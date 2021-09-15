被逼迫長大的小大人：「親職化」源自於一次次地失望而形成的不信任

文：心恩診療室

許久沒到圖書館看書的我，今天到圖書館借了書，發現多了好多關於童年創傷、內在小孩的書籍，而看到這些關鍵字，我的大腦不禁也湧進了之前病患問我「每個人都會有個內在小孩嗎」？

內在小孩曾經是紅極一時的說詞，幾乎許多專業與非專業都在談及內在小孩這件事，但談及內在小孩，我更關心的事是在我剛踏進心理領域初期就非常感興趣的一個現象——「親職化」。

關於親職化，我常常會用一個現象來比喻，而病患們便會秒懂這是怎樣的一個現象。就是一個小孩在做一個大人會做的事情，而這件事本由該大人做，卻變成一個孩子做的事情。

這是一個親職任務反轉的情形，應該照顧人的大人變成了一個失職、失功能的父母，而孩子卻成為了父母的角色，擔起了父母的親職任務，就像做家事、煮飯菜、照顧弟妹，甚至在小小年紀就可能成為家裡的經濟支柱。這在我看來都是一件非常奇怪的事情，而這樣的孩子在長大後，還會有個非常顯著的特質，叫做「照顧者特質」。

親職化的小孩在長大後，小時候可以常常擔任老師的小老師、小幫手，大家的便利貼，而在長大後也會習慣於熱心助人，這是個不由自主的特質。但是，奇怪的是，熱於助人的他們卻都不會接受別人的幫忙，而當自己有難時，也會期望自己可以解決而不請人幫忙。

讀到這，你是不是開始覺得自己好像就是這麼一回事？你或許會開始想為何喜愛幫助別人的我，卻總不愛麻煩別人、請別人幫忙我。我深刻體會這種感覺，因為我也是一位親職化的孩子成長的大人，而在自身感受以及學術文獻整理後，我整理出了一個結論，因著小時候的這些經驗，我們無法相信我們的父母「有辦法幫我」這件事，進而從父母發展到身邊的所有人，所以發展出了「我只能靠我自己」的超人信念。

而這一切都源自於一次次地失望而形成的「不信任」，讓我們不會想去找人幫忙我們，因為我們不相信別人幫的了我們，同樣地，會幫助別人也存在著兩個層面：一方面是因為我們知道找不到幫助的困難，我們同理了，而想要幫忙；另一方面，我們也覺得對方做不到，需要我們去完成這件事才行。

許多研究學者都提出了親職化孩子有非常強烈的「不公平感」，在國外對於不同種族如黑人與白人的研究，各個年齡族群的研究；國內的研究也皆顯示了這些情形，另外很特別且一致的研究結果是通常也和出生序、性別有很大的相關。

每次當我揭露了這個研究結果後，病患總會給我一個「啊哈」的反應。親職化通常發生在出生序較前面，如老大、老二，而性別為女性的人身上。這當然也和社會、文化有所關聯，出生序本來就會影響我們的個人特質，更不用說以關係取向為人際關係的女性，所以這一切事實上都是有跡可循的。

「親職化的我該怎麼辦？」

「這是一個現象，而非一個問題。」這常常是我的回答，親職化不好也不壞，更沒有對錯。學者發現美國在工業時期發達時出現了一堆這樣的孩子，而在台灣開始蓬勃發展時更是如此，當今社會雙薪家庭，若是需要工作辛苦才能維持家計的家庭更是如此

不需要怪罪你的父母剝奪了你的童年，逼迫你成長成現在的樣子。其實看看現在的你，不也挺好的嗎？而當我們知道問題的本身時，我們就會知道該怎麼做。這是我常常告訴病患的「有覺察就會有改變」，真的不用迫切渴望得到一個SOP的解答。

我會想建議你可以做的事有以下：

偶爾試著讓別人幫你一次呢？可以不要是一件很重要的事情，而是一件很容易完成的事，例如順手請同事幫你印一份文件，帶杯咖啡；詢問父母能否幫你帶一下孩子；請伴侶能否幫忙自己載個東西？然而，這不是要你很憤世地開始什麼事都要別人幫你，這會變成別人口中的「巨嬰」。

我期望你做的都是希望你能開始學習「信任」這件事，有沒有想過當身邊的人幫忙你後，你們之間的關係變化，「請人幫忙」是一種正向關係的體現，因為你們一定有某種程度的關係，才會有辦法進行「幫忙」這件事。

而在逐漸逐漸的「互惠」過程中，你也能開始慢慢建立對人的信任。對人保持高度質疑、警覺是沒有問題的，但是若是這個世界只有你一個人豈不是太辛苦、太累又太孤單了呢？

就好像「過敏」這個生理反應一樣，這是「過度反應」的體現，而你的親職化也是需要慢慢適應的，就在一步一步的開始適應後，你不會在難過許多重擔都由你承擔，不會在沈浸在不公平感的裡面。

你已不再是那個需要承擔大人責任的孩子了，你是個有能力給自己快樂的大人了。

這裡是心恩診療室，歡迎與我討論你的心裡事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航