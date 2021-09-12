【小說】《9號的工作》導讀：被工作拋入荒涼絕境，承受世界拳頭的連續重擊

文：盧郁佳（作家）

【導讀】被工作拋入荒涼絕境，承受世界拳頭的連續重擊

總想做個好人，抬頭挺胸，行事為人讓人尊敬。所以不管落入怎樣的劣境，都相信靠自己努力去改變命運。相信人肯做絕不會沒飯吃。要是好手好腳卻沒錢，肯定是心態出了問題。上世紀經濟起飛的榮景，給人們銘印了「自律勤奮等於財務安全」的常識，所以如今高失業的殘酷現實違反信念時，人會對現實視而不見，只求自己跟上贏家的競爭力。

而把這種信念從一個人身上徹底剝奪的過程，就像把皮膚一點一點剝掉，看看在剝光前，他能活多久。

從工作感覺自己的「有用」，公司卻將你歸類「無用」

《關於女兒》、《中央站》的作者——南韓作家金惠珍，總讓讀者像困在主角體內般，真實承受世界拳頭的連續重擊。最新作品《9號的工作》，男主角在電信公司做了二十六年，公司從搖搖欲墜的小公司茁壯成大企業，他也從艱苦工作中感受到與公司一同成長的自豪，感到自己是個有用的人。歲月累積的是充實感，像壓艙石，沉甸甸穩住了他安渡風浪。

忽然，開頭在一波波裁員當中，主管第三次勸他辭職。公司把施壓包裝成培訓，暗示是因為他工作做不好，才要他走。打的如意算盤是，如果三言兩語能順利摧毀員工自尊，就可以省掉資遣費。但是，主管撒謊剝奪了員工的自信，員工失業後要拿什麼面對後續的求職挑戰？顯然這家公司因為該付的錢不爽付，不惜毀掉員工今後的人生。主管面談遊說，表面上親切隨和，實際上心機卑鄙。

而男主角是怎樣的人？在他眼中，岳父母並肩走過艱辛歲月、養大兩個女兒，身上絲毫不見頑強兇狠之氣，只留下勤奮、謙遜、禮儀、感恩。這話也適用於他。他溫柔細膩，開車載坐輪椅的岳父回診，將岳父抬進後座，輪椅疊進後車廂，替看起來很不舒服的岳父調整好幾次姿勢，自己已汗流浹背。岳母直嫌岳父生病添麻煩，其實是拐彎抹角向女婿賠不是。男主角雙手握方向盤重重吐氣後，想到怕岳父母誤會女婿是在嫌棄他們。這段寫活了兩邊的小心見外，翁婿都習慣付出，害怕接受。

繼續開車被騎機車的外送員撞了，男主角下車，看高中生模樣的小伙子爬起身一臉茫然。他怕車上的岳父母擔心，放棄追究，默默塞給小伙子十萬韓元解危。並力勸他去看醫生，免得落下舊傷醫不好。這是窮人對窮人的體恤。

工作與勞動者沉默的對話，照見自我存在價值

窮，意謂被迫拿健康換錢。上司對男主角好話說盡、壞事做絕；男主角與其空言勸慰外送員，不如給錢。公司卑鄙在省錢，男主角善良在默默塞錢給人。他在醫院付了岳父膝蓋手術的錢；堅持媽媽住的老屋要修理，他每個月付工程費；太太病了不看醫生，就怕花錢，他堅持手術。這表示一旦錢付不出來，他這份善良就無以為繼。媽媽不知道男主角多慘，理直氣壯拗他贊助姪子買房。拒付，就怕像個不孝子。財務危機足以瓦解原本的人格，令人頓失所依。

不同的人們輪流啃蝕他的好，把他的善意壓在地上輾磨。其實他什麼也不求，無論到哪裡，只想跟人和諧相處，替自己多餘的存在，乞求對方諒解。但本書光是以廚房流理臺為舞臺，就寫盡男主角的進退失據。

一開始他被調到荒郊野嶺，宿舍老鳥煮蔥花泡麵邀他吃，他等大家都盛完才盛一勺，小心翼翼怕討人厭。後來調到別處，男主角也學著請同事吃東西。但再怎麼小心都適得其反，因為環境壓力已掏空了同事。愛不只被上班用完了，還欠債。他剛受困，會向人取暖。但同事受困久了，只會厭惡別人的善意，像是說「你遲早也會擺臭臉，走著瞧」。

要是公司好，工作能得到薪水或感謝回報，男主角就會覺得自己是個好人。要是努力了，同事和客戶反而更討厭你，薪水更少，職位更難保，男主角就會覺得自己總是做得不夠好。工作是鏡子，不斷和勞動者沉默對話，讓人照見自己的存在有沒有價值。小說把「工作作為身體」那無底的疲憊挫敗，寫到了深處。

弱弱相殘，使大多數人被制度所傷

本書有韓片《寄生上流》社會主義者的傲骨。電影中的貧民窟一家人，靠欺騙有錢人保住工作。窮先生良心不安，誇讚富太太善良，窮太太反駁：「要是我有錢，我也善良。」貧窮的難處在於道德選擇無法自主，做好人活不下去。窮先生躲在太太背後，靠太太擋披薩女店長、富家女傭等外界攻擊。他的攻擊性藏在地下室幽暗深處沉睡，等待爆發，毀滅一切。

