《愈少人認識我們愈好》：媽媽去世後，我們終於看清她不在我和爸爸身邊時，究竟是什麼人
我們想讓你知道的是
2020年愛倫坡獎「犯罪實錄」得主。真人真事改編，作者親自追查，在最難解的親子糾結之外，一樁最離奇的家族懸疑緝凶案。一位身分盜竊專家，一場生命中最難以面對的背叛與創痛，一個無論身體或心靈都孤立無援，卻奮力求生、不放棄追查真相的女孩。
文：艾克絲頓・貝茲－漢彌爾頓（Axton Betz-Hamilton）
媽媽去世之後、我們無可名狀的恐怖被發現之前的那幾週，情況不對勁的線索不時會出現。單看這些線索，你會覺得困惑——這些不符合我們認識的媽媽的形象啊。然而，事後想想，再考慮到附屬建物找到的文件，線索編織成了令人心底發寒的布幔，我們終於看清媽媽不在我和爸爸身邊時，究竟是什麼人。
爸爸最先遇到了「驚喜」。媽媽去世隔天的下午，他致電瓦斯行，想請他們更改帳戶的名字，並請他們來幫我們補一些暖氣用的瓦斯。我們窩在醫院的漫長時日，瓦斯缸儲量已經降到了百分之五。我們回家後數小時，我走進廚房，發現爸爸對著電話怒罵。
「你們不來幫我們補瓦斯，我就自己用拖拉機把它從地下拖出來，你們自己去八OO號南向公路上找瓦斯缸去！」一段沉重的沉默過後，爸爸又罵道：「喔，你說我不能這樣做？我跟你保證，我絕對做得出來。」
「發生什麼事了？」我邊問邊拿杯子裝水。
「他們不賣瓦斯給我們！說是因為帳戶用的是妳媽的名字，而我們欠他們九百塊錢。」
「什麼？」我放下水杯，雙手抱胸。
「對啊，他們說這個狀況已經持續好幾年了。他們說，妳媽會放著帳單，一整個春天和夏天都不繳費，等需要補瓦斯了才繳錢。」
「她有什麼理由這樣做？」
「我也不曉得。我有給她繳瓦斯費的錢啊——我每年都有給她。」
「哇。」我不知該說什麼才好，也許當時家中的經濟狀況比我想像中拮据吧。
爸爸一如往常地用自己的方式解決問題：找一個認識他、知道他是老實人的熟人，請對方幫幫忙。在電力公司與天然氣公司那邊出問題時，他也是這麼解決問題的。這些財政疏失，令我想到媽媽提供的各個電子信箱與線上銀行帳密，她給的帳密都不能用，我還得一個個試出正確的組合。我本來以為那是嗎啡導致的記憶混亂，但那可能是媽媽最後的詭計，她為自己爭取了一點時間，讓我們晚一些發現她的種種惡行。
這些魯莽的決策乍看下當然很糟，但還不到邪惡的程度，等級應該和我們在媽媽床底下找到的大量鞋子差不多——我們數到四十雙，大多是閃亮的高跟鞋，而且看上去幾乎全新，甚至從來沒穿過。爸爸說他根本不曉得媽媽買了這些東西。我們還找到一些珠寶首飾，媽媽和外婆一樣，抗拒不了首飾的誘惑。本該用來支付瓦斯費、讓家裡有暖氣吹的錢，被她拿去買了堆積如山的珠子與廉價首飾。
隔週的星期四晚間，天黑過後，我發現自己和爸爸幾乎沒有將媽媽的死訊告知其他人。我們打了電話給麗莎姑姑，爸爸的員工與同事知情、鄰居也知情，那媽媽的研究所同學、同事們，還有和她在餐館坐在雅座上談天說地的朋友呢？我本來在準備隔天早上一堂課的授課筆記，突然卻想到了那些在媽媽臉書塗鴉牆上貼了鼓勵與支持文、卻遲遲沒收到回覆的人。我沒有加她的社群媒體好友，但我看過她在沙發上或病床上看動態消息，知道她經常使用臉書，也在上頭公開了罹病的事情。
我用我猜到了帳密的電子信箱，設法改了她的臉書密碼，登入後、貼了則公開貼文給她所有的朋友看：
大家好，我是帕姆的女兒，艾克絲頓。從我媽媽過去幾天收到的訊息數量看來，她好友名單上很多人都還不知道，她二月時在和博基特氏急性淋巴性白血病的奮鬥中敗了。如果有任何需求或問題，歡迎私訊我。
我重讀了這篇貼文數次，正準備回去工作時，媽媽在廣播電臺認識的一位老朋友傳了訊息過來慰問我。我打開訊息提示，向他道謝，同時也看見了媽媽所有其他的訊息。我也不知自己為何想看，或許是因為我想念她，想閱讀她生前寫下的文字，在腦中想像她的聲音吧。我點開一串很長的對話，對方是媽媽在奧爾巴尼那間餐館的一位女性朋友。我捲到最舊的訊息，一開始只是隨便瞄幾眼，也不曉得自己究竟在找什麼。螢幕上，一句話吸引了我的目光：
