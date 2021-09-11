支聯會除名在即、六四紀念館被「抄家」，天安門母親：遺物如何危害國安

（中央社）據報導，香港保安局局長已運用權力，把香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱支聯會）從官方的合法註冊公司名單中剔除，此舉代表著支聯會「被終結」，將成為歷史。

《星島日報》等媒體昨日在報導中引述消息指出，保安局局長運用權力，把支聯會剔出註冊公司名冊。

據報導，支聯會可於9月24日前提出書面解釋，但最終決定將交由行政長官及行政會議裁決。

香港所有公司或以公司名義存在的團體，都需要向官方公司註冊處註冊，而按照法令，官方如有合理因由相信某公司並非正在營運或經營業務，可以把公司從公司登記冊剔除。

當公司的名稱從公司登記冊剔除，公司便告解散。

最近兩天，當局依國安法搜查支聯會此前營運的「六四」紀念館，又指支聯會為「外國代理人」，要求該會提交相關資料，但遭支聯會拒絕，警方其後逮捕了該會副主席鄒幸彤等人。

此外，律政司前天又依據國安法指控支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤以及支聯會「煽動顛覆國家政權」，各人昨早出庭，案件延至10月28日處理。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 何俊仁、李卓人、鄒幸彤（左起）

律政司同時起訴鄒幸彤、支聯會常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉「沒有提供國安處要求的資料」。

支聯會全稱香港市民支援愛國民主運動聯合會，1989年北京爆發「八九民運」後，香港一些民主派人士成立了支聯會，並提出5大目標綱領：釋放民運人士、平反「八九民運」、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國。

《港區國安法》實施後，一些親北京的建制派人士指支聯會「結束一黨專政」的口號可能違反國安法。

Photo Credit: AP/ 達志影像 香港的六四晚會多年來都由支聯會主辦。

天安門母親：遺物如何危害國安

（中央社）香港警方9日以「蒐證」名義進入六四紀念館，帶走大量展示文物。「天安門母親」成員張先玲、尤維潔近日受訪時質疑，當局這麼做是否要抹去歷史，並反問親人遺物如何危害國家安全。

天安門母親發起人之一的張先玲，8年前把兒子王楠的遺物，捐贈予六四紀念館展出。美國《自由亞洲電台中文網》10日引述張先玲表示，不清楚館內有什麼物品被帶走，但她質疑港警的行動，是否要抹走歷史，隱瞞真相。

她強調，六四事件是光天化日之下，政府動用正規軍隊殺無辜的市民，「這是一種罪行、是國家的刑事犯罪」。

張先玲表示，每個經歷過六四事件的人都不會忘記六四殺人的事情，「想把事情隱瞞是不可能的，想把維園晚會或六四紀念館破壞，六四就會被人忘記，我相信不會的」。

天安門母親發言人尤維潔則反問，她們透過六四紀念館，保存和展示親人遺物，如何危害國家安全。

尤維潔說，天安門母親將孩子和親人的遺物捐給香港六四紀念館，希望世人不要忘記六四慘案，「我們用這種方式讓孩子後代和世人，永遠記著六四慘案，都會被認為是危害國家安全嗎？」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

六四紀念館之前由支聯會營運，館內展示與1989年北京民運及「六四事件」相關資料，包括圖片、剪報、影片等，目的是讓港人了解當年事發情況，並推動中國的民主運動。

在強大的政治和法律壓力下，支聯會一個多月前宣布關閉這座實體館紀念館，轉由網上的「六四記憶．人權博物館」展示，但強調這個網路紀念館「脫離」支聯會，由策展團隊獨立運作。而支聯會近期則被指控「煽動顛覆國家政權」。

綜合報導，香港警方8日逮捕支聯會多名核心成員後，9日又到六四紀念館蒐證。

前支聯會常委蔡耀昌受訪時稱，警方撤離後，他曾經試圖進入館內檢查，卻發現大門的鎖已被更換，紀念館監視器也遭破壞，目前無法得知警方在館內做了哪些事情。

蔡耀昌指出，警方從紀念館取走大量展覽資料及物品，應該向支聯會及市民作出交代，包括目的、法律依據、安排是否合理及必須等。

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