《影響力投資》：一個專為女性設計的共同工作空間及社群，算不算是「影響力企業」？

文：吳道揆

第2章 婦女好，就是家庭好；教育好，社會好

為了事業的成功與生存，20年內，所有企業都會把影響力置入其商業模式。這是消費者、投資人及員工所要的。他們將會把影響力傳遍全世界。——羅納德．柯恩爵士（Sir Ronald Cohen）

「舒舒服服地坐在一家典雅的咖啡館工作，方便又愉快。只不過經常要與客戶視訊，當說到『墮胎』之類的詞彙時，常會引人側目，」一位主張生育自主的女性維權律師說。

「帶著小嬰兒與姊妹淘下午茶，很擔心小寶貝餓了哭了，吵到別人，又沒有方便哺乳的地方，」一位在家工作的女性廣告設計師說。

「想找些不同背景的人，聊聊自己新的創業點子，去哪約啊？」一位剛搬到芝加哥的女性化妝用品創業者說。

雖然她們年齡不同、職業不同，甚至膚色不同，但是，她們的內心都在找同一個地方：一個專為女性設計的共同工作場所及社群。

給婦女一雙翅膀

「集結女性， 助力成長」（Advancing women by gathering them together）是這兩三年興起的女性共同工作空間—— The Wing所標榜的理想。

The Wing命名的目的，就是要做女性的翅膀，幫助她們起飛。成立於2016年，從紐約曼哈頓起家，專門提供女性共同工作的場所。她們的設計，無論色調、環境及功能，都是完全依據女性的需要，讓女性客戶可以盡量做自己，有歸屬感，又可以在事業上找到資源。

她們的共享空間，除了環境、設計及家具都非常適合女性外，還有梳妝室、哺乳間、美容院、電話間（私密又不吵別人）、淋浴及休息室（備有各種所需用品，甚至包括浴袍）、女性專用的圖書館，有的場域甚至還有女性健身房。咖啡、飲料及無線WI-FI當然不在話下。

這一切提供的只是環境，也就是所謂的「硬體」，其實，更重要的是「軟體」。她們有很多不同系列的講座（知性、美容、創業等）、各式各樣的社交活動及研討會（比方說，分享與討論妳的創業構想，甚至請創投業者參與）。

共同創辦人奧黛莉．吉爾曼（Audrey Gelman）曾經做過希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的媒體助理。她們鼓勵女性的政治思考及公民參與，她們會不定期地請政治人物來交流政治理念，或有當地社區領袖來共商社區發展的需求及解決方案。

所以，The Wing更是一個交流的平台，讓大家可以依需求選擇自己的社群（實體及虛擬），對於創業、職業生涯，甚至家庭生活都非常有幫助。

僅僅兩年多的時間，The Wing已經在美國紐約、舊金山、芝加哥、洛杉磯、波士頓、華盛頓特區以及英國倫敦，建立了10個共享空間，加拿大的多倫多會是下一個。The Wing表示她們的目標是建立一個全球的實體及虛擬的女性社群，因此對非英語國家也非常感興趣。

The Wing採取會員制，每個月會費大約200美元，目前有接近10,000名會員，算起來年營業額已有2,000多萬美元。投資界相當看好該公司的發展及獲利能力，兩年多來，已經完成三次融資，共募資約1.2億美元，包括全球知名的創投紅杉資本（Sequoia Capital）、全球最大的線上民宿Airbnb，以及全球最大的共享空間公司WeWork等，都是她們的投資人。

The Wing算是影響力企業？

問題是：作為一家營利企業，The Wing算不算是一家「影響力企業」？它要解決的社會問題是什麼？

根據17項聯合國永續發展目標（SDGs），其中第五項就是：性別平等（Gender Equality）。

性別平等在過去幾十年的進步非常多，但是當然還存在很多嚴重問題，包括教育不公及女性文盲、健康醫療與生育不均、就業及參政不平等、性騷擾及暴力等等。這方面的研究及論述甚多，本書在此不贅。

除了男女平等的基本人權之外，有個跟經濟有關議題是：究竟性別平等對經濟發展有什麼影響？

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）對此相當關注，對性別平權做了一系列研究。根據他們2015年的一份研究指出：如果能把女性的潛能完全發展出來，2025年全球的國內生產毛額（GDP）可以增加28兆美元，約當26%；也約當中美兩個最大經濟體，2015年的GDP總和。

