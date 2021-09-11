本土+0：新北大樓裝修工人定序為Delta變異株，9月20日開放預約高端第二劑與BNT疫苗

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內沒有新增本土案例，也無新增死亡。指揮官陳時中表示，疫苗預約平台第9期將提供BNT疫苗及高端疫苗，開放預約時間為9月20日10點至9月22日12點。另外，第8期施打站也規劃增加可預約人數。

此外，昨（10）日確診的松山區國中生案，經過基因定序結果，發現為Alpha變異株，且可能是舊案。而新北集合住宅的裝修工人及太太，病毒基因定序結果也在今天出爐，都是Delta變異株，與幼兒園群聚案「很有可能是同一起事件」。

無新增本土與死亡案例，新增5境外移入

指揮中心今日公布國內新增5例境外移入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，自南非、越南、日本入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3女2男，年齡介於20多歲至50多歲，分別自南非（案16180）、越南（案16181至案16183）、日本（案16184）入境，入境日介於8月27日至9月9日。

昨天疫苗總共接種32萬5041劑疫苗，疫苗覆蓋率達到47.99％，劑次人口比為52.41（劑／每百人）。

國中生案為Alpha變異株舊案，裝修工人案為Delta變異株可能與幼兒園案同期

昨日確診的松山區國中生（案16179），經過基因定序結果，發現為Alpha變異株。由於Ct值偏高，第一次PCR篩檢結果是35.94，指揮中心研判已經感染多時，可能是舊案。另外由於案16179在8月初有因為胸痛的症狀就醫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會不會是染疫後續留下來的殘遺症狀，會當作參考。而至於案16179的3位家人，目前檢測結果均為陰性。

此外，新北集合住宅的裝修工人（案16168）及太太在9月9日確診，今天病毒基因定序結果出爐，都是Delta變異株。羅一鈞表示，基因定序結果顯示，與幼兒園群聚案「很有可能是同一起事件」。

疫苗預約平台第9期20日開放預約，將提供BNT疫苗及高端疫苗

陳時中表示，COVID-19公費疫苗預約平台第9期將提供BNT疫苗及高端疫苗。開放預約時間為9月20日10點至9月22日12點。至於施打時間，BNT疫苗預計在9月25日至10月2日提供施打，高端疫苗則預計在9月30日至10月2日進行接種。



陳時中指出，符合資格對象有二。首先，「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第9類40歲以上」，且意願登記選擇BNT的民眾，可以預約接種BNT疫苗第一劑。其次，9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾，可以預約接種高端疫苗第二劑。



陳時中也提醒，符合資格的對象，要在9月17日12點前登入預約平台完成意願登記或修改，並於在開放預約期間進行預約。

Photo Credit: 指揮中心 提供

另外，預約平台會在9月13日12時暫停意願登記，並從9月14日10點起，開放「12至17歲不在校施打及不在籍學生」到預約平台意願登記BNT疫苗，至於開放接種時間，會再依指揮中心公布實施。

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規劃增加第8期施打站可預約人數

陳時中表示，第8期施打站預計增加可預約人數，預約時間從9月10日10點開始，到9月12日12點截止。

陳時中說，可以就地選擇所在地的施打站，盡量避免跨區移動，才不會在計算疫苗分配時產生混亂。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