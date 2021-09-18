【專訪】南藝大造形藝術所長陳蕉：我對於當代人的「過動」很有意見，真正的遊牧者應是不移動的人

文：漫遊藝術史編輯部

陳蕉老師，目前任教於國立臺南藝術大學造形藝術研究所，同時也是造形藝術所的所長。老師於7月初，在漫遊部落格刊登的熱門文章〈藝術如何尋回消失中的公共性？〉，呼應去年底於中央大學帶來的演講「另類的公共藝術」，開啟了我們對於公共藝術、檔案藝術更多的認識與想像。

訪談陳蕉老師的時間，恰好是台灣處於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）三級警戒的七月，小編透過Google Meet與老師進行遠線的視訊談話，有了一個難得的訪談經驗；訪談過程，除了從老師這裡挖一些藝術品的分享，也順著當下的疫情環境，想知道陳蕉老師如何從藝術的面向，看待我們所處的例外狀況。

Photo Credit: 漫遊藝術史提供 專訪漫遊藝術史撰稿人陳蕉老師。

Q1：在做藝術史（學）的研究過程，讓您開心或覺得困難之處為何？

對我而言，藝術研究的過程中，閱讀他人的理論，並從中發現有趣的創造性觀點時，會讓我感到開心；但同樣地，其困難之處也在於，如何讓這些滋養與靈感，與對於藝術史、藝術理論或美學等的運用，於詮釋閱讀作品時，創造出一個有趣的觀點，而非只是成為知識的堆砌與整理。讓理論研究成為一種創造，是我最感興趣，也最覺困難之處。

我相當幸運，在南藝大造形藝術研究所任教。我所面對的學生，都是創作者，當我以所學的藝術理論，啟發學生的創作思維時，我也在進行某一種「創作」。那是一個很有趣的互動關係與環境。

Q2：哪些類型的藝術最觸動到您？又〈藝術如何尋回消失中的公共性？〉所提到的《鬼魂系列》如何吸引您？

其實沒有任何特定的類型，有趣的藝術，都能觸動到我。

例如上次演講中提過的Adam Chodzko的《鬼魂系列》（Ghost Series，2010）。那是一個有趣的「檔案式」作品。與檔案有關的作品，要做得好，並不容易。不少藝術創作者，嘗試觸碰歷史檔案有關的議題，但真正做得好的，並不多。原因在於，他們大多直接利用「檔案」，白紙黑字的檔案。

因此，我們經常就在展場中，看到一個一個的檔案櫃或無數的文件。作品因此變得很枯燥。檔案的形式，其實可以是千變萬化的。它甚至可以是一個「活檔案」，而不只是我們既有印象中，放在櫃子中的「archives」。

回到《鬼魂系列》，它處理的是200多年前的囚犯船，以及那些病死的囚犯，後續被埋葬於死人島（Deadman’s Island）的一段歷史。《鬼魂系列》取用一個歷史事件，具備著檔案性。但創作者並不是要求觀眾去閱讀歷史文件資料。

相反，藝術家化身船夫，划船載著一位參與者，穿越那段當年死後的囚犯也曾穿越過的渡旅。讓他以這樣的方式，體驗一段歷史檔案，並藉此重新發明了「檔案」。或著說，重新去創造一個讓人「接近檔案」的方式。

Chodzko也提供人們對於某種「離世經驗」的想像，創造了一個有別於我們過去所習慣的視覺經驗、觸覺經驗、環境經驗以及人與人之間的經驗。他以創造性的手法，處理檔案，我認為這是這件作品的成功之處。

Q3：公共藝術做為以感性喚醒歷史與人的關係，還有什麼例子能與漫遊藝術史的讀者分享嗎？

Janet Cardiff（1957-）與其伴侶Georges Bures Miller（1960-）在德國卡塞爾的舊火車站所作的《舊火車站漫遊》（Alter Bahnhof Video Walk，2012）會是個不錯的例子。

這個舊火車站是二戰時，德國納粹運送猶太人，前往集中營時的車站之一。但藝術家並未選擇去再現一個過去的歷史影像。而是，他給參與者一個iPod，指引他一個相對的位置。在過程中，螢幕內有一幕幕藝術家在同一個車站現場和角度，所設計的預錄橋段。這些影像與猶太屠殺歷史，幾乎無關。它們多半是一些看似與日常無過大差異的小事件。

螢幕中的場景，與參與者此刻正經歷的現場、觀看角度重疊時，參與者在兩相對照下，所產生的直接落差，會讓參與者與影像中的人物們，產生一個「共地不共時」的感受。

（小編：聽起來很像是哆啦A夢的一個道具。）

此件藝術作品有趣的地方是，它並不是去再現一個過去的歷史情境。畢竟，我們終究無法再現歷史。藝術家所創造的「共地不共時」經驗，讓人與一個事件的發生「視角」，全然重疊，藝術家在讓參與者心有所感的同時，活用檔案，卻不致淪為說教。

