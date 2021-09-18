陽明交大2021新生開學致詞：如何把大學讀出千萬價值？先學會榨乾你的學校

編按：以下文字為職涯實驗室創辦人何則文，受邀於國立陽明交通大學2021年全校新生訓練線上演講講稿，談論大學應該如何讀出精彩與價值。

各位陽明交大的同學大家好，很恭喜大家順利進入全國頂尖陽明交大。相信大家對大學未來的旅途都充滿期待。這次學校邀請我講新生啟航中的兩門課，而這堂課，我們會來談談怎樣讓你的時間價值最大化，讓你大學活出精采燦爛的一刻。

首先，我們來談談划算這件事情，什麼是划算呢？用現代的網路用語來說就是CP值高，邏輯很簡單，就是我花更少的錢，得到更多或品質更高的東西。好，那怎樣可以讓你大學讀的超值呢？也就是一樣念大學，你讀出深度、讀出格局、讀出視野。

把大學讀出超過千萬價值

這裡我想用一個比喻來談，大家都吃過Buffet吧？歐式自助餐，你進去啥都可以夾，雖然現在疫情的關係，不能自己夾，但是我們回到疫情前的情境。你一定看過那種在Buffet一次夾一堆東西，堆的跟山一樣高的狀況。當然這種貪多嚼不爛可能會產生浪費，但我們試想他們的心態，不就是希望花一樣的錢，吃到更多東西，讓自己回本嗎？

我們再假設今天有人去Buffet，他拿個新竹貢丸湯，一碗炒迷粉，吃完就走了。你會不會覺得他是神經病？肯定會吧，因為他花了可能八百一千，卻拿了不用一百塊價值的東西。那我們念大學也是一樣，有人算過，在台灣讀大學的機會成本是台幣兩百多萬，這裡面算的不只是你的學費跟生活費，而是機會成本。這樣說來，念大學也是一筆不小的錢了。

Photo Credit: iStock Buffet琳瑯滿目的菜餚

那我們竟然花了兩百多萬的成本，是不是要讀出千萬價值，才不枉費這樣走一遭。要知道，大多數的人只會念一次大學，所以把握人生這唯一的一次。我想是很重要的。但我們要怎樣才能讀的超值？很簡單，把握一個精神，榨乾你的大學。

這是什麼意思呢？跟大家分享，我曾經在經濟部國企班就讀，就在交大校區的下面，光復路上，那時候我常常下課就來交大運動，健身跟游泳。你知道嗎？交大游泳館真的超讚，國際規格，環境美氣氛佳。但當時我也不是學生跟校友，辦一張卡一年就要萬把來塊。而外面的國民運動中心，更是游泳一次就要一百塊了。

然而，大家作為在校生，使用這些資源要不免費，要不就是能用遠遠低於市價的學生價使用。游泳一次了不起二三十塊吧我猜。也就是說，你每多用一次學校設施，你就相較於一般設施賺了一筆呢。這樣我們來計算一下，如果你每周你就去游泳一次，四年下來兩百多周，你等於賺了萬把來快呢。你要是天天游泳又健身，賺十萬都有可能。

在跟大家講個觀念，有研究統計說，一門外語要從零到可以商務溝通，至少要八百個小時。假設你大一開始選一個第二外語學習，八百攤下來每學期只要一百小時，一百小時是什麼概念？也就是你一門三學分的第二外語課程上課好好上，回家在每周花三小時好好念，這樣你四年就累積八百小時了。

這樣的課程在外面要多少呢？許多坊間的語言補習班，補個一期三個月收到上萬都可能。但你在學校，這樣的東西只是你選課瞬間的想法而已。不只這樣，教你的老師還是擁有博士的教授，學識肯定不會輸給一般坊間的補習班的。

再來，一定要善用學校資源。大家知道很多活動跟課程，在外面都是所費不貲的，像我自己就在外面當講師，開課程，一個人可以收到三五千，但在大學，你可以聽到諾貝爾等級的大學者分享，你卻不用付一毛錢，這都含在你的學費裡了，這樣你還不聽爆？

這次新生訓練以後，把學校每個單位處室的網站都點爆吧！去找你有興趣的活動，甚至試著突破舒適圈，聽聽你過去沒聽過的講座、課程或者營隊活動。你念醫藥生技嗎？也來聽聽歷史人文的課程吧！你是人文學院的？那不要錯過學校的優勢，也去計算中心報名個課程來給自己充電，不要放過任何「榨乾大學」的機會。

這樣你就能讀出高CP值，花一樣的錢，你可以讀出超讚的可能。

不要被科系限制住

這次來分享前，學校老師特別跟我提醒，陽明交大的同學因為專業的關係，大多職涯方向已經有很鮮明的路徑跟可能。但第二件事情，我反而要告訴大家，不要被科系限制住職涯可能。讀什麼科系，不見得要做什麼。反而要在大學多方嘗試中，找到自己真正喜歡有熱誠的事情。

