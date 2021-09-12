10億美元協議要求減少雨林砍伐、降低碳排，印尼中止協議因挪威「未履行付款義務」

印尼政府10日宣布終止一項與挪威達成的協議。這項協議要求印尼保護熱帶雨林、減少森林砍伐，進而減緩二氧化碳排放，根據《MONGABAY》的報導，挪威在這項協議中承諾，如果印尼減緩由森林砍伐造成的二氧化碳排放量，將會支付10億美元（約為276億新台幣）給印尼。

「減少毀林及森林退化造成的溫室氣體排放」意向書（Lol on REDD+）在2010年通過，根據印尼外交部10日所發出的聲明，印尼政府已經向挪威駐雅加達大使館提出終止意向書的決定。

印尼政府：挪威「在付款上缺乏具體進展」

印尼擁有世界第3大的熱帶雨林，僅次於巴西和剛果民主共和國，在這些熱帶雨林遭到破壞的同時，大量的二氧化碳也會隨著進入大氣。

基於森林砍伐、火災等原因，印尼一直是世界上溫室氣體排放量最大的國家之一，但其森林砍伐率在過去幾年持續下降中。

印尼外交部指出，印尼經國際組織的認證，在2016、2017年減少了1120萬噸二氧化碳當量（CO2eq）的溫室氣體排放量。《MONGABAY》報導，挪威在2019年同意要為此支付5.3億挪威克朗（約為16.9億新台幣），但印尼政府指出，挪威沒有為這樣的成果履行義務，「在支付款項上缺乏具體進展。」

印尼環境及森林部副部長阿魯（Alue Dohong）日前表示，印尼已經達成協議中所有的要求，「就我所知，挪威還沒有支付（款項），以我的觀點，這應該是中止意向書的其中一個可能原因。」

事實上，在挪威2019年宣布要為此付款時，許多環保人士對此表示稱讚，《MONGABAY》報導，他們認為這筆錢是對印尼多年來努力的認可，也能成為打擊森林砍伐的動力。因此，印尼日前終止意向書的決定，讓許多環保人士大感意外。

不過，印尼外交部強調，終止意向書的決定不會影響印尼減少溫室氣體排放的承諾，且印尼在履行《巴黎協定》（Paris Agreement）中的承諾方面也取得了許多重大進展，並達到20年來最低的森林砍伐率，森林火災的發生也有顯著的減少。

挪威：會持續支持印尼在保護雨林的努力

根據《路透社》報導，挪威官方資助的國際氣候與森林倡議（International Climate and Forest Initiative）指出，兩國在規範框架下針對挪威付款的討論，具有建設性、且進展順利。該組織也發表聲明表示，會持續支持印尼在減緩氣候變遷上所做的努力。

挪威政府指出：「基於我們在意向書中的承諾，以及印尼令人印象深刻的成果，我們期待在未來幾年中，每年用同樣重要的捐款來支持印尼的努力。我們非常讚賞我們之間的合作關係，也準備好要繼續以雙方都同意的方式，來支持印尼在保護雨林和泥碳地上的努力。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範