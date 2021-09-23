《衝破黨禁1986》：記者問「突然組黨歷經多久準備？」，謝長廷說「我們已經準備三十多年了」

文：王曉玟

誰怕國民黨？

九月二十八日這一天，坐在詭譎的敦睦廳裡，游錫堃靜靜聽著同伴尤清提出新增組黨討論案的臨時動議。

「組黨的時機，今年最好，今年又以今天最好。」曾任公政會總會理事長的尤清說完，又滔滔補充了六點說明。

游錫堃肅穆而鎮定，環顧全場：「現場其他人有沒有意見？」

臺下有人面面相覷，有人摩拳擦掌，也有人發出怨言。「今天是要來推薦候選人的，怎麼談起組黨的事？」「是啊，再談下去，要拖到什麼時候？」

「今天如果不組黨，就沒機會了！」尤清大聲地說。

「其他人沒有異議。」主席游錫堃果決地裁定：「決議通過增列第一案：為推動民主政治發起組織新黨，廣泛徵求發起人。至於黨名、黨章、黨綱，再由全體發起人集會研商。」游錫堃話語甫落，場內響起稀稀落落的掌聲。掌聲落入沉甸甸的地毯，像是飄落的雪花，了無蹤影。游錫堃沒有把握，這一代人的賭注，能否在今天成功。

簽下去是會被抓去關的

臺下，工作人員傳遞著一大張白紙，在會場內徵求「發起人簽名」。此時，有人率性大筆一揮就簽了名，卻也有人猶豫不已。

「你瘋了嗎？簽下去是會被抓去關的。」曾任《美麗島雜誌》總編輯的美麗島事件受難者紀萬生，聽見旁人對他低聲警告。

上午的推薦候選人大戲看似結束了，戲中戲才要粉墨登場。

下午兩點五十五分，開始討論組黨。

只是籌備？

在場已經簽名為組黨發起人的一百三十二位黨外人士、工作人員，凝視著站在臺上、擔任主席的費希平。眼尖的人轉頭看見，一九八六年年初假釋的美麗島大審受刑人陳菊，也低調地坐在會場後面的座位。

「新黨成立，是不是應當成立一個籌備委員會？」費希平想為今天定調。

場內意見立刻分成兩派。以費希平、康寧祥為首的穩健派，力主今天只是要成立籌備委員會。而尤清、謝長廷這些主張要立即組黨的人，將辯論導向黨名。

「就叫社會民主黨，因為我們應該要照顧農工大眾和弱勢。」頂著德國海德堡法學博士的尤清主張。

「不得，不得，行不得，國民黨會跟全世界講我們是左派，是共產黨。」上次和雷震一起籌組中國民主黨失敗的傅正，趕緊阻止。

這時，省議員黃玉嬌主張用「臺灣民主黨」，與許信良隔海呼應。省議員何春木說，「就用上次雷震的『中國民主黨』，以後還可以帶回中國用。」大家難得發出輕鬆的笑聲。

「就用民主進步黨，免去中國結與臺灣結。」時任公政會祕書長謝長廷，按照昨天預備會議的沙盤推演，這樣提議。

「進步黨最好，國民黨都是退步。」費希平馬上附和。

像是一個麻花捲，籌備與黨名兩種辯論同時交纏，翻攪著場內時而嚴肅，時而輕鬆的氣氛。

魏耀乾記得有一度，康寧祥生氣地抓起麥克風。「你們把組黨當扮家家酒嗎？」康寧祥怒斥。他思量，只說籌組，國民黨不至於以戒嚴法抓人，自一九八四公政會成立兩年多來的政治能量蓄積，不會功虧一簣，黨外菁英不至於全軍覆沒。一旦立即組黨，等於是測試國民黨的底線。

時間一分一秒過去，人心擺盪在虛無和鼎沸之間。組不組黨，進退兩難。已經下午三點多。游錫堃焦急不已，正在傷腦筋該怎麼說服眾人，突然看見早上積極爭取雲林區立委候選人資格的朱高正舉手，向費希平主席要求發言。

「我主張今天就正式宣布成立新黨。」朱高正個子小，聲音卻很宏亮。拿著麥克風，立即組黨的言詞暴衝，滾滾流洩。

「讓這些推薦黨外同志們，出來做第一線，大家站出來共同宣布成立新黨，簽一個共同協議書。假使任何一個人，在新黨成立之前受到國民黨的迫害、逮捕，大家全部拒絕參加選舉。這樣可以讓國民黨承受國際的壓力。也向海外關心我們的臺灣同鄉們做出一個交代，在十月四日前，在臺灣搶先成立新黨！」朱高正激動地說。場內響起洶湧的掌聲。無限映像不時按下暫停錄影鍵。游錫堃總算鬆了一口氣。

