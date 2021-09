《貓劍客：江戶篇・十二命花魁》作者葉羽桐訪談：花魁是一個美麗又神祕的文化象徵，也反映了人的內心

文:葉羽桐

貓神宇宙冒險系列,

日本、台灣……世界各文明的貓神,

浮世繪漫畫第一卷啟程!

「世界上如果真有永恆的事物,那只有神,

而能夠留下來的只有用我的畫筆所繪……」

衝羽蘭,一位用繪畫來記錄歷史卻迷失自我的畫家,

遇到了一隻拿著上古神劍卻要找到自己是誰的貓神,

兩人穿梭在歷史之中,解開世界各地貓神傳說的傳奇冒險故事!

A:《貓劍客》是我二○一五年在網路上連載的長篇漫畫作品,二○一九年《貓劍客》第一部連載完後,就有著將貓神宇宙世界觀擴充的構想。

《貓劍客》是依據中國地理誌《山海經》改編而成的作品,而《山海經》裡的怪物形象,諸如人頭獸身的形象也常與世界地圖裡的諸多怪獸形象吻合,或許《山海經》裡的珍奇異獸與世界有所關連……另外貓劍客布布是以記載於《山海經》裡,一個叫做「類」的奇妙生物(有獸焉,其狀如狸而有髦,其名曰類,自為牝牡,食者不妒。——山海經・西山篇)為藍本創作的貓神,那類是不是跟人類一樣有個種族,而且很多隻呢?貓神不只一隻!

諸如此類的腦洞想法在我腦中蔓延開來,於是展開了研究世界各地貓的傳說與神話的計畫,接連寫了埃及貓神、中國貓神、西藏貓神、印度貓神、台灣貓神等故事雛形。

沒想到資料過於龐大,讓我的續集作品一延再延……不知不覺就兩年了呢。

期間自己跟世界發生了很多事,除了疫情爆發,自己的內心也因為創作遇到瓶頸,而備感煎熬。

要畫出感人的作品,就必須把自己赤裸且毫無保留地丟給別人看,即使我畫的是奇幻類的作品,也一定要把自己生活中真實的聲音傳達給他人,秉持這樣的信念才有今天的創作,不論是衝羽蘭對藝術創作的反思,以及薄雲內心的驕矜,都是我在生活中遇到的人事物給我的共鳴才寫得出的句子,萬分感謝買了此書的你們,以及陪伴我和給我題材跟人生經驗的各位朋友。

A:貓又薄雲的故事是依據日本的招財貓改編,招財貓的故事有許多野史,我只是將每一段野史做取材,再加以編纂出自己的價值觀以及想畫的題材進去。而會選擇江戶時代,則是因為我十分想要將畫狂老人葛飾北齋的人生故事融入其中,身為一個畫家他是如何看待世界的?這也是我很感興趣的話題。另外在查葛飾北齋資料的時候,發現她的女兒葛飾應為有繪畫春宮畫的紀錄,我便想像在當時保守社會下,大眾對於一個女兒身畫這樣題材的看法是如何?於是便將我喜歡描寫的東西串起來完成了這個故事。

花魁在我眼中是一個美麗又神祕的文化象徵,而對我來說花魁也反映了人的內心,學習花道、舞道、書道,將自己打扮得漂漂亮亮,看似完美無缺的表象,就彷彿戴著一層假面具,那並不是真實的自己。

也因此,薄雲除了像花魁一般將髮簪插在頭上,也將十二把劍插在身體,用於表現背負的事物,每一把劍都是一條命,每拔出來會承擔著一次劇痛,人總要背負著一些自己才知道的痛苦。即使很多痛苦是沒必要的,源於自己的心態、自責,然而活在世上仍舊會如此。我還記得我看到李安大導演的電影《少年Pi的奇幻漂流》,裡面有一段話:

I still cannot understand how he could abandon me so unceremoniously, without any sort of goodbye, without looking back even once. That pain is like an axe that chops at my heart.

(我仍然無法理解他如何能這樣隨便地拋棄我,沒有任何形式的道別,甚至連回頭也沒有。那種痛苦就像是一把斧頭直往心頭劈。)