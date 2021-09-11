2021/09/11,
財經

即飲無糖茶市場「每朝、原萃、純喫茶」三強鼎立，疫情期間呈現少次多量購買趨勢

即飲無糖茶市場「每朝、原萃、純喫茶」三強鼎立，疫情期間呈現少次多量購買趨勢
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在5月至7月的疫情增溫和降溫期間，零售通路的重點銷售商品——無糖綠茶——發生了哪些變化？排行第一個品項，又是靠什麼方法突圍的呢？

購買「即飲無糖茶」整體銷售變化來看，全國三級後一週即飲無糖茶營業額（-16.75%）、人流（-21.10%），但人均購買金額、單次購買金額皆提升超過15%。依據上述狀況，即飲無糖茶飲市場受管制影響程度深，消費者減少外出購買次數，但出現囤貨現象。

而在解封後實體人流回升少於1%、人均購買金額仍呈遞減趨勢，但在單次購買金額呈現上依然有成長現象（+28.32%），推估主因，為重度消費者在疫情期間購買型態，轉為少次多量購買趨勢。

以消費者經常購買即飲無糖茶的「便利超商、連鎖超市、量販通路、綜合電商」之四大分類作為觀察通路，探究即飲無糖茶品牌於5月10日至8月22日累計之營業額之排行為「便利超商、連鎖超市、綜合電商、量販通路」。及根據購買人數之衰退比例由少之多排行為「量販通路、綜合電商、便利超商、連鎖超市」等。

另以即飲無糖茶銷售通路成長排名為「Costco、家樂福_量販、PChome網路家庭平台、momo購物網、愛買、大潤發、ETMall東森購物、統一超商、全聯、全家、萊爾富、Yahoo奇摩、OK超商、Shopee蝦皮購物、friday購物、台糖、便利購（頂好）、楓康超市」等。

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Photo Credit: 引客數據 invos Data

即飲無糖茶三大品牌搶佔市場「每朝、原萃、純喫茶」

依據2021年7月營業額品牌排名前三為「每朝、原萃、純喫茶」三強鼎立。

以系列營業額觀察，排名前二十為「每朝健康無糖熟藏紅茶、原萃日式綠茶、每朝健康綠茶、純喫茶無糖綠茶、每朝雙纖綠茶、原萃綠茶玉露、原萃錫蘭無糖紅茶、原萃冷萃日式深蒸綠茶、原萃烏龍茶、原萃蜜香青茶、原萃冷萃蜜香紅茶、茶裏王日式無糖綠茶、午後紅茶無糖紅茶、原萃凍頂青茶、開喜凍頂烏龍茶、黑松茶花綠茶、義美無糖台灣綠茶、御茶園無糖綠茶、原萃冷萃綠茶、美聯社VV日式無糖綠茶」等。

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Photo Credit: 引客數據 invos Data

「每朝健康熟藏紅茶」新上市每朝購買人流提升超過八成，便利超商熱賣第一位！

每朝於7月中旬上市台版午後紅茶「每朝健康熟藏紅茶」搶攻紅茶控市場，透過引客即時消費行為數據追蹤平台發現，新品上市後大大助力每朝健康整體品牌營收成長，尤其在7月份便利超商更是銷售排名第一位，吸引大量嚐鮮客群購買。

此品項首波販售於四大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、momo、PChome、Yahoo、蝦皮購物等通路。

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Photo Credit: 引客數據 invos Data
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Photo Credit: 引客數據 invos Data

資料來源：引客數據取自「Invos發票存摺APP」之500萬用戶，每月新增超過於觀察期間之5,000萬筆張即時消費數據發票

觀察期間：5月10日～7月4日
觀察通路：共14369家，包含便利超商、連鎖超市、量販通路
觀察資料：發票存摺APP之10億以上消費數據

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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