農夫擔心我每天自己開車去里奇蒙太危險了……他擔心我的安危。他退休了，可以開車載我。
爸爸可還沒退休，他仍舊天天在畜舍與雜貨店之間來回跑呢。媽媽是不是在耍這位女性？我讀了下去。
這個啊……我滿喜歡我們一起做的親密行為的。我可以吃到晚餐，不過我真正喜歡的，是我可以得到的其他東西。哈哈！
我忍不住皺眉，媽媽還真是口無遮攔。我想到先前在浴室裡找到的驗孕棒，大腦叫我關閉視窗，我的手指卻離不開向下捲動的按鍵。訊息變得愈來愈奇怪了。
我絕對不要別人把我和什麼人交往的事告訴我女兒，那是我的工作，我要是想告訴她，我會自己說……前提是我想告訴她！
……
確定離婚了。我們沒有同居，可是很常見面。我五月底得搬家，最近找到一間不錯的房子，不過他要我在五月之前先租房子，先別做決定。
……
我今天去看一間房子，除了臥室裡洋紅色的牆壁要重漆以外，隨時可以搬進去。
……
我現在還和約翰住在同一棟房子裡，約翰動不動就會來幹活，他雖然沒有直說，可是我知道他很介意，他也常常提到這件事。他會若無其事地問我最近有沒有見到「我的老男人」，我跟他說那個人已經不是我的「老男人」了，他就說：「你們結婚三十七年，他永遠都會是妳的老男人。」我說：「你和太太結婚的時間也一樣長，那你們離婚以後也是這種關係嗎？」他說不是，我想也不是，但他很不放心。
……
農夫想先保持低調，我也懂他的想法，所以我會讓著他。我們有在往來，只是不會讓別人發現而已。
我駭異地全身一縮。餐館裡那個老農人？媽媽不可能和那個人搞外遇吧？還有，她怎麼會扯這些荒謬的謊，說她和爸爸離婚了？這就是為什麼她的臉書用戶名字是婚前舊姓嗎？我望向時鐘，從登入臉書到現在，已經過了一個多鐘頭。我不曉得媽媽為什麼要這樣愚弄她的朋友，但這真的不關我的事。我一再告訴自己：我應該直接蓋上筆電。心裡雖這麼想，我卻點開了另一串對話，這又是媽媽和奧爾巴尼一位朋友的對話。
近期不會發生什麼事。我女兒會回來跟我過平安夜和聖誕節，希望我們可以談開來，讓她重新認識他。她認識他，也喜歡他，只是不曉得我們關係多近而已。
……
他對我求婚，給了我一枚超大的鑽戒。四克拉的鑽石喔。
我全身一僵。那枚戒指。那枚超大的鑽戒。我在自己的婚禮上用它代替了媽媽真正的婚戒——我們一直找不到的婚戒——然後在她面前，在爸爸面前戴上了那枚戒指。那時，她全看在眼裡，還露出了微笑。我的胃彷彿脫軌的列車，在腹中翻騰。
艾克絲頓可以接受，她喜歡他，不過她需要一點時間適應。
我憶起媽媽在世的最後幾分鐘，當時我一面口頭描述自己的行動，一面完成待辦事項。我登入這個帳號了；登入那個帳號了。爸爸下樓拿筆記本了；他剛剛忘在車上。啊，媽媽，妳的臉書沒有關。我看看妳的相片喔。我說到這裡，她整個人坐了起來，眼神驚慌，唇齒嚅動，彷彿在找尋什麼。然後，醫師在她的死亡證明上寫道，她是死於心臟衰竭。
她是不是意識到了我會在臉書上找到什麼？是我害死了自己的媽媽嗎？
忽然間，時間已經是凌晨三點鐘。說不定是我神智不清了，說不定我是在作夢。訊息變得愈來愈奇怪：
我大概清晨六點出門兜風，湖上沒什麼人，只有水岸附近幾個漁民，所以我可以超速。正拐過最後一個超速區的時候，他們從一座島的另一邊出來，就在我前面……他們往後看，那時候我的時速大概是八十五英里。我一看到他們就馬上讓船後退，也往左急轉，我沒撞到他們，可是他們的水上摩托車翻覆了，撞到了她的頭，她死了。那是他們偷來的摩托車。我當場停下來，抓著所有的救生衣跳下去，救了男的，可是我還沒趕到，女的就已經走了。
還好現場有很多目擊證人，警察說我可以說是英雄，但我完全沒有英雄的感覺。女孩子是寄養家庭的孩子，受俄亥俄州政府監護。男孩子十六歲，父母都丟了工作，他們失去了一切。他們擔心我告他們。沒有人能告我，因為他們是在犯罪的時候受傷的。我回到家那個星期五晚上，農夫非常激動，我是在回家的半路上告訴他的。史蒂夫（Steve）的弟弟妹妹接我回家，他叫他們直接經過我家，把我帶去他那裡。他在公共場合雖然像狗娘養的，可是私底下，他可是最棒的男朋友！
