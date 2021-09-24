《臺灣都市傳說百科》：夜晚，「鳥頭人」會在宛如迷宮的台北地下街遊蕩，尋找下一具身體……

作者：楊海彥、謝宜安、阮宗憲、台北地方異聞工作室

31 鳥頭人

夜晚，它會在宛如迷宮的台北地下街遊蕩，尋找下一具身體……

有多少人知道，台北車站地下街矗立著這樣一座雕像？它有著模特兒假人似的、全白的少女身體，頭上卻戴著巨大、滑稽又詭異的黃色鳥頭；它的右手拿著鉛筆，無止盡的流水從頭套下方滲出、覆蓋全身——據說，那是它頭套也擋不住的淚水。

這座雕像位於台北車站連接中山地下街的M1出口旁，有人稱之為「北車雞人」、「鳥人」、「鳥頭蘿」，但「鳥頭人」還是最常見的稱呼。傳說，這座雕像會在夜晚動起來，在宛如迷宮的地下街遊蕩。一旦發現落單的人，會用手中的鉛筆將其殺害，並置換一具新的身體，許多遊民因此失蹤。還有人說，如今的地下街會這麼容易讓人迷路，全都是因為它的詛咒。

「鳥頭人」的傳說，誕生於二○一六年九月，「Komica」論壇的〈島民救我〉一文。該文章中，發文者在凌晨一點四十一分貼出一張台北車站地下街的照片，並表示自己被關在裡面出不去，詢問網友該怎麼辦？有的網友幸災樂禍，要他乾脆在裡頭睡一晚；有的網友則開始危言聳聽，說地下街有殺人的怪物；也有網友詫異為何這種時候發文者還能待在地下街，因為通常十二點就會有人清場。在這之中，也有不少好心人提供各種離開地下街的方法：有人要他報警，有人要他在監視器前揮手叫保全來，也有人指示他前進的方向。

發文者最後決定自行尋找出去的方法，但要不是出口的鐵捲門被拉下，就是電梯被斷電無法乘坐。每次碰壁，他就會貼出照片回報。將近兩點時，他貼出一張標示著中山地下街的照片，前方一片漆黑。他發文詢問：「往中山方向的燈都關了，可是好像能繼續往前走，我該前進嘛？」幾分鐘後，又發出一條不明所以的回文：「島..；6、5...5*...876」，而這也是他最後的消息。在那之後，許多網友紛紛想到位於中山地下街和台北車站之間的鳥頭人雕像，於是開玩笑地提醒發文者要小心雕像，不要被它抓到。然而發文者一直沒有回覆，有人便說他已經被鳥頭人吃掉，或是進入了異世界。

這則貼文讓鳥頭人一時間蔚為話題，網路上出現許多相關的討論和創作。有人製作了鳥頭人半夜在地下街移動殺人的動圖，有人創作了遊民與鳥頭人對抗的故事，許多人也紛紛替鳥頭人添加各種設定。很快地，鳥頭人的傳說又出現了「手中握的鉛筆晚上會變成菜刀」、「殺人是為了替換身體」、「許多遊民因此失蹤」、「詛咒造成台北車站地下街鬼打牆」等等說法。只不過，這樣的風潮很快在幾個月後冷卻下來。之後的幾年，鳥頭人的傳說依舊不時被提起，卻已經不如最初那般熱絡。

回頭來看〈島民救我〉這篇文章，這種即時報告自身情況所營造的恐怖感，令人聯想到日本的都市傳說「如月車站」。「如月車站」源自二○○四年日本「2channel」論壇的一篇貼文：一個網名為葉純的女子，在深夜搭上電車，最後抵達陌生的「如月車站」。她將所見所聞即時貼到論壇上與網友分享，包括聯絡家人、報警、用手機網路定位，最後卻發現這個車站不存在於地圖上。凌晨兩點時，她聽到遠處傳來鈴鐺和太鼓聲，在網友的建議下，她沿著鐵軌往回走，最後卻執意坐上陌生人的車而下落不明。

「如月車站」的傳說在二○一○年左右傳到台灣，〈島民救我〉一文，很可能便是參考了「如月車站」的模式。一如「如月車站」被懷疑是發文者刻意虛構，也有人理性地分析〈島民救我〉一文，認為發文者很可能本身就是管理員，邊巡視邊拍照，才製造出自己被關在地下街的假象。然而，若是單憑〈島民救我〉一文，這本來很可能只會是一則與地下街失蹤有關的都市傳說，但在網友提到鳥頭人之後，竟產生奇妙的化學變化，這或許是發文者始料未及的。

鳥頭人之所以能夠引起這麼大的迴響，必定是因為在傳說誕生之前，這座雕像就已經在人們心中留下深刻的印象。人類對於雕像似乎有種本能的恐懼，這樣的恐懼也能在「蔣公銅像半夜會動」和「動物雕像半夜會動」這兩則都市傳說中看到。或許是因為雕像令人不自覺聯想到畸形、生病的人或屍體，進而引發類似的恐慌。

即便有著可怕的流言，鳥頭人卻是日本遊客最喜愛的特色景點。不僅登上旅遊書籍，許多部落客也紛紛介紹如何在複雜交錯的地下街找到這座雕像。日本人稱之為「鳥人間」，在各個社群網站都能看到照片，評語不外乎是「謎樣生物」、「可怕的東西」、「台灣最奧妙的生物」等等，成為日本人心中另類的「台灣印象」。日本一向有所謂「キモかわいい」的說法，用來形容「醜得可愛」的東西。鳥頭人這樣有點詭異又有點滑稽的角色，可說是完美打中日本人的好球帶。

這座雕像其實有個真正的名稱《夢遊Daydream》，鳥頭人的角色名叫「愛維思（Aves）」，是藝術家何采柔和郭文泰在二○一○年共同創作的作品。何采柔在二○一七年八月接受公民記者的採訪，表示這座雕像背後其實沒有什麼意涵，更多是為了展現視覺的衝突，並希望每個觀賞作品的人都能夠擁有自己的詮釋。有趣的是，不知從何時開始，網路上也的確流傳著關於雕像的詮釋：「講的是過去的雛妓，手上的鉛筆代表想要上學，不停的流水是她的眼淚。作者是希望以後不要再有雛妓，才創作這個雕像。」許多人都言之鑿鑿地表示曾經看過這樣的解說牌，並認定這才是這座雕像真正的創作理念——然而，這樣的解說牌實際上並不存在。

二○二一年七月，鳥頭人雕像被拆除、不再展出。根據館方的說法，撤展的原因包括場地租約到期、裝置維護不易，加上藝術家認為作品展期過長，想要撤回整理。陪伴了台灣人十一個年頭的鳥頭人就此消失，引發許多人的不捨。今後鳥頭人將何去何從，其都市傳說又將如何發展，一切都仍是未知數。

©臺灣都市傳說百科 / 楊海彥、謝宜安、阮宗憲 [臺北地方異聞工作室] 作 / 漢寶包 插畫 / 蓋亞文化出版

參考資料

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣都市傳說百科》，蓋亞出版

作者：楊海彥、謝宜安、阮宗憲、台北地方異聞工作室

繪者：張季雅、漢寶包、葒

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台北地方異聞工作室楊海彥、謝宜安、阮宗憲 Ｘ 金漫獎漫畫家金漫獎漫畫家張季雅、漢寶包，葒

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Photo Credit: 蓋亞出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九