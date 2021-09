《步步為贏》：想想看你的英雄，問問自己，他們在同樣的狀況下會如何行動？

文:派崔克.貝大衛(Patrick Bet-David)、格雷格.丁金(Greg Dinkin)

用英雄的視覺圖像來提醒自己想要成為什麼樣的人

你要讓事情更進一步推展到下一個階段,並且把標準拉得更高,你要渴望讓自己成為一個英雄式人物。想想看你的英雄,問問自己,他們在同樣的狀況下會如何行動。市面上有汗牛充棟的書都在問這個問題:「如果是(名字)會怎麼做?」,而這並非巧合。

你想要擁有萬貫家財嗎?有一本書叫做《洛克斐勒家族會怎麼做?富人如何變有錢並保持富裕,你也做得到》(What Would the Rockefellers Do? How the Wealthy Get and Stay That Way, and How You Can Too)。想要更接近美國的開國元勛嗎?參考一下這本《建國者會怎麼做?:我們的問題,他們的答案》(What Would the Founders Do?: Our Questions, Their Answers)。

去問其他人會怎麼做,會迫使你暫停一下,考慮你接下來五步的行動會是什麼,也會讓你挑戰自己,進而擁抱偉大事物。我堅信挑戰自我可以進入下個階段,所以我邀請了一位藝術家創作了一幅獨特的畫作,掛在我的辦公室裡。

這是一幅很不尋常的畫,有著很不尋常的名字:《不在世的導師》(Dead Mentors),大家一看到這幅畫都會瞬間愣住,這幅畫裡,圍繞在我四周的,是幾位絕對不可能同時出現在同一個房間裡的人。

每當我在辦公室裡,就常常會找他們諮詢。我喜歡跟這些人一起處理各個層級的問題:經濟、競爭、策略、政治,還有我的個人生活。看著這10位專家齊聚一堂,對我來說,時時刻刻都提醒著我,要把10項英雄式的特質具體展現出來。

我選的這些人都有著各自不同的哲學,卻又都屬於同一個領域。

Photo Credit: 時報出版 由左至右:阿爾伯特.愛因斯坦(Albert Einstein)、約翰.甘迺迪、馬可.奧 理略(Marcus Aurelius)的胸像、亞伯拉罕.林肯(Abraham Lincoln)、圖帕 克.夏庫爾(Tupac Shakur)、派崔克.貝大衛(那個試著要汲取智慧的學生)、 穆罕默德-李查.巴勒維(Mohammad Reza Pahlavi)、艾爾頓.冼拿(Ayrton Senna)、米爾頓.傅利曼(Milton Friedman)、馬丁.路德.金恩(Martin Luther King)、亞里斯多德(Aristotle)的胸像。

約翰.甘迺迪與亞伯拉罕.林肯,一位是民主黨,另一個是共和黨。兩位都是偉大的總統,但是各自使用截然不同的方法來完成事情。兩個人最終因為不同的理由而被暗殺(但我現在要談的不是這個)。

阿爾伯特.愛因斯坦與米爾頓.傅利曼都有一套用數學家的眼睛來看世界的方法,但是他們在經濟和稅賦方面意見分歧。

圖帕克.夏庫爾與馬丁.路德.金恩博士都想要獲得類似的結果,但用了不同的方法,他們也都因為有著強烈的意見而被殺害。

穆罕默德-李查.巴勒維是1941到1979年之間伊朗的沙王,他改變了整個國家的方向,直到他無力承擔過大的權力,導致帝國的崩毀。他會提醒我千萬不要過於自信、低估了像是魯霍拉.穆薩維.何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)這樣的對手(他後來領導叛變並將沙王放逐)。

艾爾頓.冼拿是史上最偉大的一級方程式賽車手,他測試了自己的極限,將技能推到完美的邊緣。他提醒我要不斷努力、挑戰自己的極限,並好好磨礪我的專注力(我替我的女兒取名為冼娜)。

