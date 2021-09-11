2021/09/11,
財經

Epic Games提告蘋果反壟斷案，法院判決App Store應放寬開發商使用其它支付機制

Epic Games提告蘋果反壟斷案，法院判決App Store應放寬開發商使用其它支付機制

我們想讓你知道的是

Epic Games於去（2020）年8月，因為違反蘋果的App Store平台合約遭到下架，隨後Epic提告蘋果違反美國反壟斷法。最終判決於昨（10）日出爐：反壟斷法不成立，且附帶條件各打一大板，要求蘋果不得限制開發商使用其他支付平台，而 Epic則須因毀約賠款400萬美元。

「壟斷」一直被視為自由市場中，阻礙進步的最大因素。以此為由，遊戲公司Epic Games提告蘋果（Apple）的App Store反壟斷案於9月11日出爐：反壟斷案不成立。法院各打一大板，判決令附帶條件使Apple不得「禁止」開發商使用其它方式支付；Epic卻也必須向Apple支付至少400萬美元（新台幣1.1億元）的違約金，而該反壟斷案成指標，將對行動裝置商業模式產生深遠影響。

抗議App Store抽佣，Epic提告Apple觸犯「反壟斷法」

著名的《要塞英雄》（Fortnite）由Epic Games開發的線上遊戲，該款遊戲是合作射擊生存遊戲，提供三種不同模式，能和喪屍戰鬥，也能夠支援100名玩家大亂夠，甚至自由創建世界等。在全球聲名大噪，截至今日已超過2億的註冊玩家。

Epic Games去（2020）年6月曾致信給Apple，希望允許iOS平台的用戶，改由自身開發的Epic Games Store下載，藉此避開App Store的交易抽成費，當時Apple並沒有同意；而Epic仍在8月推出全新的遊戲付費服務，最終導致該公司旗下遊戲遭到iOS平台下架

隨後，遭到下架的Epic指控Apple違反美國反壟斷法，並且對該公司提出告訴；而Apple則辯稱，公司的應用市場政策很公正，所有條款適用於所有的App軟體應用程式的開發者，反而是Epic違反合約條款

這場官司由美國法官Yvonne Gonzalez Rogers作出裁決，其結果可能會重塑一個價值數十億美元的市場，影響軟體開發者以何種平台發布App的方式

《華爾街日報》報導Epic的執行長兼創辦人Tim Sweeney於法院上的說法。他指出，旗下《要塞英雄》遊戲中植入自身研發的支付處理系統，是為了公司營運。

「Apple在iOS平台對App收取30%的佣金，這對Epic造成了嚴重的經濟負擔，影響公司對業務再投資的能力。」他強調，想向世界證明，Epic使用直接支付的方式是為了讓消費者省錢，以及如果違反Apple的規定會帶來什麼後果

不過Apple卻駁斥有壟斷的說法，因為其在智慧型手機市場上，並非是最多市佔的公司，而且如果允許遊戲廠商建立其它支付系統，將會對Apple的營運造成打擊。

反壟斷案出爐：各打一大板，Apple不得限制開發商、 Epic賠款400萬美元

美國法官Yvonne Gonzalez Rogers於昨（10）日最終駁回了Epic的告訴，但Apple不能夠阻止App開發商（如Epic）將用戶導向App Store以外的地方進行支付。《華爾街日報》稱這表示Epic獲得部分的勝利

Rogers強調：「法院不認為Apple是手遊市場的壟斷者，但該公司禁止用戶以其他方式支付是反競爭的行為」。法院裁定，Apple自今年9月10日起有90天的緩衝時間，處理後續調整。同時，Rogers要求原告Epic向Apple支付至少400萬美元（新台幣1.1億元）的違約賠償金。

該反壟斷案意義重大，將對行動裝置商業模式產生深遠影響。《華爾街日報》報導指出，此凸顯了數位平台（如iOS）的擔憂，因為各國的監管單位正試圖約束這些科技巨頭。

Apple的營收恐受衝擊。研究機構Sensor Tower調查顯示，2020年App Store營收高達723億美元，較前一年成長30%，其抽成制度為Apple重要的營收來源之一。

「今天的判決對開發商或消費者來說，都不算勝利」，Tim Sweeney推特推文強調，Epic正在為10億消費者的支付方式，和應用商店間的公平競爭而戰。

如今，美國法院放寬開發商使用其它支付機制，間接讓App Store的抽佣大幅短少。受此消息影響後，Apple股價應聲紅翻黑，一度急跌3.5%，至148.7美元，收在148.97美元，跌3.3%。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。