主動放棄加拿大國籍的謝霆鋒「求生欲」越強，和趙薇之間的距離就越近

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國）

演員謝霆鋒最近接受中國官媒採訪時說：「其實我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，「其實我已經在申請退掉加拿大國籍了」。很多中國網民表示讚賞，也有些人提出質疑，但質疑者大多針對他的誠意。

加拿大對於謝霆鋒來說，的確只是一個法律上的國籍所在地。別的不說，謝霆鋒的走紅歌曲之一〈黃種人〉，其中高唱：「黃種人來到地上挺起新的胸膛／黃種人走在路上天下知我不一樣。」很難想像在加拿大各種舞台上演唱這樣一首〈白種人〉。這是赤裸裸的種族主義歌曲。

謝霆鋒的粉絲曬出他對「韓流風」的批評，表明他和當局打擊「娘炮」政策步調一致。2018年，他在《中國好聲音》做導師時曾說：「老實講我都已經有點厭倦現在的韓流風了，我覺得男生也應該找回男生該有的荷爾蒙。」老實講，這種涉嫌性別歧視的話，在加拿大恐怕也不方便說。

不僅如此，謝霆鋒這番話讓人驚訝：難道他以為自己當初是憑實力出道的？好像他忘記了小粉紅是會追究歷史的。他的紋身都抹去了嗎？他拍過的「小鮮肉」照片都從網路上刪掉了嗎？如果他讀讀近期的官媒，會發現這些都是當局不能容忍的「畸形審美」。

70年來，幾千萬「黃種人」非自然死亡

假如謝霆鋒認為自己唱過一首〈黃種人〉，抨擊過「娘炮」，表達過「已經在申請退掉加拿大國籍」，就能在中國獲得安全保障的話，那麼這倒是除了護照之外，唯一能說明他還算是加拿大人的地方——太有些「老外」了。

曾經有一位演員，演藝事業非常成功，而且加入了中國共產黨，還當上了全國政協委員；常常不辭辛勞上山下鄉，深入工廠、連隊演出。這些並沒有讓她在「文革」免於被打成「黑線人物」、「封資修代表」，罪名之一就是有名有錢，所謂「三名三高」——名作家、名演員、名教授和高薪水、高稿酬、高獎金。不堪凌辱，含恨自殺。死後還被開腸破肚，查找「特務工具」。

她的名字叫嚴鳳英。她的丈夫王冠亞在中國官媒回憶說：「醫生用手術用的小斧頭從嚥下砍起，向下一根肋骨一根肋骨地砍，然後把內臟拉出來，剖開，……只查到一百多粒安眠藥片！」

嚴鳳英只是「文革」中受辱自殺的眾多謝霆鋒的前輩同行之一。在中共統治這70年中，「黃種人」非自然死亡人數超過5000萬。

謝霆鋒可以不在意幾千萬人「黃種人」的受害，也可以不在意過去的前輩的含恨自殺、當下的同行趙薇的神秘失蹤，但是他可能不明白自己的這些表態，正是在支持這個也可能給自己帶來厄運的專制體制。

專制社會中，普通人該承擔怎樣的道義責任？

到中國大陸撈金的港台明星一邊按照中共政治宣傳的要求表演，一邊表示自己不參與政治。在政治上，他們會辯解說自己只是無關緊要的普通人。

二戰之後，德國人經歷的最痛苦的反思和爭論之一，正是普通人在納粹政權的建立、維護和暴行中扮演了什麼角色。最開始，普通人被認為是旁觀者和受害者，受到專制機器恐嚇和裹挾。到了1960年代，人們開始反思普通人的道義責任。

德國歷史學家阿利（Götz Aly）斷言，「第三帝國不是一個靠武力維持的獨裁政府」，而是一個廣受歡迎的政權。他認為，希特勒（Adolf Hitler）建政初期，在物質繁榮和社會平等方面取得的成就，讓該政權得到了絕大多數人的熱情支持。

歷史學家巴約爾（Frank Bajohr）認為，第三帝國是「合民意的獨裁政權」（Zustimmungsdiktatur）。今天的歷史學家對此有所矯正，通常認為納粹政權進行了無所不在的控制和威脅，但是普通人也應該承擔道義責任。換句話說，很多人也參與了迫害自己的專制機器的建設。

馬雲為中共政權辯護過，趙薇也出演了《建國大業》，輿論普遍認為，這些諂媚並沒有讓他們免於遭受打壓——至少是沒有得到公正的司法待遇。需要進一步思考的是，他們是否對自己的被「黑打」亦有貢獻？

在這個意義上，我們可以認為，謝霆鋒「求生欲」越強，他和趙薇之間的距離就越近。很有可能，他並沒有這麼「老外」，公眾看不到「已經在申請退掉加拿大國籍」這件事情的結果。不過，如果時局需要，「國籍」也不會成為他的擋箭牌。

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