朱高正並沒有參加昨天下午的預備會議，但是，參加預備會議的尤清，昨夜到雲林為朱高正的造勢場助講，或許，朱高正因而得知游錫堃等十多人今天突襲組黨的計畫？

無論如何，全場隨著朱高正的天外飛來一筆的話語沸騰。

之後，議程回歸到後援會的「一九八六黨外候選人推薦大會」。現場飄起悠揚的鋼琴聲，負責演奏的鋼琴家是伍素瑾，她是一名在宜蘭任教的音樂老師。游錫堃親手挑選的六名執旗官張川田、蘇嘉全、許木元、林熺模、蔡式淵、莊源榮，高舉偌大的會旗，肅穆恭敬地將會旗迎往臺前。游錫堃滿心悸動，這一大面會旗是他事先委託訂製的，沿用了之前歐秀雄的設計。

為了組黨，這麼多人付出心力，他暗下決心，這一役絕不能失敗，絕不能讓他們失望。

游錫堃佇立於講臺，眼神四顧在場的候選人與記者，以宜蘭腔臺語致詞，這是他反覆練習無數次的講詞。他的政治生命，就在此一搏。他不得不越講越高亢，握緊拳頭，微抬右手，在演講結尾高聲說：「在歷史的洪流、民主的浪潮，已經使黨外組黨進入臨盆的時刻⋯⋯要以『民主新希望、新黨救臺灣』的訴求來突破目前政黨政治的瓶頸⋯⋯我要祝今天得到推薦，所有準候選人各個高票當選，在座各位大家身體健康，萬事如意，組黨成功，多謝各位！」

在滿堂的喝采聲中，他引領著四十四位黨外候選人，在昂揚的樂聲中，由各地區輔選委員為候選人一一披上彩帶，記者的鎂光燈不斷閃爍著。

太陽西斜。組黨的戲中戲，再度登場。敦睦廳再度閉門。費希平再度主持組黨討論會，有人在此時離開會場去如廁。場外的記者只聽見敦睦廳內響起掌聲；場內剛剛通過了「民主進步黨」的黨名。下午六點零六分，費希平宣布，民主進步黨正式成立。

場內一陣歡呼聲，場外或坐或站的十幾名記者議論紛紛。

「玩真的還假的？」

「哇，我真是不敢相信，本來以為只是嘴巴講講，發表聲明就罷，沒想到正式成立了！」

「先別管那麼多，快，趕快進去，記者會要開始了！」

如廁出來的那位與會者一臉訝異，「這麼快！我出來上一下廁所，就組黨了？」

「不要問我，不要問我。」一位黨外元老級人士面有慍色，匆匆離去，不顧追上去的記者跟訪。

十多名記者衝向敦睦廳，費希平、游錫堃、尤清、謝長廷、顏錦福，這些費希平才剛剛指定的「組黨工作小組」成員成排端坐在講臺前的席位，黃玉嬌踏前一步，挑尤清左側的椅子坐下。下午六點十二分，民主進步黨的首度記者會開始。只見費希平態度從容，神色自若；尤清滿臉喜悅，堆滿笑容；謝長廷東看西看，神采飛揚；游錫堃則面帶倦容，偶爾抽菸，沒有絲毫好大喜功。

「如果國民黨採取鎮壓手段，黨外有什麼應對之策？」記者問。

「黨外組黨是憲法保障的權利，民進黨將與國民黨公平競爭。」尤清回答。

「今天突然組黨，歷經多久的準備？」記者問。

「我們已經準備三十多年了。」謝長廷接過問題故作輕鬆答，記者們都微笑起來。

其實，謝長廷早已準備遺書，鎖在位於臺北市松江路六十五號十二樓的律師事務所保險箱，只有太太知道。

游錫堃忽然想起，太太楊寶玉至今仍不知情。

而這場宣布成立民主進步黨的記者會，十分鐘旋即結束。

故作輕鬆的氛圍裡，有些許興奮，也有一絲絲的壯烈。大家都沒有幻覺，以為一個新黨成立就能瞬間解決所有的問題。的確，民主進步黨的誕生，標示了進步，游錫堃這一世代繼承了美麗島世代的遺產，回應了這個時代的召喚。

