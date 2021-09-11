【東南亞週報】星疫苗接種者旅遊走廊計畫啟動｜越南疫苗護照上路｜印尼疫情趨緩

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第135期，為讀者挑選2021年9月4日至9月10日期間，有關越南、新加坡、印尼、泰國、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

越南｜疫苗護照上路，集中隔離縮短為7天

9月4日越南雲屯國際機場迎來第一批持「疫苗護照」的旅客，297名越南旅客從日本出發，因已完成兩劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種，集中隔離期間將從原本的14天縮短為7天，預計12日會有第二批疫苗護照旅客從美國抵達越南。

越南衛生部在8月4日公布疫苗護照政策，規定完成兩劑疫苗接種者，且第二劑至少在入境14天前、不超過12個月內接種，並在出發前72小時提供核酸檢測（PCR）陰性結果，集中隔離期將縮短為7天，再加上7天自主隔離。此外，旅客需在第1、7天分別接受篩檢。但目前僅適用外交、商業公務，或高技術勞工以及就學需求者申請入境，尚未開放一般遊客。

目前越南衛生部公布可適用疫苗護照的疫苗廠牌包括世界衛生組織、美國疾病管制中心、歐盟藥品管理局或越南當局已核准的廠牌。越南目前已核准的廠牌則有莫德納、輝瑞、阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、衛星-V，以及國藥。

國內觀光業者也希望透過疫苗護照制度，儘速刺激國內經濟復甦力道，而非等到疫情全面清零結束後，才允許開放。觀光部也正在研議疫苗護照政策，讓富國島成為第一個對外國觀光客開放的觀光勝地，最快預計10月上路；另一個觀光景點芽莊所在的慶和省也正積極規劃，期能於今年底迎接觀光客。

Photo Credit: 中央社 9月2日是越南國慶日，但受到COVID-19疫情影響， 許多城市都祭出行動限制，要求民眾待在家，沖淡4 天連假的喜悅氣氛。圖為疫情下的河內市，街上罕見 行人與車輛。

新加坡｜「疫苗接種者旅遊走廊」計畫啟動，德國首批航班本週抵星

新加坡與德國及汶萊試行的「疫苗接種者旅遊走廊」（Vaccinated Travel Lane）計畫本週正式啟動。載有100名完整接種COVID-19疫苗乘客、從德國法蘭克福出發的首趟SQ325航班，於9月8日下午抵達新加坡。

據新加坡民航局表示，在此100名乘客中，有57名短期訪客、15人為長期證件持有者，其餘的28人為新加坡公民或永久居民。所有旅客在出發前的PCR均呈陰性，在抵星後於機場再次受檢，並在檢測結果出爐前需自我隔離。

透過旅遊走廊計畫從汶萊出發的首趟航班，則於9日抵達新加坡。新加坡當局表示，機上有7名短期訪客及5名新加坡公民和永久居民。

在此計畫下，來自兩國的旅客只要完整接種COVID-19疫苗，則不需履行居家檢疫通知（Stay-Home Notice, SHN），但仍需接受PCR篩檢。自開放新冠疫苗接種者通行證申請至今，新加坡民航局已發出1466張通行證給準備從德國及汶萊赴星的旅客。當局表示，截至9月7日晚間11點59分，1412名來自德國及54名來自汶萊的旅客已申請到通行證，這些旅客將會在9月8日至10月7日之間抵達新加坡。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 疫情下的新加坡樟宜機場

印尼｜疫情趨緩，陽性率首次降至5%以下

印尼9月6日通報COVID-19陽性率降到5%以下，為去年3月疫情開始流行以來最低數字，此波疫情已看到緩減趨勢。

印尼新冠疫情因Delta變種病毒株肆虐，成為亞洲疫情的重災區，確診數在7月中到7月底間達到高峰，平均每日新增病例在4至5萬之間，陽性率高達33%以上；而後逐步下降，從8月第一週的23%到月底平均值為11%，本週一陽性率降到4.57%，是疫情爆發以來最低數字。根據世界衛生組織（WHO）標準，陽性率在5%以下為疫情受到控制的指標。

隨著疫情逐漸受到控制，雅加達、萬隆、泗水等部分地區的防疫政策也逐步鬆綁。在實施遠距教學18個月之後，政府於8月30日宣布雅加達600多所學校可恢復一週三天實體教學。政府於9月7日再宣布爪哇島部分觀光景點將重新開放，餐廳開放內用時間延長到一小時，並放寬商場容納人數上限至一半。此外，印尼原先計畫7月底8月初開放部分邊境也有望於近期實施，地點包括觀光勝地峇厘島（Bali）、巴淡島（Batam）等，以復興遭重挫的觀光產業。本週印尼政府宣布峇厘島封鎖再延一週，但預期最快能在9月對外開放。