麥肯錫把全球分成10個主要的大區，每個國家在該區內的性別平等指數也各有評價。如果所有國家都能做到該區最好的水準，則全球GDP在2025年可以增加12兆美元，相當於2015年日本、德國與英國的總和。

可見，幫助婦女，就是幫助經濟成長，而且力量強大。這份研究也很負責任地，提供了完整的建議及做法，有興趣可在網路上搜尋〈How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth〉一文。

The Wing的社會目標明確：以共享空間為連結，聚集婦女，形成社群，提升她們在家庭、事業、創業等方面的多元能力，促進男女平等、創造就業、發展經濟。所以The Wing當然也是比較另類的「影響力企業」。

另外再舉個完全不同的例子：創造就業、幫助女性、消除貧窮、提升教育。

幫助婦女，就是幫助社會

想像一下，200至300位賴比瑞亞婦女，在開工前，提前來到工廠，拍著手、唱著歌、擺動著身體，歡樂地唱唱跳跳。

然後，虔誠地祈禱，為身體健康、家庭和樂、小孩上進，還有最重要的——為今天工作順利、公司興旺發達而祈福。

這並不是個特別的日子，她們天天如此。這些活動，加深了團隊的友誼，也緊密了與公司的關係。有這批超級忠誠的工作夥伴，公司哪有不順的，問題哪有難解的。

這家公司就是非洲第一家獲得「公平貿易」（Fair Trade USA）認證的服裝公司「自由與正義」（Liberty and Justice）。

該公司的宗旨就是：以企業經營的方式，為金字塔底層婦女，提供穩定就業機會，改善她們家庭經濟、消除貧窮、提升孩童就學率，並賺取合理的商業利潤。

該公司在2014年前，就已經在賴比瑞亞創造了2,500份工作，90%以上是女性。她們的工資比其他工廠高出20%以上，並且所有的工作夥伴持有公司49%的股份。

她們都是30至50多歲的婦女，比起其他同業平均年齡的23歲，幾乎要大了一倍。或許體力有差，不過更勤勞、更忠誠、更重視細節，也更願意解決問題，而非製造問題。

目前「自由與正義」已經在非洲七個國家設立服裝工廠，以同樣的模式，提供數千婦女工作機會，帶動了幾萬人脫離貧窮、改善教育。這是一家典型的「影響力投資企業」，功德無量。

西非的賴比瑞亞是世界上最貧困的國家之一，人均年度GDP只有700多美元。婦女受到很多不公平的待遇，包括受教育及就業，更有嚴重的家庭暴力及性騷擾。這些都源於婦女的經濟弱勢地位。

該國很多基礎建設，不論軟硬體，都非常不完善。誰會願意到這裡來投資呢？

「自由與正義」的初衷

話說從頭，奇德．利伯堤（Chid Liberty）出生於賴比瑞亞，父親是外交官，出使德國時，兒子奇德還在襁褓之中，後來因故被賴國放逐，搬到美國。

19世紀初期，美國黑奴被解放後，曾有計畫地移民非洲，包括賴比瑞亞。該國英文名字Liberia，有「自由」（Liberty）之意，想來也有不少人以「自由」為名。就好像我們故事的主人翁，他姓利伯堤（Liberty）。

小奇德自幼認為黑人（或說非洲人）高人一等，坐在食物鏈的頂端。因為一路走來，總有些外國人，包括德國人、印度人、土耳其人，在他家服務。直到七年級（國中一年級）讀到非洲歷史，方才得知非洲只有2%的家中有裝電話。他搞糊塗了，也開始搞明白了。

奇德住在加州，舊金山與矽谷之間的寶地。求學就業，一路順遂。學的是財務，做的是投資，似乎也逐漸重回食物鏈的頂端。

祖國賴比瑞亞，卻依然在貧窮與混亂，打了多年內戰，死傷無數，滿目瘡痍。經濟發展談不上，就連小學的就學率也只有40%。

2009年，順利站在人生賽道上的奇德，回到賴比瑞亞。祖國所面臨的一切，尤其是婦女同胞的際遇，與他在美國有序的生活比起來，令他震撼，也心痛不捨。但更令他糾結的是，相隔這麼遙遠，他一個小白領，又能做些什麼呢？

這份「糾結」並未維持太久，就得到了答案。

給他答案的，就是雷嫚．羅伯塔．葛波薇（Leymah Roberta Gbowee ）。這位賴比瑞亞的和平運動家，組建了「賴比瑞亞婦女和平運動團」（Women of Liberia Mass Action for Peace），集結了基督教及穆斯林的婦女（這個了不起！），穿著象徵渴望和平的白襯衫，在市場與教堂等地唱歌與祈禱，爭取婦女及孩童的基本人權，開啟內戰雙方的對話，幫助賴比瑞亞在2003年，終結了第二次內戰。