但是，在真正的進步來臨之前，還需要多少戰鬥、犧牲、妥協、甚至失敗？這一刻，沒有人有答案。接下來，國民黨會怎麼對付黨外？全世界能不能得知臺灣終於突破黨禁，有了第一個在野黨？

記者會後，美國《時代雜誌》的記者告訴尤清：「就算你宣布組黨，也有中文記者，但國民黨只要一施壓抽稿，明天報紙沒登出來，沒有消息就等於沒有成立。」

這位記者的話點醒尤清。這場戰役，才剛剛開始。

歷史大門「砰」地打開

夕陽殘霞映著圓山大飯店。已經疲憊不堪的游錫堃走下鋪著深紅地毯的階梯，一樓大廳，人群來來往往，他認得出有特務，有記者，也有心情各異的黨外夥伴。

游錫堃感覺尤清拍著他的肩膀說，「堃啊，你是民進黨的助產士！不過，這樣刑責也會很重喔！」

「清仔，多謝。」游錫堃笑了。

尤清正要說些什麼，轉眼認出幾個警總的特務。其中，有一個是警官學校畢業，尤清私下取名為「戽斗李」。

「尤委員，你們在樓上開會？」戽斗李趨前問他。

原本想說散會的尤清，念頭轉得快，擔心一說散會，五、六名特務就會先抓他。趕緊改口：「還在上面，還在上面，你們都上去。」尤清調虎離山後，趕緊搭計程車離開現場。游錫堃踏著沉重的腳步，搭上《中國時報》記者陳守國的二手車。跑黨外路線的陳守國，正要回《中國時報》趕稿子，要順路載游錫堃回植物園旁邊的臺灣省議員會館。在歷史的大門「砰」地打開前，人人都茫然四顧。

發動引擎前，謝長廷前來敲陳守國車窗，仔細叮囑：「守國啊，明天記得要打電話給我！」

「幹嘛呀？」陳守國問。

「看我在不在。」謝長廷答，匆匆走了。

等到汽車開動，坐在後座的游錫堃才輕聲問陳守國：「幾年？」

「不會啦，如果真的抓人，應該不會用動員戡亂二條一，如果用刑法，大概兩年吧！」陳守國故作鎮定地說。

「兩年？那我在獄中剛好可以好好練英文。」游錫堃也故作幽默。

游錫堃回到博愛路上的省議員會館，太太楊寶玉已備妥一個行李袋交給他，裝有換洗衣物和日用品。只是，游錫堃要躲去哪？又能躲多久？

接過行李袋，挽著太太的手，游錫堃還是回到省議員會館的二六三號房。夜色漸深，星光點點。夫妻倆在黑暗中，等待黎明。

相關書摘 ▶《衝破黨禁1986》：游錫堃覺悟如果這次和過去一樣失敗了，他將無法陪伴兒子長大

書籍介紹

本文摘錄自《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》，圓神出版

作者：王曉玟

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這個世界還很新，你願不願、敢不敢，為他做出決定？

一九八六年民進黨在驚濤駭浪中，突破黨禁、成立政黨。當時台灣依然處於戒嚴時期，所有黨外人士都被政府監視與監看，更無集會自由，究竟民進黨是如何在圓山飯店——這個傳說中布滿國民黨特務的情報重鎮，宣布創黨？面對創黨後的關鍵十日，當時創黨的關鍵人物，是如何從抱著被抓捕的心理準備而勇敢挺身，轉變為摸著黑暗中的一絲火光邁向民主政治之路？

如今，三十五年已悄然無聲地過去，許多創黨元老也一一辭世，當年曾一起打拚的種種史實就快被時間沖散；本書歷經籌畫多年的訪談與蒐集史料，以當時身為一九八六黨外選舉後援會召集人游錫堃的視角，述說當時才三十八歲的宜蘭農村子弟是如何展現對這片土地的熱情，和夥伴們為創黨奔走不遺餘力，面對來自四面八方的威脅，也無所畏懼地為台灣民主政治挺身而出。

透過這本書還原當年，讓生來就享有民主自由果實的我們也能明白，手裡握有的自由，是從如此多前人的不自由爭取而來，也希冀曾一同為台灣自由民主之路努力的人，莫忘初衷。

民進黨創黨三十五週年，在當時的風起雲湧中，我們一同感受希望，喚醒心中的勇氣。

本書特色

四面八方的暗湧不斷襲來，該如何在這黑暗的時代中，尋找那一絲微光？台灣曾經是沒有記憶的地方，但民主前輩的身影我們不能忘，現在火炬在我們手上，你是不是有勇氣抓緊他、傳承他、大步向前？

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航