截至目前，印尼COVID-19確診數414萬例，其中13.7萬人死亡。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 在印尼雅加達的小學，學生於課後排隊時戴著口罩。

泰國｜泰擬購買2億劑疫苗，供民眾2022年第三劑補強

根據曼谷郵報9月7日報導，泰國國家疫苗院（National Vaccine Institute）和公共衛生部（Public Health Ministry）計畫額外購買2億劑COVID-19疫苗，供民眾作為2022年施打補強第三劑之用。據衛生部指出，泰國所計畫購買的疫苗品牌當中，AZ、輝瑞、以及衛星-V都將在採購之列。

泰國公共衛生部副部長沙堤（Sathit Pitutecha）指出，隨著COVID-19病毒變種，以及因應這些變種病毒所研發的次世代疫苗問世，作為補強施打第三劑的疫苗採購有其必要性。他表示，泰國至2021年底，預計疫苗採購量將達到1.24億劑，其中就有包含4330萬劑的AZ疫苗和3000萬劑的輝瑞疫苗將自9月至12月陸續到貨。對於目前公共衛生部的疫苗施打計畫，他有信心能在10月底之前讓大部分泰國國內60歲以上長者、慢性疾病、和孕婦等高風險族群接種疫苗。

根據泰國公共電視台9月6日報導，泰國民眾至今已接種3600萬劑次COVID-19疫苗，而其中已有14.3%的人口獲得完整兩劑的疫苗接種。

Photo Credit: 中央社 圖為泰國首批醫護人員於今年2月接種中國製科興疫苗。

緬甸｜緬甸影子政府發動防衛戰，局勢再陷緊張

日本共同通訊社（Kyodo News）引述東協特使艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）的說法報導，緬甸軍方已同意應東協要求停火至年底，以確保人道援助派送順暢。然而，民主派影子政府卻在此際宣戰，呼籲起義反抗軍政府，局勢再陷緊張。

今年8月舉行的東協外長會議任命輪值主席國汶萊第二外長艾瑞萬為緬甸特使，盼透過外交方式化解2月政變迄今引發的紛擾及動盪。艾瑞萬表示，其在視訊會議上向緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）提議停火，「這並非政治意義上的停火，而是為確保人道援助工作者安全的停火」，並稱緬甸軍方對其提出的停火沒有任何異議。

另一方面，由遭罷黜的緬甸國會議員、反政變領袖與少數民族代表合組的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）9月7日宣布發動「防衛戰」。代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）除發布緊急狀態，亦呼籲全國各地人民共同起義，並號召維和部隊成員及少數民族軍隊加入，反抗以敏昂萊（Min Aung Hlaing）為首軍事恐怖份子的統治；同時也提醒民眾做好長期抗戰準備，備妥民生物資。

Photo Credit：Duwa Lashi La臉書 民族團結政府代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）7日在臉書發布影片，向軍政府宣戰。

馬來西亞｜大馬前首相慕尤丁出任國家復甦理事會主席

馬來西亞前任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）近日獲任命為國家復甦理事會主席，級別與部長相同。儘管慕尤丁表明將不領薪酬，反對派質疑當局欲藉此任命換取身兼土團黨（Bersatu）主席一職慕尤丁的支持。

馬來西亞政府首席秘書莫哈末祖基阿里（Mohd Zuki Ali）9月4日發表聲明證實，1日召開的內閣會議同意任命慕尤丁為與部長同級的國家復甦理事會主席，且已彙報國家元首。「此次任命是基於政府對慕尤丁能力的信任，相信他能引領國家落實復甦政策，實現最佳的經濟表現，並恢復受疫情嚴重影響的人民生活。」

慕尤丁除就此任命向國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）及首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）表達謝意，亦表明將不領薪酬，全力協助政府帶領國家渡過復甦階段。然而，反對派希望聯盟（PH）抨擊慕尤丁執政期間抗疫不力，「無論從衛生、經濟或教育角度來看都是一敗塗地」，質疑當局欲藉此任命換取身兼土團黨主席一職慕尤丁的支持。

Photo Credit：AP/達志影像 8月16日上午，慕尤丁進入國家皇宮向國家元首提出內閣總辭。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