寫在2021「in臺南・無影藏」評審之後：看見文化資產影像的系譜與未來

文：龔卓軍（國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班副教授兼任所長、in臺南・無影藏─2021臺南市文化資產影像競賽決審委員）

這次「無影藏」的臺南市文化資產影像競賽，可以說是充滿新觀點的相互激盪、異文類的敘事對質。

首先，幻異的異世界影像：像《壹零捌足Carnival of the centipede》用的是外國觀光客的觀點，而文體是幻想型動畫的敘事法，這讓習慣看紀錄片敘事的評審與一般觀眾，看到在影像中飛舞的盲蛇與蜈蚣，可能都會感到十分的新鮮有趣，甚至感受到這種令人震驚的世界觀。我認為這是值得重視的一個新觀點，也就是外國人與異世界的文化資產觀點。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《壹零捌足》劇照

其次，年輕人的劇情影像：《文差》、《這一站・將軍－我的愛》、《牽亡》都以活潑而帶著情感的深度，去呈現家將身體與情緒、棉被產業的新品味、以及牽亡中的靈魂世界輪迴觀，可以看到年輕世代對有形無形文化資產的參與觀點，清新有力。

《文差》在這個類型中，表現傑出，將青少年的桀傲不馴、遲疑不信到與與神靈對舞的內在轉折，刻劃得簡潔有力，不再訴求大陣仗的家傳、拼鬥與競爭關係，而把重點轉移到內在衝突與矛盾的緩解。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《文差》劇照

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《牽亡》劇照

第三，個人追尋與集體的辯證：過去文化資產的論述，多以集體傳統文化的傳承為主要訴求，但是，這次三支出色的紀錄片《醉甜》、《太保討三板・金獅謝一願》、《宿譜》，卻都是在集體的消沈與個體的對抗、創新與支撐下的高張力情景，使我們看到今天文化資產的保存與維護，最重要的支撐點應恐怕是看起來可能人單勢孤的個體。

在《醉甜》中，我們看到了錯解與再追尋，從酒樓到甜品店的奇異轉變，以及被集體消音的歷史記憶，究竟為什麼選擇噤聲；而《太保討三板・金獅謝一願》則是以一位世俗生命轉折的庄頭人物，帶出命運轉折、託夢受命的歷程，這種心境襯托出金獅陣所代表的民間陣頭，在精神上是以護衛庄頭的共同體，讓年輕世代參與傳承為其使命，在當代液態流動化的社會中，本片呈現了陣頭文化的核心困境。加上2021年因疫情中途取消開館的大疫香科情境，使得本片充滿了陣頭文化當代困窘中奮力掙扎中的期待與失落。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《醉甜》劇照

若以民間底層文化的觀點來看，《太保討三板・金獅謝一願》和《宿譜》中緬懷過去、奮力振作、集體消沈的情境，提醒了我們今日文化資產保存與維護的問題，應該要面對社會轉型後的巨大困境。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《太保討三板・金獅謝一願》劇照

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《宿譜》劇照

第四，物質文化與新歷史敘事：《孫厝寮的紅腳笭》是這次競賽中的異數，這是因為這支片子出自Beta、 VHS的錄影帶時代的新聞記錄，不僅僅呈現了在地賽鴿文化的脈絡，影像本身的質感也回指著當時的生活氛圍。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《孫厝寮的紅腳笭》劇照

這種新的歷史敘事，在臺灣近年的「歷史再追尋」風潮中，在影像敘事中有大量的表現可循，《從想像到落實－菁寮聖十字架堂的建築與圖說》從臺灣建築史與世界建築的關係切入菁寮教堂的建築史，也是這般潮流中的佼佼者，它使觀眾得以從世界史的角度來理解臺灣史，這是物質文化與新歷史的第二種表現。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《從想像到落實－菁寮聖十字架堂的建築與圖說》劇照

《大菜市》則是綜合了個人與舊市場的發展和沒落，將物質文化與器物的販售者，與他們的生活場域聯結在一起，把器物的「氛圍」連結於人的「存在氛圍」，這又是一種新歷史敘事的類型。

最後是《百年黃家．風華再現》這支片子，可以說是非常典型地表現了新歷史敘事的主力階層，黃家在文化資產與家族資產的近代發展過程中，皆佔有相當重要的歷史地位。

所以，從《百年黃家．風華再現》這支片子回看整個競賽片單，我們可以看到某種言外之意：文化資產的存在，不僅指向了物質文化的保存與維護，但是從「器物氛圍」到「存在氛圍」，我們其實沒有辦法迴避從「有形」到「無形」的觀看路徑。

Photo Credit: in臺南無影藏提供 《百年黃家．風華再現》劇照

這次競賽，從「幻異的異世界影像」、「年輕人的劇情影像」、「個人追尋與集體的辯證」到「物質文化與新歷史敘事」，我們看到了文化資產影像的系譜與未來，不只是停留在文化資產的物質條件的維護與復原，而是在於一種嶄新存在與生活態度的重新展開。

這種重新展開，就是把我們當下的存在於過去的文化資產構造為一種「生命的連續體」，在這個構造工作中，影像的命運，就在於它具有指向未來的虛擬力量。

in臺南無影藏─2021臺南市文化資產影像競賽暨巡迴放映場次資訊

09/25（六）14:00 高雄文學館二樓放映室 ▲

10/03（日）14:00 嘉義市立博物館簡報室 ▲

10/09（六）14:00 臺南文化中心國際廳會議室 ▲

10/16（六）14:00 國立臺灣博物館南門館小白宮展演廳 ▲

10/17（日）14:00 國立公共資訊圖書三樓視聽室 ▲

10/30（六）09:00 臺南市立圖書館新總館-哇劇場 文資電影馬拉松▲

10/31（日）14:30 臺南市立圖書館新總館-哇劇場 頒獎典禮

▲場次可申請公務人員研習時數

各場均為免費入場、導演／與談人出席映後座談，前10名線上報名並入場觀影者可獲得精美小禮乙份。更多活動詳情請上網搜尋「in臺南・無影藏」網站和追蹤臉書粉絲團。活動專線：0965-134492力果文化。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航