我轉向右手邊，媽媽的骨灰罈就擺在客廳架子上。「幹，搞什麼鬼？！」我一拳打在黃銅容器上，指節燃起痛楚。
約翰留我和艾克絲頓兩個人在家的第一天，是我這輩子最糟糕的一天。
她可能是嫉妒可以離家工作的爸爸，也可能是嫌我成了將她綁在家中的錨，但是讀到那句話——媽媽這輩子最糟的一天，是她和我兩個人在家的某一天——又是一種全新的痛苦了。比身分被盜用還痛苦，也絕對比眼睜睜看著癌症摧殘媽媽來得痛苦。
我寄出一封電子信件，取消了今天的課程，然後撥一通電話給正在上班的羅伯。在他聽來，我想必是瘋了，嘴裡吐出一個個荒誕不經的故事片段，試圖讓他理解荒謬到我都說不出口的事實。
「先別管了。妳也不知道這些是什麼意思啊——別告訴妳爸，總之先別管了。」
「她到底在和那些朋友玩什麼變態的遊戲？」我一再重複這個問句。
數週後，我會發現，媽媽用變態遊戲愚弄的對象不只是朋友……而是包括我在內的所有人。
書籍介紹
本文摘錄自《愈少人認識我們愈好：一個關於背叛、家庭祕辛與身分盜竊的未解之謎》，麥田出版
作者：艾克絲頓・貝茲－漢彌爾頓（Axton Betz-Hamilton）
譯者：朱崇旻
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從十一歲起，便有人操控著我的身分——我的社會安全號碼、信用評分，甚至是我的名字。
在每一個真實生活層面上，我都被那名隱形的犯人擺布。
多年後，我才知道，「那個人」不只改變了我判斷的視角、我的日常生活，還包括我整個人。
犯人形塑了我的內在……
當被害妄想成了義務，沉默便是保衛家園的手段。
她矢志要揪出父母口中的「身分盜竊犯」，人生更因此出現180度的轉變！
2020年愛倫坡獎「犯罪實錄」得主。
真人真事改編，作者親自追查，在最難解的親子糾結之外，一樁最離奇的家族懸疑緝凶案。
一位身分盜竊專家，
一場生命中最難以面對的背叛與創痛，
一個無論身體或心靈都孤立無援，卻奮力求生、不放棄追查真相的女孩。
她人生中輝煌亮眼的成就是因此而起，
與此交換的，是一場耗時半生、遊走在道德與倫理間的犯罪。
從孩提時代到長大成人，她始終走在一段驚弓之鳥般的逃亡旅途上，
而這幾乎摧毀了她。
當家中郵件接連不翼而飛，取而代之的是法院和銀行通知，甚至是無預警斷電，
年幼的艾克絲頓腦海裡就時常迴盪著父親的叮嚀：
「如果有人進到院子裡，妳要想辦法保衛家園。」
母親則對艾克絲頓耳提面命：
「愈少人認識我們愈好。犯人很可能就是我們周圍的某人。」
十一歲時，艾克絲頓的身分首度被偷。
十四歲時，為了把身分盜竊犯繩之以法，她不惜持刀追出家門。
十六歲時，厭食症狀開始找上艾克絲頓，接著是恐慌症。
十九歲時，她首次收到銀行專寄給她的報告，發現自己已信用破產。
二十二歲時，艾克絲頓申請上研究所，決定以「兒童身分盜竊」作為論文主題。
她心想，或許，只要以此為志業，她終能找出這個毀了她全家的罪犯……
光天化日之下，一個家庭的帳單不翼而飛，接著是個人身分遭到冒用。在網路普及前的八○年代美國，這並非新鮮事，卻會造成極為嚴重的後果。偷走帳單的人輕易就能假冒當事者辦理信用卡或詐領財物，但這類案件卻因地界廣大、州法管轄差異而難以查緝。十一歲那年，艾克絲頓家裡的郵件開始失蹤，她與家人的身分被盜、信用破產，無論在何處都無法貸款，還有從天而降的追債人緊跟在後。艾克絲頓一家因而成了警局和銀行眼中永遠的詐欺犯。
他們為此難以安居，白天若遇見熟人，便竭盡全力假裝一切毫無異狀；到了夜間，則用厚重的窗簾將世界隔絕在外，家中終年昏暗，甚至在庭院周圍加上木欄與掛鎖，只怕有外人潛入。但身分竊賊彷彿知道他們的行蹤，無論如何防範，竊賊總會再利用他們的個資犯案。最終，艾克絲頓一家完全切斷外界聯繫，而艾克絲頓的成長過程也因背負了太多無法為外人道的扭曲祕密，而造就了她與眾不同的性格，甚至陷入強烈的憂鬱與厭食。
多年後，艾克絲頓成了身分盜竊的專家，矢志要抓到使家庭分崩離析的兇手⋯⋯
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九