甚至，這個變動的時代，一定要有跨領域的能力。千萬不要小看通識課程，通識課程可以不只是拉高平均的營養學分，更可能對你的人生有所啟發。所以有兩種課程一定要選選看，一種是你真的有興趣的主題，另一種則是可能你這輩子可能都不會接觸到的領域，或許因為這次接觸，你的人生就有新可能。

另外，也一定有些同學，真的開始上課，才發現自己對這個專業可能比較沒嚮往跟天分，這時候千萬不要只選擇休學或轉系。而是要認知到一件事情，就是你是什麼科系，只代表一件事情，那就是你的「必修課表」會長什麼樣子，然而大學除了必修課之外，你還有許多可能，上了大學，跟國民教育最大的不同，就是你將擁有主導權，要上怎樣的課程，學習怎樣的知識，參與怎樣的活動，都在乎自己。別人沒辦法為你做主，而你也將在探索中，找到屬於自己的方向。

所以你要有個核心的認知，你未來做怎樣的事情，從事怎樣的職業，都在乎你的心之所向，而不只是科系。科系只是你未來發展的充分條件，非必要條件。就算你讀醫科，你也可以有無限的生涯可能。像SBL的球員劉人豪，均一教育平台的呂冠緯，都是醫科畢業。所以，勇敢思考你的跨領域計畫吧！去教務處網站看看雙主修跟輔修的方法，甚至看看有沒有辦法修一些外校課程，讓你認識新朋友創造人生新可能。

Photo Credit: 中央社

大學必搞三件事情：社團、實習、勇敢出包

再來要跟大家分享的是，大學一定要做的三件事情，分別是社團、實習跟勇敢出包。這三件事情，讓你的大學更有價值。社團的話不用說，人畢竟是社群性的動物，正所謂在江湖走跳，出外必須靠朋友。而大學是你找到革命戰友的最佳時機，在人生每個階段中，唯有學生時代最沒有利害關係，人家不會看你的職位等級，或者代表的公司，你就是代表了自己，因此要極大化你的社交圈，認識不同的朋友，跨出同溫層。

想想看，如果今天大學四年，只有認識自己系上或班上的同學，那不是太可惜了嗎？所謂人脈就是錢脈，時間就是金錢，所以你值得多花時間，透過社團找到跟你志同道合的各系好友。甚至，要跨出學校，認識全國各地的夥伴，十年後，這些夥伴將給你的不只是人生的回憶，更是革命的同志情誼。

不管是系學會、社團、體育隊伍，找一個你的興趣愛好，加進去吧！少了社團的大學生活，簡直就像牛肉麵沒有加酸菜，那種黯然失神少一味的感覺，真的是太讓人傷心了。而社團最重要的，不只是認識人而已，更重要是是學習到怎樣與人協作，互相幫助，為共同目標努力。

社團之外，就是實習了，許多科系已經有搭配自己的實習，那就不用擔心。但如果你的科系沒有這種制度，那你也要試著找到一個業界實習，去了解真實商業社會是怎樣運作的。這過程中，你能學到的東西會跟課堂上迥然相異，卻能使你的大學歷程更加完整，對你的職涯前景也絕對有幫助。

而要實習什麼，其實現在就可以去好好研究一番。因為實習怎樣獲選，也需要你的經歷夠精彩，所以鎖定你有興趣的產業、企業，先了解他們對怎樣的人才有興趣，用大一大二參與，讓自己成為最佳候選人，大三大四在一舉奪標。

最後呢，大學一定要勇敢出包。這不是叫你當雷咖，到處雷人。而是不要怕犯錯，如果因為完美主義作祟，害怕犯錯，反而會失去很多機會。而人生最佳的犯錯時間就是大學，只要你犯的不是刑法裡的罪大惡極，大學就算辦活動出包，主持講錯話被笑，當下或許很糗，但都會成為你人生的疫苗。讓你未來在同樣的情境下，產生免疫力。

所以，如果你以前沒主持過活動，不要怕出糗，勇敢自願，你以前沒當過團隊領導，不要怕出包，給自己機會嘗試。來賓來學校演講問台下問題，不要怕錯，勇敢舉手回答，這些都將成為人生有價值的回憶。

Photo Credit: Ken Marshall @ Flickr CC BY 2.0 台灣大學校園

建立個人品牌

也跟大家分享，大家猜猜看，一流的人才都怎樣找工作呢？過去我曾在中國負責985/211的頂尖大學校園招募活動。其實，在中國很多人才大二大三就被「預定」了。但這是怎樣辦到的？跟大家講個活生生的故事。我有個學長，在最後一個學期，畢業前三個月，接到一通電話，打來說：「學弟，我是你某某屆的學長某某某，想問你，對鴻海有沒有興趣？」我那個學長接到這電話很驚喜，也對公司有興趣，就這樣入選了。

