關鍵原物料銅價漲翻天！大金等家電廠商加速零組件「棄銅換鋁」

近年再生能源風潮席捲全球，導致其關鍵原物料「銅」變得炙手可熱；面對直線攀高的銅價，全球最大空調設備製造商大金工業（Daikin），計畫於2023年前，把空調設備中50%的銅都換成鋁，而富士通將軍（Fujitsu）、三菱電機（Mitsubishi Electric）也預計在家電領域，跟進其鋁製零組件材料的使用。

成為下一個新能源 銅價直線飆升

隨著各國為了對抗氣候變遷，石油能源的光環逐漸褪去，由「銅」成為檯面上的焦點。國際能源署（International Energy Agency，IEA）報告指出，全球經濟復甦，全球碳排若未能控制，可能對世界造成危害。

投資管理公司高盛（Goldman）分析師Jeff Currie指出，若要發展再生能源，從風、陽光等創造乾淨的電力，銅是不可或缺的金屬。

今年對沖基金Livermore Partners總經理David Neuhauser認為，銅是「新石油」，同時也是近年最熱門的投資產品之一。熱門的產業電動車、半導體，銅都扮演著關鍵的角色。

倫敦金屬交易所（LME）的3個月銅期貨價格昨（9）日盤中漲1.4%，報每噸9379美元；該期貨今年5月漲至歷史高點，因市場推測新能源產業的需求將導致供給短缺。

BREAKING: LME 3-month copper hits $10,000 a tonne for the first time in more than 10 years as the global economy rebounds from the covid pandemic | #METL chart via @TheTerminal pic.twitter.com/STloPRAn7H — Javier Blas (@JavierBlas) April 29, 2021

而居高不下的銅價，卻成為許多工業廠商的成本負擔，大金表示，由於電動車的需求暢旺，銅價沒有太多下滑空間。而中國家用電器研究院（CHEARI）正提倡更多業者使用「鋁」來代替銅。

CHEAI對外表示：「商品價格急漲，尤其是銅價，正加重空調製造商的成本壓力。由於產品差異化程度低，很難把成本轉嫁給消費者，許多業者正考慮採用較便宜的鋁。」

家電廠商加速「棄銅轉鋁」 鋁價突破13年新高

《路透社》專欄作家Andy Home表示，中國國內的鋁需求成長，使其成為鋁的淨進口國，2015年至2019年間，中國每年凈出口量平均為51.5萬噸；但到了去（2020）年已成長為120萬噸。

他指出，中國鋁產量佔全球的比重，已經從40%提高至接近60%。

國際鋁業協會（International Aluminium Institute）的數據顯示，中國原鋁產量為322.3萬噸，較去年同期的299.3萬噸增加7.7%，產量正逐漸增加當中。

過去由於銅易於導熱和導電，也更便於加工，被廣泛用於家電和汽車，大金一直把銅用於空調室外機的換熱器裝置中，而為因銅價持續上漲，今（2021）年度銅價格上漲，導致成本較去年增加超過300億日元（新台幣75億元），擠壓整體獲利。

面對原礦料的趨勢，其實大金早在2013年起，鋁至少便宜銅達30%，就開始在部分機器中使用鋁，也準備加速轉向；而目前大金空調產量占全球逾10%，每年使用約9萬噸銅。目標2023年前，在日本國內把銅的用量減半，從中國進口更多鋁，並將換熱器換成鋁製零件。

銅價上漲將對很多製造業企業産生影響。富士通將軍的副社長庭山弘表示，「明顯影響損益，也將努力減少使用量」。此外，三菱電機也在家電領域，跟進此一趨勢力爭改變材料和減少銅使用量。

大宗商品漲勢正重塑消費模式，大宗商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）預測，鋁價將進一步走高，供不應求的情況可能加劇；中國當局正釋出國家儲備以擴大鋁的供應。而LME鋁價昨（9）日盤中上漲1.6%，至每噸2837.50 美元，寫2008年以來的的13年新高價位。

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核稿編輯：翁世航