電影無暇鋪陳「窮人被迫從溫馴善良，落入冷漠攻擊」，僅以符號遙指，像草圖。《9號的工作》則拳拳到肉，寫實刻劃轉變。善良意謂徹底消除攻擊性，一路挨打；攻擊則是在長期困境後，奪回自主權的本能衝動。小說把人剝皮探底，顯露了這內層。

本書也有韓劇《我的大叔》詩人的愁緒低迴，劇中窮人犯罪的滄桑感撲面而來：孤女積欠老人院費用，只好趁夜把奶奶偷回家，拜託朋友每天來兩次扶奶奶上廁所。公司主管善良大叔不知道太太偷吃他的上司，姦夫還設局假行賄，陷害讓公司開除他。孤女為還高利貸，偷了賄款，害大叔有冤難伸。大叔被被轟出公司，門外天還很亮，寒冬滿街上班族黑大衣疾行，只有他無處可去。他站在陽光裡，反覆點菸卻點不著，才發現打火機沒油。耳邊響起失業老哥的告誡：「你一定要想辦法在公司待下去。要是被開除，就會變得像我一樣」。

《9號的工作》瀰漫著這股喪家之犬的愁慘、心慌、摧折，還沒失業，比失業更怕。但小說中連邪惡反派都沒有，善良的窮人弱弱相殘，沒誰可恨，只是踩進被人洩恨的位置。乍看是因為什麼事得罪誰；退一步看，都是制度，一視同仁地傷害多數。

剝奪去愛與被愛的能力，將使人徹底地孤立

《我的大叔》裡，收垃圾的老人暗助孤女，孤女保護大叔；《9號的工作》裡，眾人連一個柔情的理解眼神都得不到。男主角最終成了編號「9號」，看待周圍人也不再是人，而是「3號」、「7號」。觀眾以為《我的大叔》酸澀已到頂；看《9號的工作》才會領悟，那仍是華麗浪漫的糖衣，情節能再往現實裡掏挖，去嘗嘗內臟滲出的苦血。

是不是這膽汁、胃酸，經年累月把網民浸泡成酸民？

善良，既是美，令人感動，滋生喜愛；也是去愛別人，體貼別人。剝奪善良，意謂剝奪去愛與被愛，徹底切斷所有關係，孤立一個人。男主角被工作拋進荒涼失溫的絕境，使他最後殘餘的一星自主的燭火，都成了燎原大火。

他在通訊公司上班，通訊象徵把人與人連起來，在欲望、怨恨、失落攪動中翻湧。而當每個人失去了尋求別人的最後可能，全網斷訊，便是這世界的真相。

書籍介紹

本文摘錄自《9號的工作：當工作搖搖欲墜，我的人生，是否還有突圍的可能？》，時報出版

作者：金惠珍（김혜진）

譯者：簡郁璇

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讀者盛讚：「高度呼應現實，彷彿我就是主角本人！」

引人探問————「工作」為何物？

寫給在各自崗位上奮鬥打拚的每一位勞動者

榮獲 第28屆「大山文學獎」

入圍2021年YES24網路書店青年作家&「今日之書」

《韓民族日報》、《京鄉新聞》推薦好書

工作這玩意，最後就會把人搞成這樣。

只是沒人知道，讓自己逐漸變成另一個人的東西，

它的真面目，究竟是什麼。

工作能換來金錢，支撐懷抱的夢想，支付現實的關卡。

當工作搖搖欲墜，我的人生，是否還有突圍的可能？

從出社會就在電信公司擔任技工的9號，相信公司、相信工作，

相信自己擁有的技術與勤懇的態度，能換來一個安穩的人生

————直到公司要求他自請離職。

9號不是沒有反抗過，他也曾與工會站在一起，為權益高聲吶喊，

最後卻只是被推擠到更偏遠的鄉下，被各種刁難，被迫無所事事。

上有長輩要奉養、下有即將上大學的兒子，還有一幢背著貸款的房子，

他不想也不能退休！他只能「相信」公司，無論他必須做什麼……

在無人知曉的小村裡，9號的工作是要在這立起一座座巨大的電塔。

但在那之前，9號的工作，是對抗阻擋電塔建設的村民。

「你是公司的狗嗎？沒有自己的想法嗎？為什麼在這裡折磨老人家！」

「我跟你說啦，我根本不知道我在做什麼，也沒必要知道。

我是這家公司的員工，公司叫我做什麼我就做，難道錯了嗎？」

9號早已感受不到任何情緒，也放棄思考自己究竟在做什麼？

為什麼無法放手？為什麼要放任自己不斷沉溺，將人生打成死結……

關於本書————

金惠珍以冷靜的筆調，刻畫了一個殘酷卻失語的故事。當一名平凡的勞動者面對變相逼退員工、不當解僱等勞資紛爭，他對工作的信念從期許、奮鬥、掙扎、乃至絕望，最終走向毀滅。而讓勞動者如此受盡折磨的，或許從來都不是無情的公司或競爭的社會，而是他們難以確保的未來。

從9號的遭遇，我們也會看見在工作崗位上認真打拚的自己，重新省思關於「勞工與公司」、「勞動與人生」的核心意義。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