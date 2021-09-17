美考慮同意我駐美代表處更名「台灣」，美中台關係將發生哪些變化？

美考慮同意我駐美代表處更名

9月11日，英國《金融時報》（Financial Times）獨家披露，拜登（Joe Biden）政府「認真考慮」是否同意我國於華府「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office, TECRO），更名為「駐美台灣代表處」（Taiwan Representatvie Office）。

據報，白宮國安會亞太政策官員坎貝爾（Kurt Campbell）支持這項「改變」，且多數國安會成員與國務院官員也都支持同意台灣改變駐美代表處的要求。不過，「最終決定」仍未拍板，且此決定還需總統拜登親自簽署行政命令，才會真正生效。

而報導指出，早在川普（Donald Trump）政府末期，台北就曾與華盛頓討論有關駐美代表處的「更名問題」。今（2021）年3月更直接向拜登政府遞出正式「改名申請」，報導說台北對此議題已推動一段時間了。

實際上，我國駐美代表處想要改名一事，在華府早已不是「新聞」。去（2020）年12月，高達80位聯邦眾議員曾聯名致函給時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），允許駐美國台北經濟文化代表處更名為台灣駐美代表處。

拜登就職後，今（2021）年美國跨黨派議員也曾在5月時提出《台灣外交檢討法》（Taiwan Diplomatic Review Act），要求國務卿與台灣的美國事務委員會（TCUSA）磋商，將駐美國台北經濟文化代表處更名為台灣駐美代表處。

美、台特殊管道雙邊高層密會

此外，根據報導，我國外長吳釗燮以及國安會秘書長顧立雄於日前出訪美國，於美國馬里蘭州首府安納波里斯（Annapolis, Maryland）與名單未公布的美國高層展開「特殊通道」會面。而「特殊通道」會議是行之有年的台美溝通渠道之一。為避免激怒北京，此會議多在檯面下進行。

對拜登政府來說，這也是在拜登上任後，首度有其團隊成員「親自參與」與台灣國安高層對話。綜觀歷史，川普政府執政的2019年5月底，時任我國安會秘書長李大維，也曾與時任川普政府國安顧問波頓（John Bolton），於白宮外的聯邦政府新辦公大樓（New Executive Office Building, NEOB）以相同方式進行會面。

此次台美國安高層於馬里蘭州的安納波里斯進行雙邊會議，顯示拜登政府相較於川普政府，更為謹慎小心。不讓台美雙邊會面在美國首都華府範圍內舉行，為的是仍宣稱維持「一中政策」，不過度挑釁北京的做法。

嚴防骨牌效應？北京緊迫盯場

以北京的立場來看，這次北京勢必會緊盯華府對此議題的動作。中共勢必不能接受任何有關「台獨」的行為。若華盛頓同意台北的要求，那很可能連帶的讓台灣於世界各地的代表處產生「骨牌效應」，使我其他駐外代表處隨之改名為以台灣為主的代表處。這是北京無法接受的情況。

不久前立陶宛同意我國在其首都設「台灣代表處」（Taiwanese Representative Office），就引發北京劇烈反彈和抗議。同樣地，北京當時也是擔憂類似的「骨牌效應」會在其他國家發生。

雖目前華府並未給出最終決定，但北京勢必會與華府在此議題上進行強勢交涉。當然了，最後「球」在華盛頓手中，如何拿捏此事的得失，就得看拜登政府怎麼做最後評估。不過，此事恐怕又再當頭棒喝「打醒」北京，讓北京對台灣議題上的擔憂更甚以往。

Photo Credit: AP / 達志影像

拜登最終如何抉擇？美中台關係何去何從？

在此事見報前一日，美國總統拜登才於9月10日上午親自致電給中國國家主席習近平。雙方都同意要讓美中關係重回軌道、持續兩國工作層級的互動與交涉。然而，此事一曝光，勢必又讓原先就相當惡化的美中關係，再添許多不穩定因素。

原先在「拜習熱線」後，《霧谷晶策》分析雙方關係有望透過持續合作和對話，逐漸重回軌道。甚至，是為後續的拜習會「暖身」。不過，拜登政府對此事的決定，勢必會影響到往後美中關係的發展。因為台灣議題雖非美中之間的「最優先議題」，但其敏感性在美、中眾多紛爭中，仍名列前茅。

對拜登政府來說，如何「妥善」處理駐美台北代表處改名議題，與美中關係將為近日一大挑戰。因為拜登任期在美、中在眾多議題上多延續川普時期的競爭關係，但也有許多議題需要雙方共同合作，若雙方再度因台灣議題的分歧，進而一再延後兩國合作的進展，那對彼此和全世界恐怕都不是好事。

從另一個角度來看，駐美機構更名議題或許也成了另一個「談判籌碼」，拜登政府可在與北京的談判中，續打「台灣牌」，並最大化美國利益。不過，拜登政府該也清楚台灣議題對北京的重要性，若過度「躁進」或「操作」，恐怕只會得不償失。除了美中關係外惡化，更可能加劇原本情勢就相當緊張的台海僵局。

這一消息在拜習熱線隔一天曝光，也很可能是拜登政府有意為之，想藉此傳達雖美方向中方釋出善意，但不代表美方在特定議題將退讓其和北京對立的立場。

台灣該如何看待此事

《霧谷晶策》觀察，對此事我國社會目前則持兩種看法。有一派認為，駐美代表處的更名，不僅有利提升「台灣」二字在美國的認可度，更可能引起骨牌效應，助我於他國代表處一同更名。甚至有人認為，這或許可以走捷徑，突破美國「一中政策」的底線。另一派則認為，改名對我國在台美實質互動上無實際幫助，僅有象徵性的意義。

對此，《霧谷晶策》認為改名確實對台美在實質層面（如：經貿、外交、軍事）交流沒太多幫助。台美並不會因更名一事，馬上就能簽署台美自由貿易協定、雙方正式互稱大使、台美開始聯合軍事演習等。但若我國未來想要以「台灣」兩字走出另一條路，那駐美代表處的改名若成功，或許能有幫助。

但目前看來，更名後台美仍維持「非官方」的關係，應是拜登政府的主要基調。否則，拜登不必在與習近平熱線時，即稱美國維持「一中政策」。另外，若因更名導致中共對台灣升高文攻武嚇態勢，那對台灣、美國都是不樂見也難以承受的壓力。

駐美代表處更名若在美國支持下，成功改名的話，也不見得一體適用於我駐他國代表處、辦事處。更名的動作仍由駐在國政府決定，尤其顧慮到駐在國與中國大陸兩國間的外交、經貿關係，不是每個國家都願意承受風險。

我國當然感謝外國政府對我友好與支持，但如果背後會傷害人家的利益，我們是否能夠有所彌補，也值得深思。

《霧谷晶策》對更名一事，抱持著樂見其成的態度。不過，若更名只是「務虛」而非「務實」，且更名會使我國付出更大代價（如：再失去幾個邦交國）。那麼，更名就該更謹慎思考。另外，更名是否會涉及「改變現狀」，讓美中台關係更加複雜，都可謂牽一髮而動全身。

截至目前為止，美國國務院未對更名案作正式答覆，僅重申美國對台灣的支持相當穩固，將致力維持雙方關係，還稱台灣有先進的民主政體，還是關鍵的經濟與安全夥伴。

中國駐美國大使館發言人稱：「美國必須停止與台灣的任何官方往來，不向『台獨』勢力發出任何錯誤訊號，不挑戰中國底線，妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和兩岸和平穩定。」而中國外交部、國台辦仍未有任何談話。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航