研究：Delta相較於先前的變種病毒，具有結構上的優勢特徵，造成較高的突破性感染機會

議題背景

由英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravindra Gupta）帶領研究團隊，於今（2021）年9月6日正式發表在國際期刊《自然》（Nature）的最新研究指出，從病毒學角度發現，相對於先前的變種病毒（Alpha、Kappa），最近在全球迅速傳播的Delta變種病毒（B.1.617.2），具有結構上的優勢特徵，包括：更快速的複製能力（replication）、更好的細胞融合&入侵能力（spike mediated cell fusion and entry）、較高的突破性感染（breakthrough infection）以及更低的中和抗體敏感度等。

基於這些結構上的優勢特徵，讓Delta變種病毒在短時間內迅速取代Alpha成為主流病毒株。該研究認為，在全球接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的後疫情時代，持續採取感染控制等措施、加強疫苗對變種病毒的免疫反應，仍是必須的。

研究文獻

Mlcochova, P., Kemp, S., Dhar, M.S. et al. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant replication and immune evasion. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03944-y

一起來看看專家對這篇研究的看法。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任 施信如

2021年9月9日

1. 這個研究為什麼重要？

Delta變種病毒病毒的傳播相當快速，疫苗對於Delta變種病毒的效力還足不足夠大家也相當關注，而本篇對於Delta變種病毒做了許多檢測，包括利用Covid-19康復者和打疫苗者的血清來檢測抗體對於Delta變種病毒是否能有效中和，以及關於突破性感染的比例，同時他們也做了許多對於Delta變種病毒的基礎研究，像是在細胞中複製的效率，這些都是很重要且大家都想知道的事情。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

在研究方面，我認為本篇研究算是做得很扎實且可信的，並且看到Delta變種病毒可免疫逃避並在細胞裡有更高的複製效率及感染力。雖然本篇研究有提出突變點可能會影響到棘蛋白的功能，但是什麼功能目前並不知道，是否有其他的基因突變也協助了病毒的感染，若能找出機制上不同的調控，在於治療用藥方面應該也是有一定的幫助。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

普遍大眾看到這樣的研究，可能會認為Delta變種病毒非常恐怖且無法控制，傳播的速度也是很快，再加上突破性感染的問題，讓恐慌逐漸擴大。而大家在看到這樣的研究結果時，應該是更能理解這是一場長期的抗戰，病毒會變，我們的心態也應該要跟著改變，不該因為有突破性感染的問題而不接種疫苗，雖然目前的疫苗對於Delta變種病毒的保護力顯示下降，但接種疫苗可避免重症，這也是很重要的一環。而疫苗研發方面，也應該對於變種病毒有相關的應變。

臺灣大學獸醫學系副教授 陳慧文

2021年9月10日

1. 這個研究為什麼重要？

本研究先以體外試驗，證實感染COVID-19後康復的病人或者有接種疫苗的健康受試者，其血清抗體對於Delta變種病毒的中和能力都顯著比非Delta變種病毒來得低、下降達六倍以上，且Delta變種病毒對於現有的治療性單株抗體也較不敏感。另外，比起Alpha或Kappa變種病毒，Delta變種病毒的棘突蛋白質組成讓它更易於入侵細胞、進入細胞後的複製能力也較高。本實驗也統計了施打過載體疫苗卻仍受感染的第一線醫事人員，發現載體疫苗對Delta變種病毒的保護力比非Delta變種病毒較低。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

此篇研究對於Delta變種病毒的探討侷限於細胞層次，也就是用體外試驗來分析Delta變種病毒的感染能力、並與其他非Delta變種病毒比較，但尚未有動物試驗來證實Delta變種病毒感染宿主後，在動物上顯現出來的臨床症狀、病原性、恢復期、甚至具傳染性的時間長短等。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

大眾可以以此了解Delta變種病毒被證實在於細胞層次的確較高的感染與複製能力，且由於其免疫逃脫的優勢，目前可取得之疫苗與治療性抗體對於抑制Delta變種病毒的能力有下降的現象，表示有較高的突破性感染機會，因此對於Delta變種病毒的來襲，除了完整接受疫苗注射之外，仍須嚴密做好個人防護、以杜絕感染Delta變種病毒的機會。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航