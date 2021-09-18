【動畫】《暮蟬悲鳴時卒》：從沙都子對梨花的「病嬌」，談「邊緣性人格疾患」

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

【動畫】《暮蟬悲鳴時卒》即將完結，這部被譽為是病嬌百合界新作的動畫，吸引許多老暮蟬迷觀看，更登上日本《Newtype》的封面。

在新作裡，北條沙都子為了和童年的夥伴古手梨花一直待在一起，卻極不適應高中生活，加上梨花又交了許多新朋友而冷落她。在北條沙都子意外獲得輪迴的力量後，開始了一系列的慘劇，透過各種方式折磨梨花，只希望梨花放棄離開雛見澤的想法，和她一起待在村莊裡生活。

這樣用盡一切方式，只希望自己在意的對象留在自己身旁的行為，在動畫裡有個特殊的詞彙，叫做「病嬌」。

「病嬌」一詞源於日文中的「病態」和「嬌羞」兩個字，意指在喜歡某個人的情況之下，因著不正常的心理狀態，而產生偏激的行為與思想。最著名的病嬌作品當屬《School Days》和《未來日記》。當事人往往為了能夠佔有自己所愛之人，而監控、監禁、甚至虐殺對方，使對方成為自己的所有物。

那病嬌是如何形成的？在當前的精神疾病診斷中，並不存在病嬌這樣的診斷，但有一個稍微相似的診斷，稱之為「邊緣性人格疾患」。在這篇文章裡，我將試圖透過邊緣性人格疾患，來解釋北條沙都子在《暮蟬》新作中偏激的行為，以及邊緣性人格疾患可能的治療方式。

Photo Credit: 《暮蟬鳴泣時卒》

在《暮蟬》新作中，北條沙都子透過輪迴的方式，不斷和梨花進入新的平行世界，並透過注射病毒的方式，讓梨花周邊的人發病，並誘導他們對梨花進行施虐，為的就是要讓梨花放棄離開雛見澤的想法，一直留在自己的身邊。

關於「邊緣性人格疾患」，最著名的相關書籍《愛你，想你，恨你》的原文書名《I hate you, don’t leave me》裡，就呈現了病嬌的特性：對於所愛之人處於一種極端的愛與恨狀態中，他們無法同時整合一個人的好與壞，使得他們一下處於對一個人極端喜愛的狀態中，隔天可能又因為一些小事情，而對一個人恨之入骨。

為了讓自己所愛之人留在身邊，他們不顧一切地虐待自己所愛之人，甚至將周遭的人都當成將對方留在自己身邊的工具，就如同沙都子不斷將自己的同伴當作NPC一般，注射病毒讓他們發病、虐待梨花，為的就只是讓梨花放棄離開村莊的想法。

在舊作裡，沙都子的童年確實是很悲慘的，就如同《愛你，想你，恨你》提及的一般，邊緣性人格疾患多半有著不幸的童年：遭受父母虐待、監控、性侵等，使得他們對於自我概念出現極度的混淆。

沙都子的童年處於很不安穩的狀態，母親不斷改嫁，繼父與母親對她和哥哥施以虐待，使她發作「雛見澤症候群」，將繼父與母親推下懸崖。

梨花對沙都子而言，是她失去家人之後唯一的依靠。她們喪失雙親後便長期同居在一起，但到了高中時期，沙都子深感被梨花背叛，因而產生高度的痛苦，使她出現了用盡一切方式都要將梨花留在身邊的念頭。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5），只要出現以下9項症狀裡的其中5項，就屬於邊緣型人格疾患（以下引自維基百科）：

無法忍受被人拋棄，一旦發生，會有激烈反應。

極端的思考模式，是非對錯以自己的認知為中心，極易造成人際衝突。

有自我認同障礙，自信心低或過度自信，因此影響人際關係。

情緒低落時，會有自我傷害及放縱的行為，例如：飆車、瘋狂購物、傷害他人的衝動。

會藉由輕生、自殘等威脅他人不得結束情感關係。例如：情殺。

不合時宜的爆發憤怒情緒，或對憤怒難以控制，例如：校園傷害（槍擊、恐嚇）。

情緒失控時，憂鬱、焦慮情緒會持續數小時。

害怕孤單，經常有空虛感。

會出現與壓力有關的妄想，或嚴重解離現象。

北條沙都子便因為深感遭梨花拋棄，因而出現極端思考模式，而在獲得輪迴的力量後便無視一切生命，不斷輕易地傷害他人、操縱他人。

Photo Credit: 《暮蟬鳴泣時卒》

而她對於梨花的憤怒其實源自她的孤單，在她看見梨花與新學校的好友打成一片時，她便產生了極度的空虛與憤怒，甚至在輪迴中出現雙重人格的解離現象，這些都是邊緣性人格疾患的典型特徵。

但邊緣性人格並非不治之症，只是在治療時，患者常會對治療師投射出愛恨分明的情緒，一下極度相信自己的治療師，一下又極度不信任對方，這是因為他們內心無法將「自己喜歡的對方」與「自己討厭的對方」整合成同一個人的關係。

而在治療過程中，如何將所有人都具有「好」與「壞」的一面整合起來，是治療中最重要的事。由於邊緣性人格疾患的複雜性，通常需要長時間的心理治療才能使他們不會如此偏激與極端。

但值得注意的是，邊緣性人格疾患的自殘與自殺，反映的往往是他們內心的痛苦：無法與人建立長期而穩定的關係，使得他們挫折、痛苦不已。就像沙都子缺乏和梨花表達自己痛苦的能力，只想到在學校中設陷阱喚起梨花的注意，後來更直接以彼此殉情的方式，用吊燈殺死對方與自己。希望能死在一起的想像，便反映出她失去梨花後所產生的極度痛苦。

治療邊緣性人格的方式並不是一篇文章可以寫完的，但如何面對邊緣性人格的人，是《愛你，想你，恨你》試圖教導給讀者的──這本至今仍被認為是了解邊緣型人格的重要讀物。

此書作者提到，若與邊緣性人格疾患的人共事，最重要的是了解他們是以非黑即白的方式看待世界，需要一個權責架構分明的世界，並避免對他們亂開玩笑，或只進行沒有惡意的取笑。如果他們成了被開玩笑的對象，需要有人從中調解。

另外，避免與邊緣性人格爭辯對錯，了解他們難以整合世界的黑與白，是一件重要的行事守則。

邊緣性人格的治療雖然困難，但若能嘗試了解他們的內心世界，將不再覺得他們只是無情恐怖的人。即便無法和他們做朋友，至少也能減少因不理解而產生的抨擊。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航