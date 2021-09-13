用財務理論「跳躍行程」觀察趨勢波動：疫情過後是報復性買房，還是報復性賣房？

文：章定煊

這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情看來是接近了尾聲，突然看到有「報復性買盤」的說法，舉的例子是上次SARS過後，房市就大幅上漲。

因為看了覺得有點有趣，所以就來討論一下「報復性買盤」。「報復性買盤」的基本邏輯，在於因為大家都想買房子，因為疫情躲在家沒去買，疫情過了，就會一窩風衝出來買。這個邏輯跟解封後大家就會衝出來逛街購屋、餐廳聚餐、出外旅遊是同一個邏輯。那什麼不說因為房地合一稅等打炒房措施上路，大家都很想賣，因為疫情，這時候拿出來也沒人買，所以就先收著不賣，等解封後出現報復性賣盤？

使用財務理論「跳躍行程」（Jump Process）觀察趨勢波動

我們就從財務理論來討論這件事情。行情原本隨著一個趨勢波動，遇到了一個外在重大衝擊，讓它產生了一個重大的跳動（跳躍行程 Jump Process），接下來有兩種情況，一個是衝擊過後，就改變了行情的趨勢軌道，行情沿著新的趨勢軌道跟水準運動。另一個情況是，發生與跳動反方向的迴轉（Reverse），抵銷跳動的影響，讓行情回到原有的水準值跟趨勢軌道前進。會是哪種情況，就看引發重大跳動的衝擊，是否可逆。如果是不可逆的，就是前者情況；如果是可逆的，就是後者情況。

以這波疫情舉例來說，如果說它延燒的時間夠大夠久，對我們房地產供需結構產生根本性傷害（比如說讓業者資金嚴重斷鍊，進而破產），情況就是前者。如果，幾個月立即就控制住了，情況就是後者。

目前美國現在討論，他們房市與股市，接下來會不會迎來史詩級崩盤。因為美國疫情擴散很廣，又封城很久，許多中低收入者都已經破產或瀕臨破產，本質上就是在討論這波疫情對他們的經濟體有沒有造成永久不可逆的傷害。

以台灣來說，目前看起來疫情兩個月內就可以獲得控制，對經濟沒有發生不可逆的傷害，發生迴轉的可能性比較高，也就是行情回到原有的軌道，資金行情信仰者想買繼續買，對於政府打炒房政策有疑慮還是會縮手等待，在多空持續僵持的情況，繼續一個價穩量縮的格局。以新推個案市場來說，第四季會推案爆量，補回第二季跟第三季延緩的推案是可以預期得到的。第四季推案爆量後，銷售率能不能拉上去，以及政府會不會推些什麼肉桶政策，才是後續多空轉折的關鍵。

為什麼2003年SARS疫情後，台灣房地產大漲？

最後再來討論，上次SARS疫情後，為什麼房地產會大漲？SARS疫情也是一樣，雖然民眾嚴重恐慌，但是也是在一個很短時間內就獲得控制，屬於可逆的經濟衝擊，後來的房地產大多頭，根本就跟SARS疫情沒關係，跟報復性買盤更沒關係。

做這樣推論的人，基本上犯了邏輯上後此謬誤（拉丁語：post hoc fallacy），又稱巧合關係（coincidental correlation）。一件事發生在前面，另一件事發生在後面，就說他們有因果關係。SARS疫情後，真正引發後來台灣房地產大多頭的不可逆經濟衝擊，國外的部分是美國為了挽救網路股泡沫崩潰將聯邦利率降到1％，導致全球資金大氾濫；在國內的部分，是大砍土地增值稅稅率、大降遺產稅稅率、以及不限資格購屋利率補貼大放送。

本身SARS疫情的行情推論就是錯的，拿來類比COVID-19更是不倫不類。

本文經章定煊授權刊登，原文刊載於此

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