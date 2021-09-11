Epic Games提告蘋果反壟斷案，法院判決App Store應放寬開發商使用其它支付機制

「壟斷」一直被視為自由市場中，阻礙進步的最大因素。以此為由，遊戲公司Epic Games提告蘋果（Apple）的App Store反壟斷案於9月11日出爐：反壟斷案不成立。法院各打一大板，判決令附帶條件使Apple不得「禁止」開發商使用其它方式支付；Epic卻也必須向Apple支付至少400萬美元（新台幣1.1億元）的違約金，而該反壟斷案成指標，將對行動裝置商業模式產生深遠影響。

抗議App Store抽佣，Epic提告Apple觸犯「反壟斷法」

著名的《要塞英雄》（Fortnite）由Epic Games開發的線上遊戲，該款遊戲是合作射擊生存遊戲，提供三種不同模式，能和喪屍戰鬥，也能夠支援100名玩家大亂夠，甚至自由創建世界等。在全球聲名大噪，截至今日已超過2億的註冊玩家。

Epic Games去（2020）年6月曾致信給Apple，希望允許iOS平台的用戶，改由自身開發的Epic Games Store下載，藉此避開App Store的交易抽成費，當時Apple並沒有同意；而Epic仍在8月推出全新的遊戲付費服務，最終導致該公司旗下遊戲遭到iOS平台下架。

隨後，遭到下架的Epic指控Apple違反美國反壟斷法，並且對該公司提出告訴；而Apple則辯稱，公司的應用市場政策很公正，所有條款適用於所有的App軟體應用程式的開發者，反而是Epic違反合約條款。

這場官司由美國法官Yvonne Gonzalez Rogers作出裁決，其結果可能會重塑一個價值數十億美元的市場，影響軟體開發者以何種平台發布App的方式。

《華爾街日報》報導Epic的執行長兼創辦人Tim Sweeney於法院上的說法。他指出，旗下《要塞英雄》遊戲中植入自身研發的支付處理系統，是為了公司營運。

「Apple在iOS平台對App收取30%的佣金，這對Epic造成了嚴重的經濟負擔，影響公司對業務再投資的能力。」他強調，想向世界證明，Epic使用直接支付的方式是為了讓消費者省錢，以及如果違反Apple的規定會帶來什麼後果。

不過Apple卻駁斥有壟斷的說法，因為其在智慧型手機市場上，並非是最多市佔的公司，而且如果允許遊戲廠商建立其它支付系統，將會對Apple的營運造成打擊。

反壟斷案出爐：各打一大板，Apple不得限制開發商、 Epic賠款400萬美元

美國法官Yvonne Gonzalez Rogers於昨（10）日最終駁回了Epic的告訴，但Apple不能夠阻止App開發商（如Epic）將用戶導向App Store以外的地方進行支付。《華爾街日報》稱這表示Epic獲得部分的勝利。

Rogers強調：「法院不認為Apple是手遊市場的壟斷者，但該公司禁止用戶以其他方式支付是反競爭的行為」。法院裁定，Apple自今年9月10日起有90天的緩衝時間，處理後續調整。同時，Rogers要求原告Epic向Apple支付至少400萬美元（新台幣1.1億元）的違約賠償金。

該反壟斷案意義重大，將對行動裝置商業模式產生深遠影響。《華爾街日報》報導指出，此凸顯了數位平台（如iOS）的擔憂，因為各國的監管單位正試圖約束這些科技巨頭。

Apple的營收恐受衝擊。研究機構Sensor Tower調查顯示，2020年App Store營收高達723億美元，較前一年成長30%，其抽成制度為Apple重要的營收來源之一。

「今天的判決對開發商或消費者來說，都不算勝利」，Tim Sweeney推特推文強調，Epic正在為10億消費者的支付方式，和應用商店間的公平競爭而戰。

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

如今，美國法院放寬開發商使用其它支付機制，間接讓App Store的抽佣大幅短少。受此消息影響後，Apple股價應聲紅翻黑，一度急跌3.5%，至148.7美元，收在148.97美元，跌3.3%。

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核稿編輯：翁世航