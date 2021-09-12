【影評】《綠騎士》：紅綠藍三原色雕磨出電影的隱喻，踏足向死而生的怪誕之旅

文：癮君子 Movie Addict

時間總是敦促著人向前，卻沒說如何無懼死亡的利齒。

在遙遠的孤島，神話仍保有力量的時代，精靈能展翅飛翔，巫術受人景仰，所謂騎士精神，更不斷被人以歌載道；就此，新舊信仰與各方民族，匯流相聚，一層又一層，堆疊出萬物有靈的豐饒。至於生與死之間的那一條線，拉遠來看，不是起點與終點，而是從一始終的圓，有時候，它圍繞著人對於生命的懷疑在塌陷，有時候，則又圍繞著人對於生命的篤定在凝鍊，宛如鐘擺一般，再再翻扯，我們對於生命的看見。

《綠騎士》以此出發，不講凱爾特族的英雄傳說，僅講一個高傲且自大的年輕爵士，如何面對、抵禦或是質疑生命的柔潤，甚至割棄長久以來的探尋與嚮往，好能領悟，榮耀不是身份地位的裝飾，同時還是返身於心，對於自我與疇昔的問心無愧。

Photo Credit: 《綠騎士》

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如真理一般純粹，向死而生

聖誕鈴聲響起，門下無子的圓桌之首，向著放蕩不羈的姪子——高文爵士，或說唯一的王位繼承人，遞出了名為親情的橄欖枝，然看似善意的舉動，卻是為了推動高文，親口承擔挑戰的鋪陳。畢竟，還有什麼能比突如其來的「被人期待」，更讓人喜悅、亢奮、醺然，甚至沉醉呢？

為此，若從故事的起點來看，這一趟遭逢強盜、狐狸、巨人與女鬼的怪誕之旅，並非突兀且莫名的遊戲，而是因著國王與母親的期待丈量而成的傳說考驗，精準的設計，全都只為孩子能成熟與偉大；一關又一關，無論是保護人的咒術腰帶，抑或是這不過是場遊戲的宣告，皆是迴盪於心，軟化決心與堅毅的尖銳溫馴，甚者，強盜的話中有話：「你已經在教堂了」，同樣在暗指，高文的試煉，早於啟程之前就已展開，所有的一切，無論好壞，都是冥冥之中的言之有物。

曲折、迂迴且隱晦的表現手法，不僅提高電影的藝術層次，更還相稱凱爾特族的信仰特色，意即「只可意會不可言傳」的神祕主義，電影時不時就讓主題探頭，可又不點破試煉關卡的主旨，形成一種飄忽不定的朦朧意象，一不留意，觀眾就會迷失於浩大的迷宮中。

Photo Credit: 《綠騎士》

這是電影的優點，卻也是觀影挑戰，某種程度，觀影者必須拋下「知曉」的慾望，一路跟隨高文，耐著性子匍匐前行，直到盡頭，迷霧終會退去，其後所揭露的答案，則如真理一般純粹，不過鏗鏘有力的四個字——向死而生。

電影內的紅與綠，反覆被提及、對比，然構成世界的原初色彩，除了前述兩種顏色，還有藍。自此，灰暗的大地，因應三原色的碰撞、推擠與勾扯，膨脹出一整個世界，天地之間從此蘊藏了無限的可能，人類，在凱爾特族的眼中，僅僅是萬千物種之一，沒有上帝說得特別，當然也不是被選中的唯一。就此，重生與毀滅，代表的不是神蹟的展現，而是萬物的歸宿，只可惜，年輕的高文爵士並不懂這代代相傳的道理，成天浸泡於紅的欣喜與追逐，貪戀著慾望的滿足與雀躍，進而未見綠與腐朽的蠢蠢欲動。

同樣醉心的人，還包括一個個為亞瑟打下疆域的騎士們，把酒言歡著輝煌史蹟，沉浸於戰無不勝的輕飄醺然感；刀口討生活的日子，愚鈍了傳說的智慧，不再沉澱自己的生命，以至於忽略了不移的真諦——即使是再強悍的鬥士，都抵擋不了歲月的彈指。

