《＋2的強效微鍛鍊》：想要健康的瘦身，該抓多長的時間才好？

文：文智淑

我為什麼會變胖？

Q 跟別人相比我也不算吃很多，為什麼會胖呢？

因為你不動！所以手臂、背、肚子、脖子、肩膀其他等運動比較少的部位就會胖。也因為這樣，比起「吃多少」更重要的是「跟吃的份量相比動得多不多」，這可以說是管理身材的要點。

Q 我的活動量其實不輸運動，但卻只有累而沒有瘦。⋯⋯氣！

所謂的運動，是重複各部位肌肉的「收縮」與「伸展」。偏重於特定一邊的動作，也就是只重複伸展或是收縮的動作，那不叫做運動而叫勞動。重複勞動會讓身體承受過多壓力，所以工作上需要付出大量勞力的人，大多都受一些身體疾

病所苦。如果希望身體健康且美麗，就要用正確的方法，適量地做適合各部位的運動。

Q 該做多少運動身體才會改變？

這是人們最常問的問題，當然大家都不一樣。有人只做1個月效果就很明顯，也有人花了1年時間還沒什麼效果。

假設不是這些人不用心，而且有百分之百熟悉課程、用心做的話，通常做10次左右自己會感覺到變化，做20次左右就會讓身邊的人感覺到改變。不過這不是結束，從開始改變的瞬間才正式開始。開始感覺到改變之後，運動就會漸漸變得有趣。

Q 能不能讓身體改變得更快呢？

花了20至30年的時間造就現在的「身材」之後，卻希望可以迅速改變嗎？那真的只能找神燈精靈許願囉！

通常運動從運動第一週過渡到第二週時，人都會開始焦急，因為想快點看到「樂趣」。不過身上的這些脂肪也是身體的一部分，已經相處好幾年了，如果某天你突然要他離開會怎樣？他當然不走啊！分手也是需要時間的。身體適應運動並產生效果是需要時間的。

當然，也是可以去找醫師。不過身體的恢復力十分驚人，雖然可以靠醫學技術消除脂肪，但原本脂肪的空間空下來之後，身體會想盡辦法恢復原狀，接著便面臨溜溜球現象。也就是說即使做抽脂手術，身體也會恢復原來的狀態。不要太追求速度，慢慢運動身體不會背叛你，肯定能夠獲得相應的成果。身體比你還誠實。

Q 想要健康的瘦身，該抓多長的時間才好？

一輩子！瘦身不是一週、兩週、四週……這樣做的，而是一輩子的事情，不過這也不是要大家每天都吃香蕉跟雞胸肉，過著非常緊繃的生活。美味地享用好食物，再搭配適當的運動就是健康的瘦身。只要這樣自然且持續地管理，到了40多歲、50多歲的時候，仍然可以維持標準身材，就像我一樣，嘿嘿。

Q 身上最先需要管理的部位是哪裡？

大家穿衣服的時候，最在意的地方就是鬆垮的手臂或是突出的腹部贅肉。不過身上最需要管理的地方，其實是眼睛看不見的，那就是「背」。因為脊椎就在背部，脊椎直了身體才會平衡，身體平衡不管穿什麼衣服都好看。還有腹部！不是因為腹部贅肉，而是因為腹部是身體的中心。身體的中心有彈性、緊實，各個部位當然就能發揮正常的功能。

Q 很多人好像因為運動而受傷？

即使是大家公認簡單的動作，只要動作不正確就會受傷。首先最重要的是盡自己所能」。不要貪心地想一次完成做不到的動作，能做多少就做多少，慢慢增加次數。

還有最好看著鏡子運動，這樣就算沒有人在旁邊糾正動作，也能自己看著姿勢矯正。運動時應該鋪一張墊子而不是光腳，墊子有緩衝的作用，可以減輕手肘或膝蓋的負擔。

Q 瘦的人也要運動嗎？

越是超級巨星，就越認真運動。他們不只是為了美而注重身材，而是因為知道不健康就什麼事也做不到。沒有體力支撐，就無法撐過辛苦的拍戲過程。

如果想讓自己的才能發光發熱，不僅要精進自己的能力，更要有健康與體力做後盾，站在演藝圈頂點的明星都深知這一點，也或許是因為這樣，他們才能夠成為頂尖吧。

如果你現在的身材已經很美、很瘦，那就更需要管理，因為這樣才能維持下去。你才10幾歲、20幾歲，覺得沒有必要嗎？還是早一點開始注意自己的身體吧，這樣以後才不會後悔。身體不會在某天突然改變，只是你自己沒有察覺而已，身體已經在慢慢變化，並且會在某個時刻出現症狀。

那就是疼痛、是脂肪、是老化。

你已經30幾歲了，但現在還在猶豫要不要開始運動嗎？今天就是你人生中最年輕的一天，還是趁年輕時開始運動吧。比起執著於珠寶或名牌包，用心打造美麗的身材才是最明智的選擇。而且失去的健康不會回來，應該好好守護健康的身體，趁著還能挽回的時候盡快開始保養才對。如果希望很久很久以後也能去想去的地方、做想做的事、吃想吃的東西，過得幸福快樂的話，那就必須好好對待身體。Right Now！

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書籍介紹

本文摘錄自《＋2的強效微鍛鍊：韓星私人教練的30天徒手健身計畫，從2分鐘開始，成為堅持每天運動的人》，時報文化出版

作者：文智淑

譯者：陳品芳

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航