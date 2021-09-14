「朝陽群眾」如同當年的紅衛兵，都帶著一種「愚蠢」服務於極權政府

「朝陽群眾」是中國一個非常神秘的組織，從沒有人知道「朝陽群眾」是由誰管理、由誰組織，但是在警方多次的通報中，都是因為接到「朝陽群眾」的舉報才開始調查。

中國官媒人民網還特別出過一篇文章〈中國為什麼有「朝陽群眾」、「西城大媽」〉來為熱心的「朝陽群眾」正名。在這篇文章中，「朝陽群眾」被描述為「舉報犯罪、排查隱患、耳聰目明、正義感爆棚」的正面形象。文章甚至稱「朝陽群眾」和「西城大媽」都是紅色精神的傳承人，是在警察之外的一股民間力量。

雖然這個文章描述「朝陽群眾」的形象非常正面光輝，但是拋開這些浮誇的形容詞，仔細看「朝陽群眾」的作為，卻發現完全不是這樣。

首先，文章小標題稱「警力有限，民力無限」，是不是在默認「朝陽群眾」是警察權力的延伸，也擁有警察一樣的執法權？其次，「舉報犯罪、排查隱患、耳聰目明」這幾個形容詞雖然都是褒義詞，但卻讓我理解成「朝陽群眾」總是在私下監視普通人生活，必要時刻就是立刻向政府舉報。最後，「朝陽群眾」被封為紅色精神的繼承人，讓我聯想到文革時期可怕的紅色精神、流血的紅色精神，令人毛骨悚然。

根據這三個特點，我回想到自己也曾經被「朝陽群眾」舉報。起因是我在街上發福音單張，街上有一些年輕女子在巡邏，她們穿著工裝藍色背心，手臂上帶著紅袖章，上面寫著「網格員」。她們發現我在發福音單張後，以「進行非法宗教活動」為由，向上級舉報我，同時把我和同伴攔截下來，並當街拿出手機拍攝我們。

這些年輕女子的上級是一個粗魯無禮的中年男子，自稱「網格員辦公室主任」，一上來就對我們大吼大叫，要限制我們的所有行動，將我們扭送警局。我反駁他：你們並沒有執法權，憑什麼限制我們？對方則惱羞成怒、出口成髒。直到警察開著警車過來，網格員和警察一起把我們帶回警察局。

到了警察的辦公處，我們一群良民被要求面壁思過，而兩位舉報我們的網格員坐得十分端正，以為自己立了大功，等待警察的表揚。

這些年輕女子的行為讓我想起文革時期的紅衛兵，四處偷窺、監視、舉報，並且濫用私刑，惡意破壞人與人之間的信任，把整個社會搞得人心惶惶。所謂的「紅色精神傳承人」，實際上就是文革糟粕延續到今。中國社會除了像這幾個年輕女子公然帶著袖章的「網格員」，更多的是埋在暗處，不讓人知道的臥底們。

近年來，高校中很多學生也成為監督老師的「朝陽群眾」，這些學生被選中，成為「學生兼間諜」，日常任務就是關注教授的思想，是否要說出不利於共產黨的話，將一切不忠於習近平和共產黨的言論都上報到校級領導，被舉報的老師甚至面臨開除的下場。

廈門大學的經濟學教授尤盛東，因為在課堂上批評習近平「愛喊口號」，之後就被開除，有了「妄議領導人、對共產黨不忠」的罪名以後，意味著任何中國的高校都不敢再聘請他，他被全中國的高校封殺。無奈他只能出走美國，企圖尋找一個新的講台。

除了這一批年輕的、新興的「朝陽群眾」，曾為紅衛兵的大爺大媽們也不甘示弱。

近期，秋雨聖約教會的會友遭到陌生人騷擾。一群自稱為鄰居的大媽，輕飄飄一句「不歡迎你們住在這裡」，就要求秋雨會友立刻搬家離開，無視租房合同的合法性，無視個人的隱私權，直接衝到別人家門口吵鬧。甚至當私家車要開進院子的時候，一群大媽攔在門口，不讓車子進來。這群大媽撒潑打滾、無視法規，面臨反駁的時候，又自以為「為警察分憂」，更加肆無忌憚，不以為恥反以為榮。

比「朝陽群眾」更可怕的是，「朝陽群眾」都是學生或年輕人，中國人喜歡掛在嘴邊的一句話是「少年強則國強」，那麼，是不是可以反證為，少年是間諜，則國家不光彩；少年無頭腦，則國家必滅亡。共產黨對於中國的治理，不是維護社會良好秩序，為人民塑造好生活，而是以共產黨的霸權和利益為目的。

不管是當年的紅衛兵，還是現在的「朝陽群眾」，他們都帶著一種愚蠢的惡，無理由無分辨地服務於霸權政府。中國政府有槍炮、有軍隊，但他們的武器卻總是朝向手無縛雞之力的普通人，而「朝陽群眾」就是他們的幫兇。當強者要欺凌弱者的時候，中國人應該團結起來，把破壞社會和諧的惡勢力剷除，而不是與惡者一起欺負其他人。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航