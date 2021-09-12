2021/09/12,
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911事件20週年紀念：拜登出席3場致敬、讚團結是最大力量，並再度為撤軍辯護

911事件20週年紀念：拜登出席3場致敬、讚團結是最大力量，並再度為撤軍辯護
Photo Credit：AP / 達志影像

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911恐怖攻擊事件發生20年，美國總統拜登在當日出席世貿中心舊址、五角大廈及賓州的3場紀念活動，但並沒有發表任何公開演講，前總統布希則以美國人當時的團結暗指國內動盪。拜登受訪時，再度被問到阿富汗撤軍問題，因而再度為此辯護：「蓋達在哪裡、我們就要派兵駐軍嗎？」

美國總統拜登（Joe Biden）週六至紐約、賓州與華盛頓附近的3個地點，為20年前發生的911恐怖攻擊事件，向在襲擊中喪生的生命致敬。

2001年的9月11日，在拜登當天所到的3個地點，共有4架飛機墜毀、造成近3000人死亡，《美聯社》指出，該事件讓美國的安全感破滅，並將美國帶入為期20年的戰場。

3地點悼念911罹難者，拜登全程未公開演講

《NBC》報導，拜登早上與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）、前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）等人，一起參與在紐約世貿中心舊址「Ground Zero」所舉辦的紀念活動，他們戴上藍絲帶，聆聽死者的家屬朗讀罹難者名單。

隨後，拜登前往賓州聯航93紀念館以及五角大廈的紀念儀式，但全程都沒有發表任何公開演講。

美國前總統布希（George Bush）出席賓州的活動時，在演說中談到：「在這個讓美國遭受考驗且悲痛的日子裡，我看見數百萬人本能地抓起身旁人們的手，並為彼此的目標團結起來」，布希表示：「這就是我所認識的美國」。

布希演講暗指國內動盪，拜登：團結是我們最大的力量

《美聯社》指出，事實上，布希的演講在暗指美國國內目前的動盪，包含1月6日在國會大廈發生的事件，他提到：「我們國家的危險可能不只來自境外，更可能來自國內群體的暴力。」布希表示，雖然這些人和911事件的襲擊者在文化上並不相同，「但他們是擁有污濁心靈的孩子，對抗他們也會持續作為我們的職責。」

拜登在受訪時稱讚了布希所言：「這是一場真誠的、關於『我們是誰』的傑出演講」。在紀念日沒有發表任何正式演講的他，則在前一日晚發表錄音談話，他認為在恐怖攻擊事件後，出現了「真正的民族團結」，「對我來說，這是911事件所帶來的最核心的課——團結是我們最大的力量」。

逢家屬抗議、阿富汗撤軍，拜登在紀念日面臨的雙重挑戰

事實上，根據《NBC》報導，在紀念日之前，有1800名911事件罹難者和急救人員的家屬，表態反對拜登參與任何週年紀念活動，直到他解密聯邦調查局（FBI）對事件調查的文件。

對此，拜登在10日簽署了一項行政命令，承諾除非有明確的國家安全緣由，不然會應家屬要求公布部分文件，這些文件顯示出攻擊事件與沙烏地阿拉伯的首領有所關聯。

但這並不是拜登在紀念日所面臨的唯一挑戰，日前美國撤軍阿富汗的問題還爭論不休，拜登在賓州受訪時也為撤軍辯護。「蓋達組織能回來（阿富汗）嗎？會，但他們已經去別的地方了」拜登反問，「你的策略是什麼？蓋達在哪裡、我們就要派兵駐軍嗎？」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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