馬可.奧理略是一位領袖,從未把自己放在人民之前,他並未被權力沖昏頭。斯多葛主義的實踐者。他提醒了我,身處在核心位置的同時也要保持謙卑。

亞里斯多德是亞歷山大大帝準備稱王之際,耳畔的理智之聲。這位希臘哲學家的思考和論理的能力提醒我,要慢下腳步、花時間好好處理問題的重要性。

在這幅畫的背景處,我一邊聽著由林肯所引導的討論,同時還在夏庫爾耳邊說著悄悄話。在畫的最右邊,有一個替某個人空著的座位,總有一天,這個人的身分將會被揭曉。

這幅畫裡的人們就是我個人的導師團,我每天都會向他們尋求幫助。你的心靈導師講堂裡有誰呢?無論是否在世,依然會提供你觀點和建議的導師有誰呢?

創造一幅你自己的英雄畫像,這會讓你去挑戰自己,試圖追上那些理想人物。

我每次走進辦公室,這幅畫都會打動我,讓我持續提高對自己的要求和投資。我有一個4.5公尺長的客製化書架,拼出了「READ」(閱讀)的形狀。我辦公室裡所有的圖像,都在敦促我要思考並做出更明智的決定。我常常會在這個房間裡盤算著我接下來的五步,因為這裡充滿了一種精神,讓我的思考格局可以更大。

毫無疑問地,我的辦公室很古怪,打造起來也很昂貴。但關鍵是要從某個地方開始行動,我從雜誌上的照片開始,把這些東西貼在我的浴室鏡子上,而現在則是有了一整間辦公室,時時提醒著我哪些東西能夠帶來啟發。我也要向你提出挑戰,想辦法創作出一幅圖像,可以提醒你自己要像個英雄一樣,就從一些小地方開始。你並不需要聘請一個藝術家,用製圖軟體Photoshop就可以了。

如果你是個有願景的人,那就把華特.迪士尼或史帝夫.賈伯斯的照片印出來,放在顯眼的位置上。如果看著華特.迪士尼不會讓你感到有所啟發,那就在辦公室裡放一張米奇的照片或是一個米奇的娃娃。

如果你要開一家電子商務公司,你就問:「傑夫.貝佐斯(Jeff Bezos)會怎麼做?」如果你要開一家投資公司,你就問:「華倫.巴菲特會怎麼做?」如果你要開一家媒體公司,你就問:「歐普拉.溫芙蕾(Oprah Winfrey)會怎麼做?」

我們的英雄會帶來啟發,這就是為什麼讓他們圍繞在自己身邊會是如此強而有力的一件事。我們越常看見他們、越常在自己身上看見他們的影子,就越有機會做出英雄式的行為。

你想要成為什麼樣的人?

我們是從這個問題開始的,也將用這個問題結束,要回答這個問題的唯一方法,就是弄清楚自己想要過著何種生活。如此一來,你就會立刻身體力行去成為那個人,你的一舉一動也會像是你已然到達那個境界似的。

這是一輩子的練習,我希望這個章節裡的工具會為你帶來一些突破,讓你走上正確的道路,引領你釐清自己到底想要成為什麼樣的人。

書籍介紹

本文摘錄自《步步為贏:超前部署你的下五步,學習億萬富翁企業家的致勝謀略》,時報出版

作者:派崔克.貝大衛(Patrick Bet-David)、格雷格.丁金(Greg Dinkin)

譯者:陳映竹

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用) 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

運用西洋棋大師的思維進行精準布局,

找到事業與人生步步為贏的致勝走法!

百萬網紅企業家結合人生經驗與商場建議,

教你掌握謹慎策略與快速行動的完美交集!