不過，高文或圓桌騎士之於紅的貪靡，其來有自，全都得歸咎於血脈，若參照龔琛的《世界神話系列》之梳理，可以發現凱爾特族生性好鬥，崇尚武力，甚至收集頭顱來召喚死者的力量，如此野蠻的做法，更讓當時的希臘與羅馬人大感不祥。

由此可知，整個民族對於生命的消亡，早就看得雲淡風輕，遺憾的是，這一份淡然，因應染紅的雙眼，逐漸被反唑，誘導戰士走入盲區，誤以為傷得了人的，僅僅只有高調的腥紅。

日積月累，扶撐人的淡然，因應視野的限縮，變質、腐爛成致命的怠忽。

Photo Credit: 《綠騎士》

色彩不只雕琢出光景，還雕磨出電影的隱喻

腐朽是低調的綠，來得巧妙且靜謐，往往等到嫣紅的血乾了，人們才會發現，綠意爬滿了身軀，啃食了肉體，甚至後人對於自己的記憶；至此，真正永垂不朽的，不是光亮的傳奇，也不是宏大的帝國，而是生死有命，一份就算能看破，也走不穿的注定。

至於藍，它是一種沉穩的存在，讓人安心、自在，但又代表著吞噬與牢困，如同電影內的藍色腰帶，能讓高文逃離所有的傷害，也讓他被恐懼給挾持，除了生命，生活的一切都被奪去，無論是愛人，或是還能愛人的勇氣。到頭來，儘管再不朽都無法成就偉大，浪擲歲月，捏揉再多的光陰與永恆，所得所伴，都只剩獨擁城堡的孤單。

多麼諷刺，這一條刻滿咒文的藍色腰帶，構築出的世界，不是一座堡壘，而是一座監獄，或說一間過份狹窄的牢房，只有寂寞與空洞，還能作陪不朽不壞的高文爵士。

交錯來看，這些色彩不只雕琢出光景，還雕磨出電影的隱喻，以及萬物的光影，回頭梳整一場場試煉，恰恰都有表裏兩面，強盜表面講的是恩惠，實在講述面對死亡時的積極抵抗；女鬼看似在講施恩不求報，實際在談擁抱、熟悉死亡的必要；巨人這一段插曲，則在提醒高文，不要妄想透過非人的力量來闖蕩，畢竟，再宏偉的存在，都有被死亡凍結的一天；詭譎城堡，好若要談準備與休息的重要性，卻是在警告高文避免留戀生命的溫馴，時刻做好思想準備，抱著向死而生的覺悟，以免死神突然造訪。

Photo Credit: 《綠騎士》

最終，誠如亞瑟王所下的箴言，將恐懼轉換成贊禮，好以細品生活的每一刻，藉此，就算出生與死亡之間的那一條線，比多數人都短，其環繞出的圓，依然能結實出豐碩的靈魂，燃曳著堅毅的光火，進而提起勇氣與無憾，縱身跳入腐朽的懷抱。

可惜的是，凱爾特族的信仰文化，因著不寫經典、不蓋教堂的習慣，逐漸被基督教給取代；所幸的是，它們沒有從此絕跡，還為一神式的信仰，帶來不同的泛靈色彩，就算不是主體，仍然如同影子一般，潛伏於常世，攙扶著人走過各式高低起伏。畢竟，猶如電影帶出的主軸，毀敗跟重生，一體兩面，相依相存，消失即是存在。

在生命的迴廊，高歌死亡的存在。

Photo Credit: 《綠騎士》

結語

整體而言，《綠騎士》以怪誕且曖昧的方式來敘事，促使電影始終壟罩著一層薄霧，觀眾就像走入一座雲霧繚繞的飄渺森林，中途興許感到迷惘與困惑，但順著劇情走，撥雲見日就在盡頭，冉冉升起的暖陽，就這麼叼著存活於世的真理。或許，這是一趟崎嶇的觀影之旅，讓人磕磕絆絆，但也讓人憶起，遺失的每一刻，都有拂曉的可能。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航