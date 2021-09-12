新增3例本土個案、11例境外移入：2名為幼兒園群聚、第8輪AZ有71萬民眾預約

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增14例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今（2021）年9月7日至9月9日，個案分布為台北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

該例關聯不明的確診者是台北市的20多歲女性，為餐飲從業人員，感染源還在疫調中。

其餘2名則是新北幼兒園及社區群聚案新增的確診者，其中1名是幼兒園接觸者的70多歲爺爺，9月7日PCR採檢為陰性，之後就到防疫旅館居家隔離，雖沒有不舒服的症狀但於9月11日採檢確診，Ct值14.5。

另1名確診者是同1名幼兒園接觸者母親的50多歲同事，疑因職場接觸而感染。確診者住在桃園，曾於9月6日快篩陰性、9月7日PCR採檢也是陰性，但晚上出現畏寒、頭痛等症狀，後於9月8日收住防疫旅館。隨後9、10日均有症狀，於11日採檢後確診。

該群聚案匡列應採檢的3418人中，目前總共有3155名陰性、24名陽性，另239名尚在檢驗中。

Photo Credit:指揮中心

指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國、印尼、阿拉伯聯合大公國（杜拜）、英國、馬來西亞入境，入境日均為9月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

疫苗接種的部分，目前疫苗人口覆蓋率截至12日已達到48.58。第八輪AZ疫苗接種符合預約資格的有113萬5451人、已完成預約的有71萬992人。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範