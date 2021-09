如何正確使用英文動詞時態，改變「直接陳述、命令、假設」語氣？

文:Steve Wallace

英文動詞中,可以塑造不同的語氣:直接陳述、下達指令、假設狀態。

您可以用這些語氣表達事實、評論或指出非現實的事物。使用錯誤的語氣會改變動詞的作用,因而改變您句子中意圖表達的意思,所以這些語氣對學術研究論文很重要。

本文將會描述三個主要英文動詞語氣,解釋如何正確使用這些語氣,同時也指出應該在學術研究文章中避免的常見錯誤。

不同語氣的英文動詞

以下則是以三種不同語氣的動詞,表達同一個事實:

直接陳述:傳達事實、否定或疑問。

The statistical power was too low because we did not recruit enough participants.

下達指令:下指令或建議。

Recruit more participants to increase the statistical power.

假設狀態:表達願望、假設、非現實的事物。

If we had recruited more participants, the difference would have been significant.

用動詞直接陳述

研究論文中,動詞主要是直陳語氣,這是因為大多數的句子僅是表達單純事實,如下:

Oxytocin is a neuropeptide that promotes social bonding. We investigated the effect of oxytocin inhibitors on maternal behaviors in mice. Oxytocin inhibition reduced maternal bonding with newborn offspring. We conclude that oxytocin plays an important role in maternal bonding in mice.

不過下達指令或命令,及假設語氣在學術寫作中也各佔有一席之地,有其用途。

用動詞下達指令

開頭第一字就直接使用一般動詞,是用來傳達命令用的,也就是發號施令,不會加上主詞,因為預設主詞是「you」(你在聽我說話的意思),在實驗室規章中是提供指令用的。

Coat the culture dishes with laminin. Add 5% FCS to the culture medium. Seed 10,000 cells per well. Culture the cells at 37°C.

然而,也有其他學術研究論文的目的不在於下達指令,而是解釋研究的原理、主旨、方法、結果、結論,所以這時候指令式的動詞是需要的嗎?

不盡然,但是這類動詞可以用於結果章節,吸引讀者關注其中重要的細節,比如:

Note that cell motility decreased briefly after 30 minutes.

或是引導讓讀者專注於討論一節:

Consider the impact that this could have on patient safety.

不過,因為指令式動詞有一定的力道,要讓它在研究論文中能有效地發揮作用,就要全文中謹慎使用,才會達到效果,避免過度使用,反而沒有強度。

用動詞假設語氣

假設語氣表達了願望、假設、非現實或不太可能的事物。假設語氣常在寫作中被誤用,以下透過一些例子來談談如何妥善地使用假設語氣。

假設語氣最常以if作為句子的開頭,如:

If the study were not designed this way, the results would not be valid.

您可能會馬上發現該句有個問題:主詞(the study)與動詞不一致(were not designed),為什麼單數主詞不搭配單數動詞?

Be動詞現在式有be、is、am、are等,但在假設語氣中,要表達「與現在事實相反」,只能使用Be動詞過去式的were,而且無論英文主詞是什麼都一律使用were。

以上句為例,使用了假設語氣(were not designed)而非直陳語氣(was not designed),告訴我們該研究如果不是照該方法設計進行,結果就不會有效;以此假設語氣用來凸顯該方法造成研究結果的有效性。

