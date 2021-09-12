【小說】《兩封合格通知書》選摘：要獲得國家全額補助，我只需要懷上孩子，經過十個月的等待就可以了

文：尹異形（윤이형）

十九歲初冬，等待初雪降臨的我。

接著，我收到兩封信。

一封是要引領我奮發向上的大學入學中心寄來的合格通知書；另一封是妊娠檢查結果的最終通知書，通知上還要我盡快到中心進行諮商，以便趁早決定誰會是孩子的父親。

對媽媽來說，這兩封通知書當中，後者更令她雀躍。

雖然，大學合格名單發表的那天，媽媽也並非不開心，她抓著我的雙手不斷狂跳、邊發出不知是呻吟還是嘆息的奇妙聲音。

「我本以為妳會考不上，女兒啊！我真的以為妳會考不上……沒想到可以一次就上……這是多麼幸運啊！不是嗎？」

媽媽的體內好似住著一個長不大的少女，這個少女常常會做出其他大人不會做的行動，舉例來說，煮好爸爸喜歡但現在沒人會吃的海帶湯放到餐桌上，然後不發一語地默默掉著眼淚；或是毫無目的地撫摸著爸爸用過的物品——舊眼鏡與眼鏡盒、圖章與印台、似乎從未用過的筆記……。此時的媽媽，就像是上週剛與男朋友分手的我的同齡女性友人一般。

一開始我無法承受，曾有一瞬間覺得，若能像撕下橘子的白色纖維一般，一一挖出媽媽對爸爸的記憶，連同老舊建築物統統打包送出去的話，那該有多好？但同樣的情況反覆幾次之後，也就漸漸習慣。雖然我可以生氣，或是無視，但我領悟到自己無法刻意壓抑媽媽內心的少女心思，因為她是我媽媽，我必須和這樣的媽媽一同生活。

媽媽的擔心，遠勝於對我的期待，因為我們家沒有讓我進重考班的預算。然而，我考上大學，其實就代表要繳付註冊費、學費（註），仔細想想會發現那是更多倍的煩惱，而那天媽媽只是開心著女兒不用重考這件事情。

但第二封通知書就不同了，是從國民未來重建委員會發來的粉紅色信封，我將這份通知書交給媽媽的時候，在媽媽做出任何表情前的那十幾秒間，突然領悟到兩個事實。

一是果真如我所想的，我家的經濟情況不如我想像中的差。

那一瞬間我毫無根據地樂觀了起來，不再那麼擔心媽媽可能會反對我的任何想法。

我原本還期待著那份通知書會在我眼前被撕個粉碎，媽媽會生氣地說這太不像話了，要我忘了這件事情，去過我想過的生活。

不，我想像著媽媽至少會以冷靜的話語，跟我說這封通知書對我們來說有許多意義，但最後的決定權在妳手上，妳可以不做妳不想做的事情。

但是媽媽沒有那樣說，這一回，她沒有捉住我的手搖晃，也沒有跳來跳去，只是抱著我小小聲地說：

「一定要再去教堂！」

滑落媽媽臉頰的淚水，滴在我肩上，安靜又溫暖，我認為那是開心的淚水，我知道那是我無法抗拒的淚水，因為值得媽媽喜極而泣的事情並不多。

我領悟的第二件事實是，我再也無法像花盆內的植物一般悠閒活著，因為除了住進我體內的生育義務之外，還有其他事物也一同住了進來，我感謝並順從那照射著葉子的陽光，及浸潤根部的水分，光合作用除了給我這一義務，以及那個「其他事物」，而那個「其他事物」，也是一個問題。

媽媽當晚真的去了教堂，在父親離開我們之後，媽媽已經數十年不曾去過教堂，媽媽做了告解聖事，添購了彌撒服飾、聖珠與小本聖經，放在桌上。從那天起，媽媽每晚睡前都會祈禱。

她祈禱什麼呢？媽媽在告解聖事中，又跟神父說了什麼呢？

或許是向神懺悔過去這段時間的罪過，承諾往後會堅持並感謝信仰為自己帶來力量之類的話吧。

在媽媽去教堂的那段時間裡，我努力地不去想任何事情，也努力地不去看那個粉紅色的信封，但我做不到。

這真的是值得開心的事情嗎？如果有人可以為我解答的話，該有多好？然而，沒有人說半句話。我的卵子很健康，我可以變成某個人的媽媽，就算不特別說明生育是為阻止人類滅亡做出的重大貢獻，這樣的事實對我來說也帶有莫名的安心感。雖然平時完全沒有意識到這一點，但我的身體比想像中更好，我是個生命體，一個被上天選中，可以孕育下一代的生命體。

