了不想投給自民、公明聯合政權的選民，讓小池百合子領軍的都民優先會坐收漁翁之利，獨攬中間選民的選票。即便到了選前一個月，國民民主黨黨魁玉木雄一郎仍堅持要更為「中道保守」，傾向跟日本維新會和小池百合子合作。

榛葉多次批判，國民民主黨的政治理念與立憲、共產兩黨不同，未來在政策溝通上，將會劃清界線。「國民」陣營和「立憲」陣營至今在比例代表票、選區提名、政見上都無法整合，即便系出同源，對納入左派勢力的合作，存有相當大的戒心。

2012年民主黨失去政權後，經歷黨幹部、前內閣閣員、幹事長等多重身分的小澤一郎，不停地在各個流派上演團結、拆夥、再合作的戲碼，從最初的「國民生活第一黨」、「新黨紐帶」、「民進黨」三黨開始細胞分裂，又結合舊社會黨和小池百合子班底，組成「自由黨」、「希望黨」、「生活黨」「未來黨」等政黨。

2020年，民主黨譜系的議員朝向二分化發展，分別匯流到「國民民主黨」和「立憲民主黨」兩陣營，多人帶槍投靠後，立憲民主黨頓時在參眾兩院囊括「現成」的議員，號稱國會最大在野黨。

Photo Credit: AP / 達志影像

日本人只支持自民黨？其他政黨在哪裡？

林超琪2013年的研究指出，日本參議院全國選區採取「利益團體推薦、政黨提名」的模式，可做為政黨組織動員的指標。換言之，參院選舉的政黨比例名單，較能體現日本政黨與友好利益團體的真實關係。

距今最近的2019年參院選舉，立憲民主黨在比例名單當選8席，成員屬性包括日本教職員組合（日教組）、郵政工會、情報產業工會、民營鐵路總工會，甚至一向被視為較支持自民黨的日本醫師會前成員，也被立憲民主黨提名為參院候選人，可見勞工工會、職業團體等公會，是民主黨系候選人重要的支持者。

此外，在岩手縣、神奈川縣、愛知縣、三重縣、宮城縣中的特定選區，民主黨系或非自民黨系的候選人，較容易成功整合出人選，當選次數高於自民黨，日本媒體有時以「民主王國」稱之，但所謂民主黨的鐵票區，也少有出自單一政黨或單一地區者，仍需觀察友好團體或其他陣營的支持傾向，才能斷定在該選區中，民主黨是不是「穩贏的」。

「民主王國」用語，主要是用來對抗自民黨鐵票區「保守王國」，但對於民主黨而言，特別是農村、中型都市的選區，整體上來說，民主黨系候選人的票源尚待開拓。

有趣的地方在於，《時事通信》的民調數字表示，就算是第一大黨自民黨，支持率也有26.5％，這說明了日本大多數選民，並不是「非自民黨不可」，NHK的長期調查顯示，最大在野黨「立憲民主黨」的支持率一直處在自民黨的六分之一，除非自民黨的友好團體一夜之間全部倒戈民主黨，或是自公聯合政權出現極端分裂，要說民主黨系、非自民黨體系有「鐵票」或「王國」，恐怕是過於片面的猜想。

選民會找政黨「復仇」？自民黨最惹人厭？

「在野黨積弱、自民黨恆大」，難道就是日本政治的「杜瓦傑定律」？吾人談論日本政治，只顧著把自民黨神格化，是一種思考上的怠惰和偷懶，要探究足以扳倒自民黨的動能，終究還是要回歸大多數的「中間選民」，畢竟長久以來有四成以上日本選民表態，「不願支持特定政黨」，加上無論何時改選，自民黨的「保底」基本盤，至多三成。

不管新首相岸田文雄是不是機票機，民主黨系或非自民黨陣營想要搶下眾議院的席次，除了主觀上好好合作搶票，無黨派的日本選民，願不願意出門投票，或是乾脆放棄投票，或是採取其他「報復」自民黨的投票行為，將決定非自民黨系的候選人，在開票當日有沒有機會高喊「萬歲」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航