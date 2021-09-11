輝瑞BNT兒童疫苗有望10月供5至11歲施打，莫德納、Novavax研發流感與COVID-19二合一疫苗

疫情肆虐，各大藥廠加緊研發疫苗。其中，是否有適合11歲以下兒童施打的疫苗，備受關注。研發輝瑞BNT疫苗的藥廠BioNTech與輝瑞（Pfizer），今（2021）年6月展開兒童臨床試驗，希望能推出兒童疫苗。9月10日BioNTech在接受專訪時表示，臨床實驗結果已出爐，目前看起來狀況良好，有望在10月上市。

另一方面，莫德納公司（Moderna Inc）則表示，目前正積極研發「二合一」疫苗，結合現在研發中的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，讓民眾一年僅需施打一劑。

適用5至11歲小孩，BNT藥廠兒童疫苗有望10月上市

（中央社）生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech表示，適用5至11歲兒童的COVID-19疫苗臨床實驗結果良好，將在未來幾週向各國申請許可，有望在10月上市。

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Şahin）與醫療長圖瑞吉（Özlem Türeci），接受11日出刊的德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪時表示，適用5至11歲疫苗的臨床實驗結果已出爐，目前看來良好，正準備量產並在未來幾週向各國政府申請上市許可。

也就是說，這款兒童疫苗最快將在10月上市。

圖瑞吉強調，這款疫苗基本上與成人的疫苗一樣，只是劑量比較少；預計年底前，適用6個月至5歲幼兒疫苗的臨床實驗結果也會出爐。

針對許多國家面臨疫苗短缺問題，吳沙忻表示，各藥廠已克服生產問題，光歐洲明（2022）年可月產5億劑，最遲在2022年就有足夠的疫苗可供全人類接種。

他透露，BioNTech今年可生產30億劑，明年市場如果有需求可生產40至50億劑。

吳沙忻並強調追加第3劑的必要性。他說，第3劑疫苗在體內產生的抗體濃度與第2劑一樣、甚至更強，未來幾週將有多份報告證明第3劑的重要性，「沒有追加，無法控制好Delta病毒疫情。」

至於施打第3劑疫苗的時間，圖瑞吉說，原本預期完成2劑接種後的12至18個月，目前看來應該會提早。

BioNTech與美國輝瑞藥廠合作研發的疫苗，去（2020）年底獲美國和歐盟批准上市，成為西方國家最早上市的COVID-19疫苗。歐盟在今年5月批准12歲至17歲的青少年施打這款疫苗。

莫德納疫苗資料照｜Photo credit: AP／達志影像

莫德納正研發二合一疫苗，結合流感與COVID-19追加劑

另一方面，莫德納則在積極研發「二合一」疫苗，計畫結合COVID-19追加劑與流感疫苗。

（中央社）美國藥廠莫德納9日表示，正在研發一款二合一型疫苗，結合COVID-19追加劑與開發中的流感疫苗。

莫德納希望現在研發中的呼吸道融合病毒疫苗能與其他呼吸道疾病疫苗結合，一年僅需施打一劑。

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）在對投資人的研發藥品說明會上表示：「若我們能將每年施打且極具效力的泛呼吸道疫苗帶進市場，相信將有非常大的商機。」

分析家和健保投資人表示，莫德納、輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國生技BioNTech在COVID-19追加劑的獲利已經上看數十億美元，若將流感與其他疾病的疫苗融合其中，將進一步提升獲利。

莫德納股價9日聞訊上揚6％。

莫德納目前正在開發多款流感疫苗，新疫苗將結合實驗中的流感疫苗，以及莫德納現有的COVID-19疫苗。

除莫德納外，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）8日也宣布啟動初期研究，將結合流感和COVID-19疫苗。

《路透社》報導，Novavax在5月份就曾宣布，其疫苗「NanoFlu/NVX-CoV2373」的臨床前研究顯示，這支疫苗對A型和B型流感有很強烈的免疫反應，對COVID-19的SARS-CoV-2病毒也能產生防護力。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