馬來西亞國會女議員人數東協倒數第三，女性政治人物也不一定有性平意識

文：張玉珊

編按：文中「我國」係指馬來西亞

過去數年，馬來西亞性別平等組織一直推動30%女性參政政策，然而，第十三屆全國大選結果依然讓人失望。最近的柔佛州議會選舉，女性候選人比例更是低得驚人，202名候選人當中只有37位女性，比例甚至不到兩成。

根據各國議會聯盟（Inter-Parliamentary Union, IPU）的資料，截至2019年，全球190個國家的國民議會的女性代表比例，馬來西亞排名第143位。在東協，馬來西亞排名倒數第三，僅僅高於緬甸和汶萊。 值得注意的是，馬來西亞是所有東協國家裡，少數定期舉行議會選舉，並在長期維持穩定民主的國家之一。即使如此，我國女性參政的比例仍遠低於其他東盟國家。

30%女性參政政策向來是多方激辯的議題，最常討論的往往都是：倒底需要有多少女性名額才算達到真正的性別平權？有人主張只需有女性代表，就已足夠；另有人則認為即使3成女性代表依然遠遠不足，各方似乎在比例上難以取得共識。前美國大法官金斯伯格直接點出當中吊詭之處：為何某些領域或領導層只有100%男性時無人質疑，當女性提出同樣要求時卻引來多方激辯？

性別不是問政阻礙

這是因為人們對女性仍抱有一定的刻板印象，認為女性應當在家養育小孩，無需抛頭露面外出工作。在政治領域裡，女性經常被認為沒有能力議論政治，更別論參與政治或從政了。

有人也許認為，目前已邁入21世紀，我國也有不少女性參政者，類似言論不會再出現。事實並非如此。據我多次參與助選活動的經驗，每當拜票遇到男女共桌，大部份男性都會發表看法，若同桌女性同樣發表政治意見，則會被男性調侃不懂政治、婦人之言云云。

一般民眾若是如此，身在第一線的女性從政者處境更為殘酷。前能源、科學、科技、環境及氣候變化部長楊美盈尚未結婚前，曾被媒體詢問參政後是否「不怕沒男人追」，前教育部副部長張念群，曾被政敵抨擊若無暇顧孩子，就不要出來參政。不僅如此，前議員蔡依霖未當選前曾被同僚諷刺，女性不懂政治應該去結婚。

這些例子都只是滄海一粟，由此來看，女性參政者在政壇，不僅要應對社會的刻板印象，還得面對黨內的種種質疑、抨擊。在這樣的情況下，推動30%女性參政，可以協助更多有能力的女性應對這些挑戰。男性作為父權社會的既得利益者，必然認定這是意圖「搶奪」他們的原本的資源，不會輕易讓女性獲得至少3成代表名額。如此一來，女性參政者比男性需要更多勇氣、決心和資源來克服各種挑戰。

Photo Credit：AP/達志影像 馬來西亞國會

性平表現差強人意

不過，女性政治人物就代表一定具備性別意識，一定能帶來性平政策嗎？

可惜並非如此。國會議員郭素沁近期被爆出，出席國會開幕儀式期間流覽服飾網購網站，事後回應女性就是喜歡漂亮服裝。如此回應，看似幽默其實突顯即使女性參政者，並不具備基本的性別意識，更加深民眾對女性的刻板印象。在行動黨同僚裡，無一抨擊其言論。過去一年，婦女部正副部長許多讓人噴飯的言論，更坐實了上述針對女性的刻板印象，讓本來稍有進展的性別平權，退化至糟糕的狀況。

今年國際婦女節的主題是打破偏見（Break the bias），期能打破各種針對性別的偏見。遺憾的是，從許多女性民代的表現到近期柔州選舉，加上政府推動性別平權上毫無政治決心，連向國會提呈反性騷擾法案也一再拖延，由此可見馬來西亞欲打破偏見仍有非常遙遠的路要走。在打破偏見、推動性別平權和30%女性參政這條路上，我們不能只讓女性參政者獨自對抗父權，我們——不分任何性別——都應共同爭取。

本文獲當代評論授權刊登，原文請見：女性參政之路仍險阻重重

關於作者：張玉珊，異樣（Diversity）成員。高大的胖子，不愛穿裙的生理女性。長期關注馬來西亞性別平權和LGBTQ權益議題。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範