2021/09/13,
健康

國光生技二期試驗卡關，轉戰印尼獲准開發次世代疫苗，二期臨床結果明年出爐

國光生技二期試驗卡關，轉戰印尼獲准開發次世代疫苗，二期臨床結果明年出爐
國光生技開發的COVID-19疫苗，一旦上市，會以單劑形式製造，也就是一人一支針筒注射。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國光生技國產疫苗在二期臨床卡關後，決定轉戰次世代疫苗與海外臨床試驗，也表示，重啟臨床試驗的計畫，不會以申請EUA為目的，不但會完整做完三期試驗，也會收案萬人以上，並且在多個不同國家進行測試。

國光生技的國產疫苗研發，雖然一開始領先高端和聯亞，率先進入一期臨床試驗，不過後來卻因為抗體效價不如預期而卡關二期試驗。當時國光生技就表示，要改變策略，轉戰次世代疫苗以及海外多國臨床試驗，並且不會以申請EUA為目的。

而今（13）日國光生技海外臨床試驗獲得進展，向印尼食品藥品監督管理局（BPOM）申請的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗臨床試驗計畫通過，可以開始開發次世代疫苗。二期臨床預計收案240人，結果預計明年出爐。

國光生技疫苗臨床試驗獲印尼核准，次世代疫苗研究起跑

國光生物科技股份有限公司今日宣布，向印尼食品藥品監督管理局申請的COVID-19疫苗AdimrSC-2f vaccine第一、二期人體臨床試驗計畫，已經獲得核准，準備要進行劑量探索二期臨床試驗，預計收案240人，結果預估明年出爐。

國光生技指出，目前Delta變種病毒席捲全球，各國疫情再起，其中印尼Delta疫情狀況特別嚴峻，正處流行高峰，所以選在印尼進行臨床試驗，作為次世代疫苗臨床開發的起點，由印尼日惹大學（Universitas Gadjah Mada）醫學院醫師主持，希望在疫區進行臨床試驗可以取得疫苗保護力數據。而如果順利的話，會依照規劃，進行三期人體臨床試驗。

國光生技也說，國光率先開發次世代疫苗，也會在多國多中心三期臨床試驗中導入次世代疫苗的測試。另外，國光生技也表示，COVID-19疫苗的動物實驗也有相當成果。實驗結果顯示，國光COVID-19疫苗完成3劑接種效果優異，對變種病毒有良好保護力。

《聯合報》報導，國光上個月曾經透露，會在海外進行二、三期試驗，會以東南亞疫情嚴重的國家為主，其中二期試驗預計收案300到400人。

國光生技自產疫苗開拓市場
Photo Credit: 中央社

二期試驗卡關，國光生技轉戰次世代疫苗與海外臨床試驗

《康健雜誌》報導，疫情爆發之際，國光生技、高端疫苗、聯亞生技都用相同的技術研發「重組蛋白次單位疫苗」，其中，雖然國光生技的疫苗在起初領先，最早進入一期臨床試驗，但是後來因為抗體效價不如預期，沒辦法進入二期試驗，落後高端與聯亞的疫苗研發進度。目前高端已經通過緊急授權許可（EUA）並開始施打，聯亞雖然還沒通過EUA，不過預計在本週向食藥署提出二期臨床試驗計劃書變更，也針對第3劑疫苗做研究。

當時國光生技便表示，雖然前進二期臨床試驗時卡關，但「不會放棄新冠疫苗」，會在國內外重啟臨床試驗，也已經開始跟國外洽談。如果衛福部遲遲不核准二期試驗，會先在國外進行。國光生技也說，重啟臨床試驗的計畫，不會以申請EUA為目的，不但會完整做完三期試驗，也會收案萬人以上，並且在多個不同國家進行測試。

國光生技也指出，目標是正式上市，除了供給國內需求，也希望能外銷。

《中央社》報導，當時國光生技也說，因為疫情持續出現變種病毒，也已經可見流感化趨勢，所以會轉戰次世代COVID-19疫苗。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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