受到葛波薇的啟發與鼓舞，奇德決定要為賴比瑞亞的婦女做些什麼，就算因此要改變他已經小有成就的人生發展，也在所不惜。

2010年，奇德巧妙的借用了他的姓氏（Liberty）以及他想為非洲婦女爭取的正義（Justice），組建了這間「自由與正義」（Liberty and Justice）服裝工廠。

奇德運用「資本主義」的方式，向創業投資公司募資後成立公司，其中有一般的創投，更有典型的影響力投資公司，例如：索倫森影響力基金（Sorenson Impact Foundation）*、根源資本（Root Capital）、認真改變基金會（Serious Change Fund）、慈悲基金會（Eleos Foundation），以及人類團結基金會（Humanity United Foundation）等。（光看他們的名字，就知道他們想要改變世界！）

奇德還運用市場機制，率先拿到第一家非洲「公平貿易服裝公司」的殊榮，不但給工作夥伴高於市場20%的薪資，還給她們49%的股份，但是公司依然獲利，並且複製模式，擴張到7個國家，造福更多的貧困地區。

無論員工多麼忠誠，也不可能永遠一帆風順。

制服的威力

2014年，伊波拉病毒肆虐西非，疫情嚴重，致死率高達50%至70%，造成賴比瑞亞5,000人死亡。伊波拉病情的恐怖消息，天天出現在西方媒體的顯著位置。漸漸地，沒人敢向「自由與正義」服裝廠下單。訂單消失，工廠關燈。

但，這批忠誠的工作夥伴，依舊每天按時聚集在工廠，唱歌、祈禱。這是她們希望之所在！

面對困境，奇德決議仿效「TOMS鞋業」，買一送一，自創時尚品牌UNIFORM（中文意思為制服）。做法就是顧客買一件UNIFORM的衣服，「自由與正義」就送一件制服給當地小學生、國中生。（看來奇德非常會取名字）

UNIFORM的產品設計簡潔時尚，顏色黑白為主，用的是非洲有機棉花，由第一家非洲公平貿易公司出品，合乎道德製造，出自90%以上女性員工之手，做工細緻且價格合理，這些都足以吸引時尚且有「道德消費意識」人士的喜愛。更何況UNIFORM還會送制服給當地學童。

UNIFORM在美國推出不久，就造成話題。很快地，「自由與正義」就在西非送出了近10 萬套制服。

贈送制服的意義是什麼？

根據麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology,MIT）的一項研究，為非洲兒童提供免費校服，可以減少43%的缺勤率，提高考試分數25%，還可以降低青年男女結婚率20%，減少未婚少女懷孕率17%。神奇吧！

哇！「自由與正義」UNIFORM的功德還真不小。

事實上，前面說過，賴比瑞亞的學童就讀率約40%。但是「自由與正義」的員工學童就讀率卻高達98%。光是這一點，一切就值得了！

奇德說，確保孩子上學最好的辦法，就是確保他們的媽媽有份工作。

的確，婦女好，家庭就會好，孩子的教育也會好，導致整個社會會更好。賦權婦女，意義重大！難怪是聯合國永續發展目標之一。

奇德認為，人們需要的是一個機會（Chance），而不是一個救助（Charity）。

雖然做了這麼多「善事」，但是奇德一再強調，「自由與正義」不是個慈善案例。他說，我們的出發點及思維是不一樣的——一家盈利企業會說，我們製造服裝來賺取利潤，一家慈善機構的使命是，為貧困婦女創造工作機會；我們卻是：製造服裝來雇用婦女。

奇德的初心是什麼？或許來自他父親。

在被放逐之前，奇德的父親是位公務員（外交官），總是運用政府的力量，來解決百姓的問題。奇德走的卻是私營企業這條路，但也同樣地，在解決父親念茲在茲的社會關懷。如果地下有知，奇德相信父親也會對他比個讚，表示讚賞。

作為一個典型影響力企業的創辦人，奇德呼應柯恩爵士的說法：影響力投資是個威力強大的觀念，20年後，幾乎所有的投資都是影響力投資，消費者、投資人以及員工會聯合起來，把善的影響力傳遍全世界。

