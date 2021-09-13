幾內亞政變令中國措手不及，連「不干涉他國內政」的客套話都不說了

文：德國之聲中文網

西非國家幾內亞9月5日發生軍事政變，幾內亞特種部隊扣押了現年83歲的總統顧德（Alpha Condé），解散議會並宣佈廢除憲法，同時關閉了幾內亞陸空邊境。聯合國、歐盟、美國、法國、非洲聯盟和西非國家經濟共同體等紛紛發表聲明譴責政變。中國也一反以往「不干涉他國內政」的態度，明確反對政變奪權並呼籲釋放顧德。

中國外交部發言人汪文斌在9月6日的例行記者會上表示：「中方反對政變奪權，呼籲立即釋放顧德總統。我們希望各方保持冷靜克制，從幾內亞國家和人民的根本利益出發，通過對話協商解決相關問題，維護幾國內和平與穩定。」

對比中國過往對敘利亞衝突、鄰國緬甸及關係甚篤的辛巴威發生政變奪權，抑或是近期塔利班在阿富汗重新執政時置身事外的態度，此次中國在幾內亞政變的反應顯得不尋常。

2012年敘利亞危機爆發時，中方表示「一貫主張應尊重敘人民的自主選擇，反對外部對敘強行干涉。」2017年辛巴威發生政變，中國稱希望辛巴威有關方面「妥善處理好內部事務」。在緬甸於今（2021）年3月發生軍事政變後，中國外交部的回應是「希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧。」8月份，阿富汗一夕變天，中國外交部發言人華春瑩表示「尊重阿富汗人民的意願和選擇」。

如今有別於以往「不干涉他國內政」的做法，中國罕見對幾內亞局勢變化的明確表態格外引發關注。

鞏固地緣政治利益？

總人口約為1300萬的幾內亞是全球最貧困國家之一，同時也坐擁全球最大的鋁土礦儲量。美國地質調查局（USGS）去（2020）年統計，該國的鋁土礦資源儲量約為74億噸，約佔全球總量的四分之一。幾內亞2020年的鋁土礦產量為8200萬噸，僅次於澳大利亞。

幾內亞為中國鋁土礦的主要進口來源，據原材料諮詢公司CRU統計，中國從幾內亞進口的鋁土礦約佔其總需求量的50％，而隨著中國國內鋁土礦儲量和品質降低，中國近年來不斷增加採購量。

美國政治風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀政策研究員查爾斯・鄧斯特（Charles Dunst）對德國之聲表示，中國過去孤注一擲投資顧德，依靠他促進鋁土礦和鐵礦石等礦石的開採及銷售，北京反對顧德下台在地緣政治上是可以理解的。

但他認為真正的原因在於，中國沒有培養能取代顧德的其他勢力和派別。「幾內亞的政變遠超預期，令中國猝不及防。他們在幾內亞沒有替代方案，正因如此才反對政變；他們別無選擇只能繼續支持顧德，希望他最終能恢復執政。」

專研中國外交問題的鄧斯特在接受德國之聲採訪時分析道，中國對顧德的投資超出對緬甸、阿富汗和辛巴威等國的前領導人；過去當上述國家發生政變和暴力政權轉移時，北京從未做出過譴責。鄧斯特認為，「幾內亞是一個例外情況」。

他指出，中國在上述國家的一貫做法是做兩手準備，與其他反對勢力和派系保持關係，例如緬甸軍方和民族叛亂團體、塔利班、2012年（辛巴威）穆加比（Robert Mugabe）政權搖搖欲墜時的反對派人士，還有2017年推翻穆加比的姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）。「中國通過同時與執政政權及其國內的反對派人士接觸，避免所謂的『干涉他國內政』，儘管這本身就是一種干涉。」

沒有B計劃

鄧斯特分析，中國沒有理由改變其「不干涉」原則，雖然這個承諾如今聽上去越來越空洞，但對於世界各地的獨裁者而言，這仍是個極具吸引力的承諾。他同時也指出，中國在世界各地已向合作夥伴明確展示，一旦他們被推翻、另一個對中國有利的政府上台，中國會毫不遲疑將之拋棄。

他以委內瑞拉的政治危機時期為例，雖然中國與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）關係緊密，但仍與反對派領導人胡安・瓜伊多（Juan Guaidó）接觸，以保護中國的石油投資。在馬杜洛保住執政地位後，中國立即重新與他重新接觸並支持其政府，彷彿什麼都沒有發生過。

另一個例子則是柬埔寨，當對中國極為友好的柬埔寨總理洪森在2013年選舉意外受挫，試圖尋求中國駐金邊大使館的支持時，中國外交官表示不會無條件支持他，但會支持「任何能維護北京利益的柬埔寨領導人」。

鄧斯特表示，隨著中國越來越頻繁地在全球活動，北京逐漸發現難以置身於復雜的國際問題之外，但中國領導人仍將拒絕與西方一同譴責政變或政權的暴力轉移。他總結道：「中國反對幾內亞政變的立場並不意味著任何更廣泛的外交政策變化；相反的，這證明了這場政變讓中國措手不及。」

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