普亭與盧卡申科合組「俄白聯盟」，難兄難弟攜手能源合作、聯合軍演抗衡西方制裁

文:王國仲

9月9日,俄國總統普亭(Vladimir Putin)和白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)在舉辦聯合軍演前夕,於莫斯科克林姆林宮舉行峰會。兩國討論了經濟整合方案、共同稅收與海關協議、能源出口等28點合作計畫。

普亭召開記者會時表示,雙方將整合能源市場,持續以極為優惠的價格供應天然氣給白羅斯。同時向面臨財政困境的白羅斯政府提供6.3億美元貸款。不過,雙方在稅制方面的相關協定並未公布,兩位總統也沒有公開簽署任何文件或協議。

本次峰會仍以基礎經濟範疇為核心,並未宣布實施共同貨幣等進階議題,也沒有詳細討論國防或政治。不過,普亭亦指出:「首先必須奠定經濟基礎,才能進一步走上討論政治的軌道」,意味著雙方確實可能在未來進行更密切且多面向的整合。

雙方商議共組「俄白聯盟」,濫觴可追溯至20世紀

1991年底蘇聯解體後,俄國與白羅斯各自獨立、成為主權國家。1999年,兩國簽署《聯盟國家協議》(Union State treaty),最終目標是尋求在保留彼此的領土、憲法、主權與國家完整性的前提下,就經濟與社會政策進行統一、協調,並在國防與外交範疇通力合作。最理想的狀態下,《聯盟國家協議》能讓俄國與白羅斯組成類似歐盟,擁有共同貨幣、立法機構與法規的「俄白聯盟」。

不過,該協議最重要的前提之一,是雙方須以對等身分進行所有相關的磋商與討論;協議中亦設計配套機制,確保任何規範都必須經雙方合意後才會生效。這也是兩國至今未能達成共識的主要因素——很難想像莫斯科願意在政治、經濟、國防與外交一系列議題上,給予明斯克同等話語權。對白羅斯而言,對等地位則是其必須堅守的最後防線,否則便等於喪失主權,淪為俄國附庸。

由於雙方難達成共識,《聯盟國家協議》在2000年代中後期逐漸遭到擱置、形同具文。儘管俄國陸續籌組其他區域整合組織和協議(白羅斯也皆有參與,如針對石油、天然氣等自然資源的供應優惠分配項目等),在共組國家聯盟一事上,一直沒有太大進展。

2018年底,俄國決定對白羅斯採取更強硬態度,稱如果希望從更大規模的經濟合作中受益,就必須接受更深入的雙邊關係。雙方在2019年進行數次協商,但皆未取得共識。2020年,俄國決定不續簽與白羅斯的能源合約,更導致雙方能源供應一度中斷(白羅斯還在同年首次向美國購買石油)。

不過,一向在主權議題上拒不退讓、甚至不惜僵化雙邊關係的盧卡申科,近日正因疑似選舉舞弊、防疫處理失當而引發國內民眾不滿,其後又殘酷鎮壓反對勢力,因而遭到西方制裁,必須向俄國尋求協助,強化並鞏固自己的統治地位。

觀察家多認為本次峰會的協議,將導致俄國在白羅斯的影響力進一步擴大。分析師指出,克林姆林宮正利用盧卡申科的國際困境向其施壓,使白羅斯在政治、軍事與經濟議題上讓步、更加依賴俄羅斯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄白軍事合作日漸緊密,雙方共同舉行大規模軍事演習

儘管兩國在本次會議並未公開討論軍事相關議題(如武器軍售,或在白羅斯興建新軍事基地等),仍有跡象表明雙方的軍事合作已日益緊密。

在本次與普亭會面之前,盧卡申科便曾表達向俄國購買武器意願,其中包括戰鬥機、直升機,以及先進的S-400地對空飛彈。他更聲稱白羅斯境內已經有俄國的Su-30戰鬥機隊駐紮,以執行邊界偵查、巡航任務。

緊接在雙方會後,於9月10日登場的是「西方2021(Zapad 2021)」大規模聯合軍事演習。本次軍演旨在檢驗俄國在四個主要軍事區(東、西、南以及中區,另外三區已在2018至2020年分別舉辦)的戰備狀態。

在俄國部隊之外,其他戰略夥伴也時常一併加入演習行列,如中國、蒙古便曾參與2018東方軍事演習。白羅斯國防部表示,本次軍演將有1萬2800位俄國與白羅斯士兵參加。演習地點遍布於兩國境內,因此白羅斯士兵將進入俄國;俄國士兵也將在白羅斯領土進行操練。

根據官方公布資訊,本次演習將調度多達350件軍事裝備,包括140輛坦克、110座火砲系統、火箭發射器,以及數十架定翼飛機和直升機。演習定於9月10日至16日舉行。

不過,俄國國防專家霍夫曼(Michael Kofman)表示,官方公布的數量並不符合實際情況,因為目前駐紮在白羅斯的俄軍數量與裝備就已經超過此數字。霍夫曼指出,俄方有可能會少報參演規模,以符合維也納文件(Vienna Document)規定——歐洲安全合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)將派員觀察規模在1萬3000人以上的軍事演習。

俄國相關部門並未明確指出軍演的範圍、目的與性質,但暗示內容會包括「抵禦北約部隊可能的攻擊」。以上一回「西方2017」演習看來,演習內容將包含模擬反制導彈攻擊、攻擊直升機摧毀地面目標、裝甲師操演,以及短程導彈發射等。

不過,與西方世界在開放戰場上的大規模戰爭,似乎並非本次演習的唯一,甚至是主要目的。專家指出,軍演的部分重要項目會在城市化地區進行。這代表非常規戰爭與防暴演練,或許才是俄羅斯部隊的最關注之處。

俄羅斯的幾個西部鄰國(如烏克蘭、波蘭與拉脫維亞),皆對本次演習表達「嚴重的安全擔憂」。不過,儘管俄國長久以來確實對中、東歐地區抱持野心,目前並無跡象顯示莫斯科企圖以軍演作幌子,實施任何形式的實質軍事侵略或干預行動。

無論如何,在俄、白雙方互動更加密切,盧卡申科手上的牌也越來越少的情況下,白羅斯對「俄白聯盟」的態度似乎也不再像以往這麼強硬。在峰會結束後,盧卡申科表示:「只有共同攜手、共組同盟、幾乎像是同一個體一般,我們(才能)像文明、進步的國家那像向前邁進。」

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航