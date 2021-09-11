2021/09/11,
國際

北溪2號天然氣管線完工，美國警告俄羅斯將藉此把手伸進歐洲

北溪2號天然氣管線完工，美國警告俄羅斯將藉此把手伸進歐洲
Photo Credit：AP / 達志影像

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對於德國與俄羅斯完工的北溪2號管線，烏克蘭總統發言人尼基佛洛夫表示：「不論在這條管線完成前後，甚至到天然氣開始輸送時，烏克蘭都會反對這個政治性的計畫。」美國國務院發言人波特則說，美國會「持續反對北溪2號，因為那是俄羅斯對歐洲不利的地緣政治計畫。」

北溪2號完工，烏克蘭憂重創經濟

（中央社）俄羅斯今天宣布從海底連接到德國的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）竣工。北溪2號管線引發美國擔憂、讓歐洲內部產生分歧，烏克蘭對此尤感憤怒。

《法新社》報導，北溪2號天然氣管線預料可讓俄羅斯供應德國的天然氣翻倍，但也使歐盟和美國間的緊張程度升高。

批評者表示，北溪2號繞過烏克蘭恐重創烏國經濟，也將讓歐洲增加對俄羅斯天然氣的依賴。

俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）今天宣布，北溪2號的建設已「全部完成」。

北溪2號的一個關鍵爭議點，是管線完成後天然氣輸送，從目前經過烏克蘭的管線，轉到北溪2號，這將剝奪烏克蘭收取管線途經路費的權利。

烏克蘭在俄羅斯2014年併吞克里米亞半島（Crimea）後就與俄國發生衝突。烏克蘭也曾警告過歐洲，北溪2號可能被俄國用來當作「危險的地緣政治武器」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴法新社：「不論在這條管線完成前後，甚至到天然氣開始輸送時，烏克蘭都會反對這個政治性的計畫。」

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）表示，美國會「持續反對北溪2號，因為那是俄羅斯對歐洲不利的地緣政治計畫。」

但俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，批評者應該停止阻礙，轉而就其運作達成「互惠計畫」。

她說：「包括批評和反對興建的人都一樣，每個人都很清楚，要阻止北溪2號是不可能的事。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）呼籲要「盡快」讓北溪2號開始執行，並稱「各方」都能從中獲利。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，北溪2號已向德國聯邦網路局（Federal Network Agency）提出相關申請。

《英國廣播公司》（BBC）報導，走波羅的海由俄國維堡（Vyborg）直通德國格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）的北溪2號尚待德國監管單位認證，最慢需4個月。

美國的擔憂：增加俄國在歐洲的影響力

美國一直對北溪2號存有疑慮，認為可能增加俄羅斯在歐洲的影響力。過去川普（Donald Trump）曾經極力反對北溪2號的興建，也曾祭出制裁，認為北溪2號會讓歐洲各國受到俄羅斯牽制。

拜登（Joe Biden）上任後，曾經在今（2021）年5月時宣布，放棄對營運北溪2號的公司「Nord Stream 2 AG」及德籍執行長的制裁。但是仍然對俄羅斯有所顧忌，因而在7月時，針對北溪2號與德國達成協議，內容提及，如果俄羅斯試圖將能源用作武器，德國將採取制裁等行動向俄羅斯施壓。

不過8月時美國又宣布對1艘俄羅斯船隻、以及2家參與北溪2號的公司實施制裁，引發俄羅斯不滿。

烏克蘭的擔憂與歐洲內部的分歧

《路透社》報導，對烏克蘭來說，由於北溪2號管線完工後，天然氣的輸送不再借道烏克蘭，將導致烏克蘭損失數10億美元的天然氣運輸費。另外，曾任吉爾吉斯、俄羅斯和烏克蘭政府的經濟顧問艾斯侖德（Anders Åslund）也指出，北溪2號的完工，少了天然氣過路烏克蘭的牽制，將會導致俄羅斯的影響力擴大，也使俄羅斯可以更無所顧忌的對付烏克蘭以及白羅斯。

另外波蘭以及波羅的海各國也對德、俄的北溪2號管線很有疑慮。《BBC》報導指出，對於北溪2號，波蘭曾經表示會影響到中歐以及東歐的區域安全。但是德國樂見其成，認為一旦北溪2號完工，未來幾十年可以更加依賴天然氣，並減少德國國內化石燃料的使用。

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新聞來源

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：羅元祺


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