香港百歲長者研究：對長壽的人來說，如何才叫活得好？

現時香港約有3800名百歲長者，而長命百歲在未來或會成為常態。根據香港政府統計處推算，2065年香港女性的平均預期壽命約94歲。

對長壽的人來說，如何才叫活得好？前港大社工及社會行政學系名譽助理教授張筱蘭及其團隊，在2011年研究本地的百歲長者（出生於1905至1915年），受訪的153位百歲人士，大部分都沒患過如癌症、心臟衰竭、中風等嚴重疾病，最普遍是白內障和高血壓，只有4%人患認知障礙症，情緒狀態亦甚為健康。

儘管近三成人每天都有社交活動，但亦有四成半受訪者每月少於一次社交，原因包括行動和交通不便、健康問題、乏人陪伴和缺乏洗手間等。

研究團隊再挑選6位深入訪談。他們分別於1903至1914年出生，身心非常健康，能夠獨自購物和煮食等，只有2位在乘搭公共交通工具時需要陪伴。

團隊發現他們對生命的態度很正面，5位都認為自己富有冒險精神，但對未來隨遇而安；有的表示只要每天睡得好、第二天繼續活著就足夠，也有兩位婆婆日復日地維持固定作息和外出行程。

共通點1：擁有正面的人際關係

有5位表示自己從不感到寂寞。

3位與家人同住的受訪者都與家人關係和諧，有伯伯已擁有近百兒孫，備受尊敬，並揚言與每個子孫都談得來；另外3位獨居的受訪者亦每天有兒孫來探訪，其中一位伯伯表示，最快樂的是每天去飲茶、以及坐在屋邨樓下長櫈與鄰居交談。

共通點2：熱愛工作

4位受訪者的最美好回憶都與工作有關，包括製造豆腐、開餐廳、做家傭等，工作辛苦但滿足感大，5位受訪者都很遲退休，豆腐小販一直做到94歲，家傭也工作至近90歲。

研究團隊指出工作似乎對長者的心理健康有重要幫助，既可維持生活規律，亦是實踐自我價值的平台；建議面對人口老化帶來的勞動力短缺，延後退休年齡是值得考慮的政策選項。

（標題為編輯所擬，原標題為「香港百歲長者研究」）

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