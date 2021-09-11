拍下911墜落男子不朽照片，美聯社記者：我記錄一個人生命中活著的最後一刻

（中央社）911恐攻發生時，《美聯社》記者德魯拍下一名男子以頭下腳上姿勢，從世貿中心跳樓瞬間，有人認為這張被稱為「墜落的男子」照片冷血無情，也有人認為是有史以來最完美的新聞照片。

德魯（Richard Drew）說，「我的家人稱那是一張揮之不去的照片」。大多數報社編輯拒絕刊登這張照片，在恐攻發生隔天，願意刊登照片的報社則收到數百封讀者檢舉信。

但20年後，德魯受邀參加全國訪談性節目、接受外國電視節目訪問，以及美國各大學請他演講時，依舊在談論這張照片。

《君子雜誌》（Esquire）寫了一篇7000字文章讚揚這張照片是經典，喜好收藏攝影作品的歌手艾爾頓強（Elton John）也曾說，「這可能是有史以來在最完美時機按下快門的照片之一」。

德魯說，當時世貿中心第二棟樓開始朝他倒塌，他在被救難人員拉到一旁之前，拍了好幾百張照片，「墜落的男子」（Falling Man）是其中一張。

"My job is to record history": @AP photographer Richard Drew describes experience covering 9/11 on @CBSSunday. https://t.co/nYtmnL1kuJ — AP CorpComm (@AP_CorpComm) September 7, 2021

他表示，有些人提到這張照片時會說，「就是那張一名男子看起來在跳水的照片」，或是「就是那張一名男子身體線條與世貿中心完美對齊的照片」，也有人說若把照片翻轉過來，照片中的男子彷彿坐在椅子上。

911恐攻當天，德魯站在西街（West Street）和維西街（Vesey Street）的交叉口、世貿中心北座大樓的樓下，煙霧濃到幾乎看不到路，呼吸也很困難，瓦礫不停落下。

他聽到連續幾聲巨響，以為是混凝土碎片掉落地面的聲音，「但我錯了，那是人們從高處墜落，撞擊在人行道上的聲音」。

他抬頭看到一名男子正從空中墜落，立刻拿起相機連拍八張，即使後來聽到如同爆炸一樣的巨響，他還是不停按著快門。因為他太靠近大樓，完全沒有注意到整棟大樓即將倒塌。

「一名緊急救難人員拉了我一把，救了我的命」。他一邊跑，大樓一面向他們傾斜，但他還是轉過身，又拍了九張照片。

看到這場悲劇，令他有很長一段時間受到影響。每次聽到頭上有飛機飛過，就猜想是敵是友。

有人問他怎麼可以冷血無情地拍下某人即將死去的照片。德魯說，他從未這樣想，他認為他做的是記錄一個人生命中活著的最後一刻。「每次我看到這張照片，我都覺得他還活著。」

《君子雜誌》記者朱諾德（Tom Junod）曾訪問幾個罹難者家庭，試圖確認照片中的男子身分，採訪過程中遇到的家屬反應各不相同。

德魯說，朱諾德終究沒有查出「墜落的男子」影中人的身分，「但我們其實已經知道，照片裡的人物其實就是你和我」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航