百萬網紅企業家派崔克.貝大衛在社群媒體上擁有近400萬粉絲、10億次的觀看人次,曾與柯比.布萊恩和小布希總統進行對談,並創辦了一間有著上萬名員工的跨國企業。

然而,他並非含著金湯匙出生的富二代,反之,他自小跟隨父母逃離烽火連天的伊朗,曾居住於德國難民營,一家人移民到美國後靠社會救濟金過活。

他18歲就從軍,從沒讀過大學,常因為說英文的口音被取笑,甚至曾背過數百萬卡債。但他並不因此服輸,他決定從一名健身房的業務員做起,慢慢往上爬,直到建立起自己的事業版圖。

他在書中濃縮了人生經驗與商場實用作法,彙整出五個步驟,協助你在人生與事業上不再迷航,進而找到屬於自己的致勝棋局。

企業家 vs. 西洋棋大師

成功的企業家與西洋棋大師看似天差地遠,但他們其實有一個共通點:能夠迅速組織眼前四散的棋子,並預測接下來的五步棋怎麼走。

貝大衛將這項技能轉換成一套實際的操作方式,處於各個事業階段的高績效人士皆能適用。無論你是感到自己不斷碰壁、失去動力,或是正在尋找創新策略以帶領你的事業前往下個階段,都可以在本書中找到答案。

如何策劃你的下五步?

第一步:徹底了解自己

問自己真正想要什麼,用「自我認同稽核表」來找出自己的動力來源。有時甚至連羞辱都可以是強大的驅動力,特斯拉創辦人伊隆.馬斯克就曾被父親所蔑視,他便將這股憤怒化為鞭策自己的燃料,邁向成功。

第二步:徹底精通推理與判斷的能力

處理問題的第一步就是負起全責,使用投資時間報酬率(ITR)公式,解出獨立問題「X」的值,以便利用所有資源來做出最佳決策。

第三步:徹底釐清該如何建立適合的團隊

學會分辨最適合的事業夥伴與顧問,美國黑手黨就曾因為對一位FBI臥底探員深信不疑,終致212位黑手黨成員被逮捕。打造「黃金手銬」來改善員工留任率,在組織內建立多層次誘因,激勵團隊發揮極致能力。

第四步:徹底掌握擴張的策略

兼顧組織的線性成長及指數型成長,例如亞馬遜的Prime會員服務能帶來一年119億美元的營收。組織越大就會越脆弱,因此需提高警戒,英特爾前執行長就說過他們的特質是「疑神疑鬼」,時時保持對威脅的警覺性。

第五步:徹底精通如何使用力量

向「黑幫」學習如何談判、銷售以及產生影響力。了解自己與對手的弱點,與合作對象協商時,善用手上的籌碼,如同電影《教父》的經典台詞:「我會提出一個讓他無法拒絕的條件。」

為什麼只有五步?

五步,是深思熟慮的策略與快速行動之間完美的交集點。

雖然有時你會希望設想得遠一點,但太遠的規劃可能導致過度分析而麻痺。

此外,從宏觀層級來看,為了精通在商業上成功的方式,也需要五個步驟。

因此,本書正是以這五個致勝步驟而寫成。

本書可以教你什麼?

「目標」:釐清你真正想要什麼、想成為什麼。

「定位」:清楚找到自己與旁人的差異,明確傳達出你的價值所在。

「策略」:在混亂狀態下,也能擁有明確判斷與表達的策略。

「技術」:不管時機好壞,都能有讓事業穩定成長的技術。

「決策」:有效地解決問題,並做出精準決策。

「團隊」:根據核心價值觀來籌組最佳團隊,吸引頂尖人才,並設計獎勵制度。

「協商」:如何精準使用權力,並妥善運用談判的籌碼。

貝大衛以企業界與自身的人生經驗為基礎,分享該如何養成良好的決策力。本書既有職場適用的實用步驟,也有人際關係的處理建議。適合面臨困境的企業主、想踏出第一步的創業者,以及懷抱人生/職場煩惱的讀者。

本書從規劃人生與事業藍圖開始,一步步釐清待辦事項優先順序、預先設想後果,讓你在各種經濟、事業與人生壓力的未知情況下,仍能冷靜判斷,做出最好的決策。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九