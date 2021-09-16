再度熱線致電習近平，拜登要如何「搞好」中美關係這道必答題？

拜登熱線致電習近平

美國總統拜登（Joe Biden）於9月10日上午，與中國國家主席習近平進行長達90分鐘的熱線通話。這是雙方自拜登政府2月與習近平通話後，睽違七個多月再度進行熱線。在這七個月的時間，美中關係延續川普（Donald Trump）政府時期的低谷，不僅在多項議題上有分歧，也在多個領域上競爭更加激烈。

中釋出善意，習近平：「中美關係是一道如何搞好的必答題」

根據中國外交部公布的新聞稿指出，習近平說：「一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。」「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。」

習近平強調：「中、美自1971年雙邊關係「破冰」以來，攜手合作，給各國帶來實實在在的好處。當前，國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。」

此外，習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。

在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

《霧谷晶策》分析，從習的發言可看出，即便兩國過去7個月來關係緊張持續惡化，但由習的發言可知，其內容多專注在美中要如何「合作」而非「競爭」。可看出中方是在向前美國釋出合作的「善意」，且在最後一段內容中，也較確切地表示出雙方能在哪些議題上合作。

若關注目前的國際態勢，美、中目前最關注的重大國際問題應是阿富汗問題，再來可能是北韓核武、伊朗核協議等問題。若從美中雙邊的重大問題來看，除了氣候變遷、疫情防控等議題外，經貿明顯是雙邊政府有意想要解決（雙邊相關高層持續有接觸），但一直未有重大進展的一個議題。

不過，現實情況上，美、中多數的競爭議題（如：科技、軍事）是結構性的且日積月累所形成的態勢，恐怕不是一時半刻能解決的問題。因此，美、中要在這些議題上緩解爭議、甚至是合作，恐怕仍相當困難，於雙方關係極度惡化的當下，難度更是不小。

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拜登表示願與中國重返正軌

拜登表示：「世界正經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由因競爭而陷入衝突。美方從無意改變『一個中國政策』（One China Policy）。」

拜登又說：「美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。」

《霧谷晶策》分析，觀察拜登的發言，除向中方表現善意，更是強調不希望雙方競爭演變為衝突，而這也符合拜登政府上任後一直以來的對中態度之一。

此外，值得令人關注的是，這邊特別強調美方無意改變「一個中國政策」，很可能是因為美、中雙方近年於台灣問題上的認知逐年加大。而這邊重申一個中國政策，明顯是美方對中方釋出的善意。

不過，根據《美聯社》報導，一名不願具名的白宮政府官員表示，拜登在通話中也向習近平強調，拜登政府沒有任何意願要改變在對中國在人權、貿易等議題上的政策態度。

美中元首互表善意，拜習會機率增加？

如《霧谷晶策》上述的分析所言，從這次拜習熱線通話的內容中可看出，雙方都釋出一定程度的善意，且承諾雙方政府持續的交往和對話。8月23日，《南華早報》曾獨家披露，原先可能在10月底義大利羅馬G20場外舉行的「拜習會」，可能因習近平考慮以線上方式參與此會議，而使拜習會無法如期舉辦。

不過，就這次熱線的內容和氣氛來看，似乎可看出「拜習會」仍有機會。因就雙方通話內容來看，兩國領導人都有意加強交流和對話，且願意尋找合作的機會。在此情況下，雙方有可能透過交流、對話或合作去累積善意，設法使得拜習會成行。就算10月沒有拜習會，雙方仍能透過熱線電話交換意見，控管危機。

不過我們認為，美中在多個領域上的競爭已是結構性問題，即便雙方能在特定議題上合作，也無法確保重大議題的分歧，能有重大突破。舉例來說，中國外長王毅和中國中央外事辦公室主任楊潔篪，與美國白宮氣候變遷大使凱瑞（John Kerry）於天津的視訊會面中，他們就曾暗示若美國不能在特定議題上「尊重」中國，那也不能期待中國也會如美國的意與之合作。

《霧谷晶策》分析，此次《新華社》稱習近平「應約」與拜登進行熱線，又挑選在北京時間較為方便的早上通話，都是拜登「善解人意」的體貼表現。看來拜登在美中官員交鋒下，主帥親征不讓美中關係發生意外，拉出「護欄」的動作。

對夾在美、中兩大強權的台灣，我國政府應時時關切目前美中關係的「風向轉變」，進而去調整兩岸政策和對美政策，應與時俱進，思考如何守護最大的國家利益，而不是一意孤行，流於意識形態而閉門造車。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航