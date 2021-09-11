【總整理】璨樹減弱為中颱但仍應嚴防風雨，全台停班停課、交通異動一次看

根據中央氣象局今（11）日下午5:30的颱風警報，中度颱風璨樹的暴風圈漸進入台灣東南部及南部陸地，全台都進入警戒範圍。氣象局說，璨樹暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對台灣陸地將構成威脅。

目前，陸上警戒區域為台灣各地區（含蘭嶼、綠島），全台都應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警戒區為台灣附近各海面及巴士海峽。

氣象局說，璨樹正沿著台灣東方海面北上，北上過程中強度可能會再減弱，但影響台灣時，仍為較強的中度颱風，且璨樹結構集中在環流內，完整又紮實，接近颱風中心的地方都應防強風豪雨及巨浪，尤其綠島、蘭嶼要特別小心。今、明兩天台灣附近各海面風浪逐漸增大，易有長浪，東北部沿海預估浪高可達8、9公尺。

颱風中心經過的熱區，在未來18小時內，風力會持續增強，蘭嶼地區可達14級；隨著颱風中心持續接近，桃園及雙北地區也會開始出現強風，提醒民眾要謹防強風。

氣象局也在下午5:15發布豪雨特報，易有短延時強降雨，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

氣象局稍早表示，隨著環流接近，明天各地也都會下陣雨或雷雨，其中在中部以北、東北部及東部地區，及各地山區都會出現局部性豪雨，會集中在今日下半天到週一清晨。氣象局也提醒，適逢大潮不適雨水排放，提醒沿海低窪地區民眾嚴防積淹水。

全台停班停課

基隆市｜11日照常上班、照常上課

台北市｜11日照常上班、照常上課

新北市｜11日照常上班、照常上課， 貢寮國中、瑞芳區鼻頭國小11日下午停止上班、停止上課

桃園市｜11日照常上班、照常上課

新竹市｜11日照常上班、照常上課

新竹縣｜11日照常上班、照常上課

苗栗縣｜11日照常上班、照常上課

台中市｜11日照常上班、照常上課

彰化縣｜11日照常上班、照常上課

雲林縣｜11日照常上班、照常上課

南投縣｜11日照常上班、照常上課

嘉義市｜11日照常上班、照常上課

嘉義縣｜11日照常上班、照常上課

台南市｜11日照常上班、照常上課

高雄市｜11日照常上班、照常上課

屏東縣｜11日照常上班、照常上課， 枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮11日晚間6:00起停止上班、停止上課

宜蘭縣｜11日照常上班、照常上課

花蓮縣｜ 11日晚間停止上班、停止上課

台東縣｜ 11日下午停止上班、停止上課，12日停止上班、停止上課；綠島鄉、蘭嶼鄉11日停止上班、停止上課

澎湖縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

連江縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

金門縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

交通異動：台鐵部分停駛

台東開往花蓮方向，除445次（台東晚間7:02發車）、317次（新左營傍晚4:05發車、經台東至花蓮）及323次（新左營傍晚6:19發車、經台東至花蓮）全區間停駛外，各級列車正常行駛。

花蓮往台東方向，除326次（花蓮下午4:26發車經台東到新左營）、332次（花蓮下午5:54發車經台東到新左營）全區間停駛。另外花蓮開往台東方向，432次（花蓮下午5時26分發車）開行後，後續列車全部停駛。

南迴線部分，707次(新左營下午1:53開往台東) 、374次（台東4:55開往新左營）開行後，全部停駛。

公路總局指出，山區道路致災潛勢風險高，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段、蘇花路廊等花蓮聯外道路，預計下午5:00起只出不進，晚間7:00起預警性封路。

公路總局第四區養護工程處指出，花蓮山區出現間歇性雨勢，評估山區道路致災潛勢風險高，針對台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段、蘇花路廊（台9線及台9丁線）蘇澳至崇德路段，下午5:00後只出不進，晚間7:00視風雨狀況預警性封路。

四工處指出，台11線海岸公路臨海易受長浪攻擊路段等也不排除機動管制通行或執行預警性封閉。台23線（台東東河鄉至花蓮富里鄉）預計下午3:00視風雨狀況實施預警性封閉。

另外在海線部分，11日共7航線、46航次停航：

基隆-馬祖全部停航

南竿-東引全部停航

東港-小琉球部分停航（開航12航次、停航24航次）

鹽埔-小琉球部分停航（開航2航次、停航6航次）

富岡-綠島全部停航

富岡-蘭嶼全部停航

後壁湖-蘭嶼全部停航

航空部分，華信航空和立榮航空，12日國內線航班全數取消；中國南方航空12日往返上海航班台北-上海 CZ3096、上海-台北CZ3095取消。

長榮航空12日航班取消的包括：台北-新加坡BR225、BR226、台北-大阪BR132、BR131、台北-東京成田BR198、BR197、台北-香港BR867、BR868、台北-澳門BR801、BR802、台北-首爾BR160、BR159、台北-上海浦東BR722、BR721、台北-舊金山BR18、台北-休士頓BR52、台北-巴黎BR87。

12日航班延遲至13日晚間6時以後抵達的有：紐約-台北BR31、西雅圖-台北BR25、舊金山-台北BR17、溫哥華-台北BR09。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