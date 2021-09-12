2021/09/12,
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中颱璨樹今日影響最大：兩萬多戶停電，預計明早解除海警

中颱璨樹今日影響最大：兩萬多戶停電，預計明早解除海警
蘭嶼11日受到颱風璨樹影響有許多溪流溪水暴漲 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

璨樹颱風來襲，今（12）日是全台受颱風影響最嚴重的時候，台灣本島預計在午夜前後脫離暴風圈，解除海警則可能在明日的清晨或上午。為因應颱風，微風、遠百、新光三越、SOGO等多家大型百貨均宣佈暫停營業，部分台鐵班次、飛機航班也暫停，民眾應密切注意最新資訊。

中颱璨樹今（12）日帶來的風雨影響全台，中央氣象局在記者會中指出，預計璨樹颱風在上午的降雨熱區是宜蘭、花蓮、北部地區，中南部三區的雨量到下午會漸漸明顯，一直持續到晚上。13日清晨的雨勢就會逐漸減緩，但受到偏南風影響，中南部地區還是有可能出現比較大的雨勢。

中央氣象局提醒，今天中部以北、宜蘭、花蓮和各地的山區，有機會出現局部性大雨，北部的山區和宜蘭甚至可能出現局部豪雨。此外，12日是颱風影響最明顯的時候，且適逢中至大潮，沿海低漥地區要留意積水。

至於最快何時會解除海警和陸警？中央氣象局表示，台灣本島預計有可能在今天午夜前後脫離暴風圈，解除海警的時間則應在明（13）日的清晨或上午。

根據中央災害應變中心的資料，目前璨樹颱風尚未導致人員傷亡，但有遍佈3縣市的84個村里列入土石流警戒範圍。截稿前累計已疏散、撤離2602人，更有26395戶停電、還有5080戶待搶修。

此外，有67班台鐵停駛，國際與國內航線均有停航狀況，若民眾有交通往來需求，應密切注意最新消息。

101、統一時代、京站、微風則紛紛宣布暫停營業

（中央社）璨樹颱風襲台，北北基今天停班停課，台北101購物中心及高樓餐廳、統一時代百貨台北店、京站、微風陸續宣布基於員工及顧客安全考量，今天暫停營業1天。

微風集團表示，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山12日全天暫停營業；京站時尚廣場也宣布，京站、雙連爵士廣場、小碧潭店，12日全日暫停營業。

ATT台北信義、台北大直、桃園站前店暫停營業一天。Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9等雙北4店今天也暫停營業。

遠百表示，為了顧及消費者與專櫃員工的安全，遠百信義A13、遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百花蓮12日暫停營業一天；而遠百桃園、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百正常營業。

三井Outlet林口店因應颱風來襲，12日暫停營業，包括設施內威秀影城，免費接駁車也暫停行駛；台中港店則照常營業，營業時間為上午10時30分至晚間9時30分。

新光三越昨晚便已宣布台北7家分店12日將暫停營業一天，若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

璨樹襲台 新光三越7分店、SOGO百貨4分店12日暫停營業

（中央社）璨樹颱風侵台，北北基宣布12日停班停課，新光三越、SOGO、美麗華都表示，考量顧客及員工安全，12日暫停營業一天。

因應璨樹颱風來襲，SOGO表示，考量台北各店員工、專櫃人員安全，SOGO忠孝、復興、敦化及天母4家分店12日停止上班；中壢、新竹、高雄店正常營業。

新光三越表示，受璨樹颱風影響，顧及顧客及員工安全，新光三越台北7家分店12日將暫停營業一天，其餘各分店正常營業；若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

美麗華表示，12日暫停營業一天，摩天輪與旋轉木馬同樣不營業。

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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