幾點思考

在我們社會裡，熟齡（40至60歲，甚至55至70歲）婦女就業機會如何？有什麼辦法可以改善嗎？ 男女平等的議題裡，有哪些專屬婦女（無分年齡）的需要尚未被滿足？有無企業與市場可以發揮的空間？ 腦力激盪：有哪些婦女專屬的場域（無論線上或線下），有需要，但尚未被發掘？

書籍介紹

本文摘錄自《影響力投資：不只行善，還能致富，用你的投資改變世界》，商周出版

作者：吳道揆，研究助理：謝芷頤、林品瑄

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

追求獲利，同時改善社會與環境問題

市場規模超過7,000億美元的最新投資趨勢

高盛、貝萊德、花旗、瑞銀都積極投入

「影響力投資」（Impact Investing）的意思是，除了財務報酬之外，投資要同時追求明確且可以衡量的社會或環境影響力。面對社會或環境問題，慈善家會直接掏錢解決，但另外有些創業家是用企業的思維、市場的方法，創造可持續、可複製、可擴大規模的事業。有明確的商業模式，賺取企業利潤，又同時解決特定問題。著眼於企業利潤及社會效益而投資這些創業家，就是本書所談的影響力投資。

影響力投資同時追求「利潤」及「價值（觀）」，是標準的「行善致富」，這個富，既是個人的小富，更是社會的大富。

截至2020年，專注在影響力投資的基金已有近千個，掌管超過7,000億美元的資金，投資在各種資產類別。世界知名的金融機構，如：高盛（Goldman Sachs）、KKR、貝萊德（BlackRock）、花旗集團（Citigroup）、瑞士銀行（UBS）等，也都積極投入影響力投資的行列。知名電動車廠特斯拉（Tesla）就是影響力投資的熱門對象之一。

然而，影響力投資仍處於起步階段，7,000億美元的規模，在全球資本市場超過200兆美元之中，僅占0.35%。影響力投資也不自詡為萬靈丹，無意取代慈善捐款、政府撥款，以及其他希望改善社會、環境問題的各類投資與資源，而是希望以多元的方法、多元的資源共同合作。

無論除貧、教育或全球暖化，都是嚴重且複雜的問題，解決方案往往需要跨領域、跨文化、跨宗教、跨政府的多方合作，因此，影響力投資有機會化解因政治或宗教等因素而起的衝突或問題。

美國大學生山姆・古德曼（Sam Goldman）在非洲肯亞，看到煤氣燒傷的學童，立意發展太陽能燈，取代煤油燈。古德曼創立的d.light是典型的影響力企業，其太陽能燈目前已在七十國銷售，全年營收上億美元，幫忙全球一億人換上乾淨能源，合計節省40億美元煤油費用，增加收入，減少貧富懸殊，提升學生學習，並減少了兩千兩百萬噸二氧化碳。

馬薩（Shaffi Mather）的媽媽昏倒，在印度鄉間，求救無門。事後夥同五個好友，自立自救，買了兩台簡易救護車，開啟了「1298救護車」服務。送往私立醫院，按資收費；送往公立醫院，基本上免費。至2019年，發展成三千兩百多輛車，在數十個城市營運，約有一萬名員工，接送兩千兩百萬人次，救人無數，甚至在車上接生兩萬多名嬰兒。

美國，槍枝氾濫，每年四萬多人死於非命（包括自殺與青少年），前麥肯錫顧問彼得・桑姆（Peter Thum）與警局合作，取得沒收非法槍枝，與知名設計師合作，熔消槍枝，浴火重生，鑄造時尚首飾，並運用所得，與學校及低收入社區合作，提供教育，輔導，及安全措施。從源頭開始，解決貧窮及暴力。

本書提供許多國外各種創意創業的案例，說明創業家面臨的種種社會及環境問題，他們的創意思維與精彩的創業過程。書中也探討影響力投資產業裡的重要成員，例如：資金提供者（機構投資者、慈善機構）、專業服務（投資管理者、影響力顧問）、協會、政府、大學的角色。

本書作者吳道揆先生，與張大為先生、陳一強先生、陳富煒先生等人，邀請了七十二位關心永續大業的專業人士，共同籌辦了「台灣影響力投資協會」，志在與國際接軌，建構產業生態，引領市場資本，共創永續價值。為有意用投資改變世界的朋友，打造可行的方案，期盼能有更多人加入這場「運用私人資本，達成公共利益」的運動。

・本書為《影響力投資的故事：行善致富》改版

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九