你認為我這種十多歲的青少年絕對不懂的「那些事」，其實我也都很清楚。

根據委員會的說明，只要走過那些流程、生下小孩，我就可以在新家住下來，那是二十四坪的新房子，也就是說，我可以奢侈地擁有屬於我自己的房間，媽媽跟我不需要共享主臥，不必像現在這樣，做每一件事情都被媽媽看得一清二楚。不僅如此，新家不但傢俱完備，還會附帶一台汽車、以及支付四年大學學費之後還會有剩的祝賀禮金，還可以拿到足以發給媽媽生活費的補助金。

至少不會因為養這孩子，導致生活出現危機，況且從孩子出生到就讀小學為止，國家會提供免費的保母與家事幫傭。

也就是幾乎都有國家補助，雖然可能會有點不自由，但從至少不用放棄念大學與就業，不會被關在家裡失去與社會的連結這幾點看來，成為媽媽確實不是一件壞事。

要獲得國家全額補助，我只需要懷上孩子，經過十個月的等待就可以了，然而，這個決定必須在短短幾個月內完成，在那個命定的期間內，再怎麼猶豫徬徨，都必須在我的卵子枯萎之前做出決定。

開心嗎？

當然要開心，怎麼可能不開心呢？就如同有人說，相較於這一份通知，大學入學通知反而不算什麼，不是嗎？

可是、可是……我卻不開心。

註：韓國大學新生有兩筆金額要繳納，一是註冊費、一是學費，註冊費的費用大約落在一百萬韓幣到兩百萬韓幣之間，不是一筆小數目。

書籍介紹

本文摘錄自《兩封合格通知書（少女版《使女的故事》・韓國怪物級小說家首度進軍繁體中文界）》，麥田出版

作者：尹異形（윤이형）

譯者：陳聖薇

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

由於您擁有10%的人才具備的高級卵子，

為了拯救世界，請在三個月內懷孕。

少女版《使女的故事》

直指當今社會弊病的超寫實小說

李箱文學獎、青年藝術家獎、文知文學獎得主作品

韓國怪物級小說家首度進軍繁體中文界

韓國網路書店Yes24 8.6分、aladin8.4分——驚豔好評

那一年，我收到兩封信，一封是大學錄取通知書，另一封是卵子評鑑合格通知書。

我沒料到，竟是第二封信更令家人雀躍不已⋯⋯

當然，你會說沒有人逼我懷孕，我可以自己做決定，

但當各種「拯救人口危機」的說詞與不愁吃穿的巨額利誘擺在面前，

你真正擁有的「選項」，其實只剩一個⋯⋯

進入大學，或許能更加接近夢想，

然而「卵子評鑑合格通知書」，

才是真正翻轉人生的關鍵⋯⋯

他們說我擁有的是孕育新生命的「特權」，我卻不開心⋯⋯

三個月內就得找到「配對」對象，以便懷孕，但是，我連戀愛都沒談過⋯⋯

法律獎勵有能力生育的人，難道，無法生育的人就是「次級品」嗎？

女孩收到卵子評鑑合格通知書，根據最新生育法案，她必須在卵子迅速老化之前短短三個月內，進入生物資料庫尋找「準爸爸」，準備懷孕。如能順利生下小孩，將會獲得不愁吃穿的財富，簡直比進入理想大學更令人嚮往。然而，她明明有心上人，卻只能以配對名義接近對方，鼓起勇氣說出口的不是愛的告白，而是探問彼此的配對「資格」⋯⋯這樣的交往過程還容得下愛情嗎？沒了愛情卻帶來利益的生育行為，和動物又有什麼差別呢？

自身亦是人母的韓國文壇怪物級新銳小說家尹異形，自道內心的女性主義者於江南站隨機殺人案之後被喚醒，對於女性遭輕視物化的現狀無比憤怒。本書虛構的駭人法案左右著青年的生涯抉擇，「生育」赤裸裸地淪為階級晉升的工具。擁有生育能力，難道就非得拯救人口危機不可嗎？小說直指當今社會制度弊病，讀者驚嘆字字句句引人痛切共鳴。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