Q4：在老師刊登於漫遊的兩篇文章都有提到藝術創作將空間、物與人相互聯繫起來，而在疫情底下，您認為藝術能扮演什麼樣的角色？公共性被縮減的當下，藝術還能夠串聯空間、物與人的關係嗎？

過去一年半以來，我們能看到各國文化單位鼓勵美術館以虛擬的方式，讓觀眾接近展覽，它的正面意義在於，這降低了觀眾進到藝術世界的實體門檻。雖然說，實體的存在，對我而言，還是很重要，尤其是我們今天所大量使用的智慧型手機、遠距傳輸，讓我們的身體「消失」。物質被非物質所取代。在這些環境背景之下，如何找回身體，是一個關鍵。

然而，我這麼說，並不是認為「實體」與「虛擬」，只應存在一種。而是，兩者可以各自提供一個讓人接近一件事情的不同方式，它們提供不同的經驗。

（小編：關於「兩者可以各自提供一個讓人接近一件事情的不同的方式」，能請老師提供一個藝術品的例子說明嗎？）

疫情之下，或許給了我們一個機會，重新認真看待網路藝術。1990年代，一位網路藝術家Olia Lialina（1971-），她的網路藝術經典作品《我的男友從戰場回來》（My boyfriend came back from the war，1996），讓觀者透過虛擬的網頁空間操作，體驗超文本（Hypertext）。

超文本為一個節點，提供多樣敘事、超連結的路徑，如同傳統的「爬梯子」遊戲所提供的多種結局。透過參與者在網頁中做的選擇，最終體驗的多種可能結果。

從這個例子，我們看到，網路藝術所提供的超文本形式，是實體時空所無法賦予的；我必須再次強調，實體與虛擬，並非必須互相取代或排除彼此，而是，它們各有各可以提供的經驗。藝術在目前行動受限制的環境，藉著數位工具與藝術家的才華，同樣能夠串聯起空間、物與人的關係。

藝術家對我而言，一直是一個啟動感性的角色。即使說到所謂的「政治藝術」，藝術品也不是透過社會運動的方式，在作用著。一件好的藝術作品，不見得一開始便影響你的行動抉擇。但它會啟動你的感性，讓你有所感。這必然將會去模塑你，也勢必以某一種方式，在影響著你，以及你未來的政治決定。

藝術家並不是一個社會運動者。這不是說藝術家要脫離社會或對政治漠然以對，而是藝術家即使在處理政治時，也是以其感性之眼，看待一個事件，創造其他人所無法提供的藝術感性經驗。

Q5：疫情發生後的一年半中，有沒有覺得錯過哪一檔展覽或藝術活動感到可惜呢？

我本身並不是一個非常喜歡四處跑展場的人。甚至，我自己的研究方式，經常是透過網路作為媒介。網路提供了一個相對容易的方式，讓我去接近來自於世界上各地方的藝術作品。

再者，我對於當代人的「過動」，其實很有意見。當今的一切事物，都被要求在加速的狀態進行。似乎隨時要維持在預備好的狀態，以應對突如其來的任何事務，我會覺得，我們需要更多沉靜的時間。

我想到德勒茲在談「遊牧」（nomad）一詞的一席話。他說，「遊牧」並不是身體的持續移動。身體的物理移動，無法達到「流變」的可能。身體的不斷移動，只會把流變嚇跑而已。他引用Toynbee的一句話：「遊牧者，是那些不動的人。他們之所以成為遊牧者，是因為他們拒絕移動」。

我們可以這樣來理解這句話：缺少了留白的時間與空間，人們不會有機會去改變既有的思維模式。真正的遊牧者應是不移動的人，他們讓「流變」發生在腦袋中。[1]

因此，疫情的環境，並沒有過多地改變我過去接近藝術的模式。而且，我認為，這次的傳染病，它提供我們一個機會，去回看一直以來我們所習慣的加速生活。

備註

[1]相關原文：Aussi je suis peu encliné à voyager, il ne faut pas trop bouger, pour ne pas effrayer les devenirs. J’ai été frappé par une phrase de Toynbee: “Les nomades, ce sont ceux qui ne bougent pas, ils deviennent nomades parce qu’ils refusent de s’en aller" (DELEUZE, Félix Guattari，Mille Plateaux, Éditions de Minuit, 1980).

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈疫情三級警戒，不消失的藝術性。專訪撰稿人陳蕉老師〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航