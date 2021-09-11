10年虧損超過20億美元，福特宣布終止印度工廠，總理莫迪「印度製造」政策大受打擊

汽車製造商巨擘——福特（Ford Moto）上週表示，將停止在印度製造汽車。此消息是繼通用汽車（General Motors）、德國MAN Truck & Bus SE以及哈雷戴維森（Harley-Davidson Motor）相繼退出印度市場後，再度對印度總理莫迪（Narendra Modi）所擘劃的「印度製造」政策，造成沈重打擊，同時也凸顯了外國汽車商在印度的困境。

10年虧超過20億美元 福特退出印度市場

福特上週宣布，過去10年在印度不僅沒有獲利，還倒虧了超過20億美元（新台幣574億元），並表示印度對新車的需求弱於預期，將依序關閉西部古吉拉特邦薩南德（Gujarat）和南部城市欽奈（Chennai ）的製造業務，且將影響4000個工作。

福特執行長Jim Farley表示，為了保持集團持續獲利、成長，這個決定雖然艱難但必須要做。

其實退出印度的汽車製造商，並不只有福特，大多數歐美汽車大廠都很難在此佔有一席之地。《華爾街日報》報導指出，目前印度汽車市場由日本鈴木（Suzuki）、韓國現代（Hyundai）兩家汽車廠掌控，且站穩腳步，兩家公司合計佔新車銷量的60%。

報導稱，由於印度購買新車者、經銷商和小型企業都倚賴非銀行貸款機構（Deposits of Non-bank Financial Institutions）的貸款購入汽車；這些機構像是鄉鎮信用社、農村信用社等非正是銀行機構。

由於2018年印度發生金融問題，相關金融服務公司倒閉，引發了資金緊張，使許多非銀行貸款機構受到影響，環環相扣之下導致汽車業遭受打擊，面臨數年的不景氣。

根據印度汽車經銷商協會聯合會的數據顯示，儘管福特在印度已經有30年的歷史，但其上（9）月的市場份額達到1.4%，完全無法與鈴木、現代所生產的小型、經濟實惠的汽車車主導；又受當地車市成長不佳，很難打入市場。

莫迪的「印度製造」面臨挑戰

《中華經濟研究院》報告指出，印度政府長年為發展製造業及降低逆差所苦，2014年代表印度人民黨（BJP）競選的莫迪（Naranda Modi）勝選，在就任總理後提出「印度製造」政策，希望藉由複製中國、越南等東亞國家經濟發展模式，推展製造業。

福特於2011年即宣布將在古吉拉特邦建設工廠，當時莫迪正是該地的首長，歡欣鼓鼓地對此表達肯定。當時他在Twitter上表示：「古吉拉特邦將擁有福特在美國以外最大的工廠，價值10億美元，且將提供總共3萬6個工作崗位」。

當時同為莫迪的印度人民黨發言人Gopal Krishna Agarwal卻表示，印度汽車市場競爭激烈，未必能獲得好處。

「福特生產的產品不適合印度國情，其且它們的售後服務非常差勁」，Agarwal繼續強調，其它的汽車製造商在印度已經表現很好，目前產業成長已經令人十分滿意。

莫迪勝選後延續對製造業的政策，他表示「在印度製造」將重視電子與資通訊產業的發展。此後，更進一步於2015年實施階段性製造計畫，同時透過提高各類產品進口關稅，例如手機、汽車以及其零組件等，迫使更多跨國企業到印度設廠生產。

2019年1月，印度政府擘劃「2030年願景」之國家發展目標，首次以全球供應鏈（GVC）的角度，進行招商引資。中華經濟研究院研究員徐遵慈指出，過去印度將產業發展重心單獨放在電子產業，已不足以改變印度製造業的生產體系。

他稱，未來必須提出整體性策略，才能將印度融入全球供應鏈體系中，達到「在印度生產、為印度生產，也為全球生產」的目標。不過，短短數年間，通用汽車、德國MAN Truck & Bus SE以及哈雷戴維森機車卻相繼退出印度市場，而豐田（Toyota）又於去（2020）年因為高稅收，停止在印度的擴廠計畫。

從2018年的金融風波後，印度汽車市場進入衰退期；而又因嚴峻的疫情加劇了這個現況。如今身為製造業前端的汽車工業已經受挫，也代表莫迪印度製造的願景，將面臨更多沈重的挑戰。

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核稿編輯：翁世航