你一定很疑惑，他也沒有投遞履歷，為什麼人家會知道他？還直接邀請他來工作？這也太奇怪了吧？其實，這是很常見的事情，許多同學的實習也是這樣「不請自來」，自動有人聯繫問有沒有興趣。我過去在業界擔任人資經理時，我們也常常會找相應領域的教授，直接詢問有沒有當期表現不錯的學生，主動邀請來實習。

那怎樣能成為那個獲選的人呢？其實就在乎你的個人品牌有沒有經營好。談到個人品牌，很多人會覺得是要當網紅，在網路上搞IG還是抖音之類的。但其實，個人品牌的意義更為廣泛，光是今天你不在現場，有兩個同學談論起你，他們會怎樣說你，那就是你的個人品牌了。

而個人品牌在大學時期的經營方法，我會鼓勵大家，好好培育你的聲譽。這可以在很多小地方著手，平常在系上待人接物，分組報告時自己的參與程度。大家班上在分組時，你會是那個大家搶著跟你同組的神隊友，還是避之唯恐不及的雷咖？

而每堂課好好的上，主動回答問題，舉手發問，也能建立老師對你的好印象。我們剛剛談到人脈的建立在大學很重要，而師長也是我們要建立人脈的一個重要範疇。試著用優秀的表現讓你的每個老師記得跟認識你，這樣未來，若他有來自業界的邀請，他會第一個推薦你。

在講座上，也不只是當那個聽眾，是個跟每個來校分享的業師、講師建立連結。你可以印製自己的名片，跟講師交換，回去時發封信感謝，講座過程中努力聽講，寫下課程心得筆記在網路分享，都是讓你能獲的優秀印象的方法。

Photo Credit: 中央社 國立政治大學中正圖書館前一景

同時，要積極的思考如何累積自己的作品集。作品集不一定是我們傳統印象的那種設計作品，你參與的每個活動、競賽，都能成為你的累積，你大學的每段經歷，甚至參與跨領域的學習、營隊等等，都可以是你的作品集的一部份。

然後，不要小瞧你身邊任何一位同學。或許你身邊的臭宅同學，過幾年是獨角獸新創的執行長，與人為善，用幫助他人的正向心態，試著與每個人建立好的連結。大學在辦活動或者參與社團時，一定會有一些磨合，這時候要以人為本，千萬要記得，在大學，事情不會比人更重要，矛盾跟衝突都會隨著時間煙消雲散，過一年誰也不在意，千萬不要因此損傷了同儕間的友誼。

在網路上，也要積極地機營自己的品牌形象，避免發一些太過ㄎㄧㄤ的文字或社群貼文。你可以把你有興趣的專業領域，研究心得，用部落格形式分享跟紀錄。許多招募專員在招募時，都會Google面試者的背景，趁大學透過各種競賽、活動，讓你能「留名青史」，建構屬於你的歐秀數位足跡，這樣你的人生才能擁有更多主動而來的機會。

四年後，你期待用怎樣的心情離開

相信大家進入大學，都有滿滿的期待，想要用四年留下精彩的旅程。四年其實很快的，可以說，一紮眼，你就要畢業了。這時候你可以用以終為始的思維去思考，你希望四年後的自己是怎樣的？畢業前已經拿到Offer？在大學斬獲那些獎項，做過哪些很酷的事情？讓你回首四年，會是人生一個最酷的經歷，就像現在一樣，充滿著期待跟盼望，邁向下一個人生旅程。

所以，勇敢的去嘗試吧！做你沒做過的事情，挑戰你不曾想過的極限。突破舒適圈跟同溫層，成為更好的自己。突破舒適圈不是要你去北極冰山挑戰，只要很簡單的，「去思考自己未曾想過的可能性，去嘗試看看」。比如你過去不曾在大舞台上講話，是個害羞內向的人，那去參加辯論社吧！過去你沒有運動習慣，給自己一個目標，大學登過玉山、環島一周，再來泳渡日月潭。

等真的出社會，等待你的或許是無盡的輪班，所以趁大學青春時，不要讓他有任何一秒是虛度的，讓你的每個行為，每個經歷，都成為能為你人生加值得裝備。你可以試著回去，回到宿舍時，拿出一張白紙，試著描繪出你大學每一年，會有怎樣的可能？會去哪實習呢？參加什麼社團呢？會有怎樣的邂逅呢？這些，都將由你親自描繪跟實踐。

接著，下一節課，當你規劃好你四年想幹嘛時，我們會來跟你分享，怎樣生出時間，一步一步完成每一個你夢想中的規劃，成為你想成為的樣子，實現你的心中渴望。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：翁世航