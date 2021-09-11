百歲家庭，點樣預早準備？

長壽是大趨勢，現在的我們，有甚麼可以為父母、甚至為自己準備？

六十四歲的陳先生，有一對百歲父母。

「前幾年爸爸離世時剛好一百歲，仍健在的媽媽今年已九十九歲了。」陳家普遍長壽，爺爺走時九十歲，大伯今年也一百零五歲，陳先生幾兄弟姐妹決定早作預備。

「當年父母踏入六十歲就開始規劃。」陳先生坦言把工作的規劃方式套用在照顧父母之上。他跟五個兄弟姐妹，除了每月給父母家用，還一起儲錢，每人月供$1000，用作照顧父母的基金，也為他們的身後事作準備。「完成爸爸的後事，仍有一筆款項，媽媽不用擔心錢的問題，安心自然就健康。」

他知道許多家庭因照顧父母而兄弟不和，慶幸一家人都很齊心。金錢以外，陳生認為陪伴很重要。「雖然家裡有工人照顧，但我們每日都會輪流探望，其實只需要去一、兩小時，讓長者有盼望，知道每日都會有人來探她。」

他很強調要讓長者生活得有尊嚴，他說：「我們每朝都飲茶， 別人讚她的子女孝順，她就會覺得有面子。而且一星期總有一天會讓她付錢，讓她知道自己仍有能力付款，不是負累。」 媽媽快一百歲了，仍然喜歡扮靚。定期上髮型屋電髮，買了新耳環，還會開心得合不攏嘴。

如何「老得好」？前港大社工及社會行政學系名譽助理教授張筱蘭及其團隊在2015年發表的研究中，編製出一個「成功高齡化指數」。這個指數以四個角度量度受訪的百歲長者：

身體及功能健康 心理及認知健康 社交參與及家庭支持 經濟資源及財務保障

團隊建議政府、業界和照顧者要多角度了解長壽長者，更有效地改善他們的生活質素。

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責任編輯：Alvin

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